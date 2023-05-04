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Parabéns, calouros!

Saiu! Confira a lista de aprovados do vestibular 2023 da UEL

- Gabriela Fernandes/Grupo Folha
Redação Bonde
04 mai 2023 às 12:00
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Acabou a espera! A UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulga o resultado da 2ª fase do Vestibular 2023. Confira abaixo a lista de aprovados e veja se você passou na 1ª convocação!


UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

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COORDENADORIA DE PROCESSOS SELETIVOS

PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 2023 - CLASSIFICADOS 1ª CONVOCAÇÃO

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ADMINISTRAÇÃO (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

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29616812  AMANDA ALBERTINA ROCHA SILVA

29615797  ANA BEATRIZ DA SILVA FLORENTINO

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29624547  ANA FLAVIA VIEIRA FAVORETTO

29625832  BEATRIZ GOMES DA COSTA

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29610440  BIANCA HARUMI ALBERGONE TAKASO

29613330  CLARA MILANI RODRIGUES

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29612318  ESTEFANY LOPES OLIVEIRA

29618759  FELIPE ARAUJO CORDEIRO

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29620212  FELYPE KHAUE GOMES

29618424  GABRIEL FELCAR E SILVA

29604646  GABRIELI DALAGRANA GOMES

29628632  GEOVANA MARCON ALVES

29605480  GIOVANA GIORGI BIGATI

29606667  GIOVANNA MARCELLY DE ASSIS

29608194  HAYANE VITORIA CORREIA GENOMIO MARQUES

29624816  HENRIQUE CASTRO MARINO

29618847  JOAO FELIPE DELALIBERA VECCHIATTI

29610341  JOAO PEDRO FRANCA COSTA

29629908  JULIA VILELA BATISTA

29609093  JULIANA ROSSANEZI TORRES DOS SANTOS

29608305  KATHIA KEIKO ITO DE MELO

29623768  KAUE GUSTAVO RODRIGUES DIAS

29601337  LARISSA DE ARAUJO

29610776  LAURINDO PANUCCI FILHO

29610090  LEONARDO BATISTA BORNAL

29622398  LIVIA CRISTINA MEDALHA RAMOS

29617097  LUCIELE VITORIA DE ALMEIDA

29610885  LUIS FERNANDO YOSHIAKI TASSI KATO

29603042  MARIANA STEPHANE PEREIRA MARIA

29627803  NICOLAS MATHEUS VICENSI

29624902  PEDRO HENRIQUE MAGON

29621907  PEDRO HENRIQUE ZANDONA

29620830  PEDRO MUNIZ MELQUIADES

29620098  ROBERTA FRAIZ OLIVEIRA THOME

29607801  RODRIGO NUNES SOARES

29628896  SABRINA GERBOM MELLO DE SOUZA

29627756  TAYNA LOPES RICCI

29607049  VERONICA DE MELLO

29601451  VINICIUS MARION EL HAOULI

29615900  VINICIUS RODRIGUES DIAS


ADMINISTRAÇÃO (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29627276  ALICE ALYNE LUZ PANTAROLO

29607946  ANA CAROLINA DIAS DA SILVA

29629305  ANDERSON FERREIRA AGUIAR

29609270  ANDRELIZA DE CAMPOS TOSO DIONIZIO

29619375  BARBARA RAMOS BACCIN

29627064  BEATRIZ ALVES DE MELO

29621933  BEATRIZ PRINCESA DA SILVA

29629650  CAIO ELIZEU MEYER DE LIMA

29628895  CAIO GABRIEL VERSIANE BARDUCO

29605175  CAMILA CRISTINE DINIZ

29607132  CINTIA CRISTINA GAMA CABRERA

29613359  CLEITON ROBRES

29614976  DOUGLAS WELLINSON SECCO

29629282  EDSON VITAL DE TOLEDO JUNIOR

29613474  EDUARDA ALVES RIBEIRO

29617095  ERICA BUENO

29611967  ERICK RODRIGUES BARBOSA

29628472  ERICK THAUAN RODRIGUES LOPES

29614604  EVELYN VAILOES PEREIRA DOS SANTOS

29618627  FELIPE TEIXEIRA BASTOS

29600824  FERNANDO PERES BISPO DOS SANTOS

29615338  GABRIEL CAPPI ORSI

29617848  GABRIEL CEZAR LISSI

29617350  GABRIEL HENRIQUE MARQUEZINI

29615951  GABRIEL VIEIRA DE ANDRADE

29626500  GABRIELA DE CAMPOS

29608879  GABRIELLE FRANCISCO SOARES

29621461  GUSTAVO CESAR TACONI DA SILVA

29602048  GUSTAVO DA SILVA POMPILIO

29608630  GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS

29623619  GUSTAVO HENRIQUE PRESLHACOVSKI ROMANINI

29621728  HEITOR LUCAS VIANA FRANCA

29629433  HENRIQUE WELLINGTON COSTA DE MELLO

29609048  ICARO CASSIANO SOUZA DE CARVALHO

29626396  IGOR RUY DOS SANTOS

29616558  IGOR VICCENZO MINGUETTI DE ALMEIDA

29615617  ISABELA SILVA

29618672  JAIR MOSCARDO NETO

29614368  JOAO EMILIO CASTELLINI DA COSTA

29627305  JOAO HENRIQUE DE SOUZA AJARILLA

29600721  JOAO HENRIQUE SAMPAIO SERAFIM

29622559  JOAO PEDRO GONZAGA DE LIMA

29623239  JOAO VICTOR TERTULIANO LOPES GUTIERRE

29610550  JOAO VITOR MARQUES DE OLIVEIRA

29621042  JOEL DE ANDRADE FREITAS NETO

29629735  JOSE ROBERTO GAMA DE CARVALHO FILHO

29622132  JULIA EMANUELE DA SILVA

29622180  LEONARDO CARRARA SILVA

29627986  LEONARDO KAUFMANN BARBOSA DA SILVA

29602932  LETICIA MIKA NISHIHARA

29600632  LETICIA PAGLIARINI DA SILVA

29608785  LORENA DJAUARA NEPOMUCENO DA SILVA

29614578  LUCAS EMANOEL MARTINI

29623225  LUCAS EMANUEL TEIXEIRA LEIRIA OLIVEIRA

29615138  LUCCAS FELIPE RAMIRO DA SILVA

29620011  LUIS FELIPE DOS SANTOS MISSAO

29605321  LUIS FELLIPE DE OLIVEIRA LEAL

29602784  LUIZ MAURICIO LORIN BARROSO

29630658  MARIA ISABEL RODRIGUES COSTA

29608907  MARIA VICTORIA PEREIRA DOS SANTOS

29627328  MARIANA CAMILA TEO SOUTO

29622230  MARIO EDUARDO ROBAINA PIRES

29622746  MATHEUS DE DIO SARAPIAO

29625533  NATALIA VICTORINO

29608980  OTAVIO AUGUSTO PEREIRA DE ABREU

29615144  OTAVIO CESAR SILVA SANTOS

29600262  OTAVIO RIBEIRO GOMES REDONDO

29600729  PEDRO BONDESAN BRAGGION

29620030  PEDRO GAVIOLI DE JESUS THOMAZINHO MELLO

29629222  PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA

29622329  PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS

29612372  RAFAEL TOME DA SILVA

29630055  RICARDO SANCHES GONCALVES

29619885  RYAN RANIEL DA SILVA

29620041  SERGIO PAIVA JULIANI NETTO

29603558  SILVIO HENRIQUE ALDUAN SILVEIRA

29616736  THIAGO ALEXANDRE DO CARMO

29608520  THIAGO HENRIQUE DO NASCIMENTO ARAUJO

29617941  VITOR GABRIEL MEDEIROS GALVAO

29609862  YASMIN SOUZA CAMPOS


Imagem
O VestibaFest já começou: confira tudo sobre o evento de comemoração do resultado do Vestibular 2023 da UEL
O VestibaFest, que comemora o resultado do vestibular 2023 da UEL (Universidade Estadual de Londrina), começou às 10h e promete levar diversão aos candidatos e seus amigos e familiares.


AGRONOMIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

29628636  ANA CAROLINA VICENTE ATAIDE

29600084  ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS

29605690  AUGUSTO MACHADO GIOCONDO

29607583  AUGUSTO SIQUEIRA SANDRI

29601000  BIANCA CELERI PIRES

29602649  BRUNO COSTA FORTI GALLI

29608244  BRUNO RIBEIRO SILVEIRA

29612148  DAFNE BEATRIZ ALVES

29618996  DANIEL SUENSON SALES

29626292  DANILO DE SOUZA FERREIRA

29615028  DAVI DELLAGOSTIN

29628563  DIOGO TURINI BEZERRA

29604891  ENZO BORALLI GARCIA

29613134  ENZO DESSUNTI PAGNAN

29617479  ENZO ORLANDINI

29609889  ERICA DOS SANTOS MIRANDA

29620328  FABIO HENRIQUE BORTOLASSI AMADEU

29600581  FELIPE CAVALCANTE DOS SANTOS

29600294  FELIPE MEDINA

29610229  FERNANDO LACCOTIS BERNARDO

29606699  FERNANDO PINHEIRO HILDEBRANDT

29628460  FRANCISCO GABRIEL SARTORI FERNANDES

29619150  GABRIEL JACOB MILANI RODRIGUES

29606207  GABRIEL TURIN MOREIRA SANDRINE

29606875  GABRIELA BARLATI

29615777  HALANA PULIDO TORRES DOS SANTOS

29620817  ISABELLA MARTINS DOMINGUES

29601939  JOAO FRANCISCO PEREZ FLORO DA SILVA

29627193  JOAO GABRIEL CAPOCCI ANTIGO

29624934  JOAO GUILHERME MORAES MACHADO

29601785  JOAO MARCOS LUPPI PEZARINI ISSA

29619672  JOAO PEDRO DE MENDONCA PEREZ

29603600  JOAO PEDRO PINHEIRO

29604846  JOAO PEDRO RODRIGUES MUNHON

29614004  JOAO PEDRO TIZZIANI SOARES

29601997  JONAS PARUCCI FELIX

29605648  JORDANA CAPERA

29603259  JULIA CASSOL GHESTI

29627081  KAYKE MITSUO MATSMOTO

29601124  LUCAS FARINA BAFFA CALVERO

29622851  LUCAS FRANCISCO MOREIRA CARDOSO

29620852  LUCAS HIROAKI KOGUISSI

29621195  LUCAS KORGUT SARDINHA

29606990  LUKA YOSHINAGA

29624351  MARCO ANTONIO FRANCA COSTA

29602551  MARIA LETICIA BERNINI SECULO

29602807  MATEUS UYEOKA FINGER

29606893  MATHEUS NEUMANN SALATINI

29618777  MATHEUS RICARDO DE CARVALHO SILVA

29601776  MYLENA MANZONI BENTO

29620235  PAOLA BOTELHO PELISSON

29603291  PAULO GUSTAVO DA SILVA

29620572  PEDRO AUGUSTO BOCARDI

29628927  PEDRO BULLE MONOBI

29624260  PEDRO DOS SANTOS GUIDO

29617606  PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA

29602553  PEDRO JUICHI SAWAI DE CARVALHO

29614679  PEDRO LOPES LUPPI PEZARINI

29619243  RAFAEL LAVOISIER MILANI RODRIGUES

29602437  RAFAEL TARDEM OLIVEIRA

29607895  RODRIGO TAIYO YUYAMA DA SILVA

29629742  THAIS MIKI FUNADA

29609074  THAYS DAIANA FIRMINO RODRIGUES

29604139  THEODORO JUNQUEIRA FRANCO COELHO

29629674  THIAGO AUGUSTO CALDEIRAO PIERRO

29618535  VALDIR ANTONIO BENATO JUNIOR

29616350  VICTOR JUN YUHARA

29615677  VINICIUS DE GRANDIS ROCHA

29610088  WASHINGTON BERNARDO

29613993  WILLYAM KARLLOS CAMARGO FONTOURA


ARQUITETURA E URBANISMO (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

29608071  ALISSA MANAMI NIDAIRA

29600521  ALISSON BRENO HILARIO DA SILVA

29619910  AMANDA YUMI MATSUMURA MARQUES

29604707  ANA CLARA GALEGO CANTERO

29610036  ANA JULIA BENEDITO VANCAN

29623813  ANA LAURA PAIAO PEREIRA

29612040  ANA LIVIA PONA

29606788  ANTHONY LUCAS CUSTODIO PETRIN

29604362  BEATRIZ MENDES BAZZO

29620702  BEATRIZ REGINA SOUZA

29602145  BEATRIZ SANTOS ALVES

29604526  BETHANIA BENATE BOMFIM

29615573  BRENDA LETICIA BATISTA DE BRITO

29608260  BRUNA PENHA SANCHES

29628668  BRUNA RINALDI LIMA DE OLIVEIRA

29619759  CAMILA FIGUEIREDO RODRIGUES DOS SANTOS

29621437  CAMILA MARQUES VIEIRA

29616868  DAVI DOS SANTOS CORREIA LEMES

29619908  DIEGO RYUTA NICIO

29622660  EDUARDO CAMPOS ABREU FERNANDES

29601074  ELISA PAES LEME FERREIRA

29613210  ELOISA BUENO DE PAULA

29612553  EMANUELI BARTHOLOMEU

29629484  EMANUELY SANTOS DA SILVA

29620843  EVANDRO MARTINS GOMES NERIS

29615704  GABRIEL HENRIQUE TRINDADE DONA

29617297  GABRIEL OSVALDO FERREIRA ANDRADE

29610595  GABRIEL VANZO BERTO

29628178  GABRIELA DOS SANTOS ADAO

29607244  GABRIELA PIRES KASTER

29613724  GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS

29606685  GUSTAVO MASUDA GOMES

29627607  HAISSA MATSUBARA ALVES

29603421  HELOISA TABATINI DE VICENTE

29606837  ISABELLA POLINI GUADANHIM

29600835  ISABELLA TIEMI PEREIRA TANIMURA

29612604  IZADORA ZEQUIM BRESSAN

29605162  JULIA ANDRADE OLIVEIRA

29623567  JULIA CAVARSAN COSSA

29616045  JULIA GABRIELLY DOS SANTOS

29609418  KAREN YURI GRASSI SEJIMO

29610884  LAURA KELLY DUARTE

29601585  LIVIA MARIA DOS SANTOS MARQUES

29614957  LORENA PADOVAM LONI

29601710  LUANA MARIA SCHIAVON MORSKEI

29622707  LUIS HENRIQUE RAVIOLO

29619005  LUISA FABRINI YAMASITA

29616498  LUIZA ALENCAR VALOTTO

29600815  MARCELA SIGULO GARBATO

29619281  MARCOS PAULO CATARINO

29619431  MARIA CLARA BOTT OLIVEIRA

29600551  MARIA EDUARDA BONIFACIO

29620250  MARIA FERNANDA PEDRAO DA SILVA

29608005  MARIANA RODRIGUES SIQUEIRA

29603718  MARINA BORGES KATAKURA

29606270  MARYA ANTHONNYA DOBRUCKI CHERBATY FREIRE

29618249  MIGUEL LOBO LEPRE

29616630  MILENA MAYUMI MORI MORITA

29600877  MIRELLI MAGDA SOARES

29622536  NICOLE CHRISTINE MANZONI

29600968  NICOLE WESSLER

29613660  POLLYANNA MELQUIADES DA SILVA

29603375  RAFAELA CHAGAS FERREIRA

29603705  RAFAELA SCARPIN DE MARCHI

29607501  RAQUEL GRACZYK AGUIAR

29609687  SOFIA LAURA CHANG

29600689  SOFIA MUNHOZ CORREA

29607066  THAIS YUMI HOSHINO

29615591  VICTORIA PIMENTEL MOLINA

29621043  VITOR HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA


ARQUIVOLOGIA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29612665  ANDRE LUCAS DE MORAES

29612127  CARLOS EDUARDO GOMES DE SOUZA

29605919  DIANA CLAUDIANO BRANDAO


ARTES CÊNICAS (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

29616985  ANA BEATRIZ RODRIGUES DA COSTA

29624045  ARIELLY IPOLITO MARQUES

29619634  CAIO ITO MOURA

29613550  CAMILA GALBERO DE ABREU

29607685  CAMILA MAXIMO SANTOS

29627014  CAROLAINE SOUZA DOS ANJOS

29628425  DAYANE BARROS BUENO

29615921  ELISAMA DE OLIVEIRA PAES

29609559  ERICA DE LIMA MARGANI

29615923  GISELE CAETANO GOES

29609414  ISADORA CANDIDO DA SILVA PRADO

29622054  ISADORA DE OLIVEIRA ALMEIDA

29617748  JULIA ANDJELINE MARTINS FIGLIAGGI

29609894  JULIO MARCOS SECCO DELALLO

29626188  KAIKI AUGUSTO RIBEIRO PEREIRA

29627164  KAINA ARISTEU BACCON

29627798  LEONARDO ALVES ALBERTIN

29621513  MARCELLA EDUARDA DE OLIVEIRA

29625844  MARIA CLARA BATISTA TESHIMA

29625267  MARIA CLARA PEREIRA

29605749  MARIA LUIZA CORDOVA

29616353  MARIANA ROBAINA PIRES

29613295  MATHEUS AUGUSTO DE MEIRA FELICIO

29619113  MELISSA CARVALHO ORLANDI

29622002  MIRIAN BORGES DA SILVA

29618979  RAQUEL DOS SANTOS BOREL

29620386  RENAN DE SOUSA FARIA

29627101  RENAN FANTI BEZERRA

29626320  RUBENS GABRIEL MARIA MIASHIRO

29603110  SAMARA LEIKO OKADA FERMINO FERREIRA

29600806  SAMUEL VIDAL DOMINGOS DA PAZ

29624749  THIAGO HENRIQUE DE SOUZA BOSSO

29615509  VANESSA RODRIGUES DE MATTOS

29615662  VICTOR HENRIQUE ANDRIOLLO RIVA

29626550  YASMIM CRISTINE GOMES SAMPAIO


ARTES VISUAIS - LICENCIATURA (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

29600583  ANA BEATRIZ BARREIROS ALVES

29614658  ANA CLARA ALBERGONE STULZER

29610429  ANA CLARA JADINETTE BORGES

29614637  ANA JULIA DE ANDRADE

29619828  BRUNA DE MORAES CHAVES

29610606  GABRIELA RIBEIRO DEODATO

29615774  GABRIELA RODRIGUES VIEIRA

29606658  JONAS MIGUEL DELFINO

29611234  JULIA FELIPE

29602529  KAUE JUAN BISPO MALTA

29629402  LETICIA VITORIA DE SOUZA RODRIGUES

29618939  LUIZA MENDONCA GALBIATI

29627820  MARIA EDUARDA DANTAS DE AGUIAR

29620761  MEL MENDES LOUREIRO MARQUES

29614974  RHUAN MARCO SANTANA CORDEIRO DE ABREU

29603915  RITA BEATRIZ BENEDITO

29618922  SILAS GABRIEL MARTINS DA SILVA

29612889  SOFIA VALDUGA TERCIOTTI

29606142  SOPHIA FRANCO VIEIRA DE OLIVEIRA

29606432  YASMIN TONELLI FREITAS


ARTES VISUAIS - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29615262  ALBERTO DEMETRIO MURARO

29608136  ANA CLARA FERRARI

29612653  DOUGLAS WILLIAM DA SILVA

29627336  ELIEL MORAES CAMARGO

29615887  FELIPE AUGUSTO DE LIMA UMEZU

29610967  GEISY SILVERIO RAMOS

29624273  GUSTAVO FERREIRA DE ROSSI

29616749  GUSTAVO MARIANO DA SILVA

29606567  GUSTAVO RUBA DE LEMOS PIRES

29618434  ISABELA ALECRIM ANDRADE

29614616  JHESSICA CRISTINA SOUZA LIMA

29613300  JOAO OTAVIO OLIVEIRA BARBOSA

29618579  JOAO PEDRO FELIX E SILVA

29620653  LEONARDO SITTA GAION

29624208  LUCIANY ALVES GAMA

29623229  PATRICIA DE ASSIS CAETANO

29630026  THAIS PATRICIA ARAUJO

29623068  THAYS RODRIGUES DE CARVALHO

29608280  THIAGO QUINTILHANO DOS SANTOS

29611996  WILLIAN DA SILVA LIANDRO DE LIMA


BIBLIOTECONOMIA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29618811  ALINE FRANCIELI CHINELATTO SANTOS

29607035  AMANDA APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA

29607826  BEATRYS GUSMAO ALVES DE OLIVEIRA

29614751  FELIPE MAKIHARA ZUCON CANDIDO

29622749  GUSTAVO GABRIEL FARIAS DE OLIVEIRA

29628464  JOAO GABRIEL EID SERIGATO

29607117  LORENZO PARIZE

29602603  RAFAELA MENEZES DE MOURA

29628739  STEPHANIE MEZURAM DE LUCCA


BIOMEDICINA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

29628814  AMANDA BRAZ PIRES FRATTI

29620833  BRUNA AYUMI ITIAMA

29600345  BRUNA BARREIROS FERNANDES

29612823  CARLOS HENRIQUE SPADAO TUDINO

29625162  GABRIELA DE OLIVEIRA KAVESKI

29603571  GIOVANNA AZEVEDO MANOEL

29617664  ISADORA TEIXEIRA DA SILVA

29620752  JOAO PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA

29607842  LEONARDO HAAS DOS SANTOS

29607741  LEONARDO MIOTO DA SILVA

29605729  LIVIA VITORIA LOPES

29613168  MARIA ALICE FEITOSA DE SOUZA MARTINS

29607744  MARIA FERNANDA VICENTE TURIM

29616413  MARIA LAURA DE SOUZA OLIVEIRA

29625988  MARIA LUIZA DE FRANCA CAMARGO


BIOTECNOLOGIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

29617973  AMANDA LEMOS FERRAZ DE ALMEIDA

29630192  ANDRE JORGE BATISTA

29618416  DIMITRI ALVES DA COSTA

29620769  FERNANDO DE ALMEIDA DO CARMO

29620065  GABRIEL BACCARO DE ALMEIDA

29607145  GIOVANA ZANELLA GUSMAO

29610715  LEONARDO COLOMBO UEYAMA

29606920  MARIA LUIZA DE ABREU BARROSO

29616759  MARIA LUIZA DIAS OLIVEIRA

29605115  MARYANE AYUMI KOSUGUE

29614442  MATTHEUS PIZANE DE AZEVEDO SILVA

29619585  PAULO ANTONIO GALLETE

29621810  PEDRO HENRIQUE BORGES

29613776  REBECA BECCHI RUIZ

29610238  REBECA DE SOUZA NEVES


CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

29608033  ALINE ARISSA NAKAO HORIYE

29613183  ARTHUR HENRIQUE POZZOBON CORREA

29614496  BEATRIZ TRIZOTTI YOSHITONI

29604594  BRUNA DE LIMA DANTAS

29614862  ELIAS JULIAO DA SILVA NETO

29611633  ENZO NAKANISHI

29605308  GABRIEL PERES DE SOUZA

29611960  GUILHERME GRECCO BONONI

29623376  GUSTAVO MARCUCCI ORTIZ

29609110  HENRIQUE GOMES ARAUJO

29602734  HIGOR OLIVEIRA AMENDOLA

29617038  IGOR SHOITI TUTIDA SUGUIEDA

29625424  JOAO GUILHERME VOLPE DE ALMEIDA

29616877  JOAO HENRY VOLPATO

29629748  JOAO VITOR DOS SANTOS

29627570  KAUE ERNANY TAVARES CRUZ DA SILVA

29602383  KENZO NAGAMINE

29622957  LUIZ HENRIQUE JOFRE DA SILVA

29605684  MARCELO HENRIQUE GUIDINI ANGELI

29628511  MARCO ANTONIO COTTORELLO HENRY

29619397  MATHEUS HENRIQUE NONSIBONI

29629802  MURILO AUGUSTO PANCIONI SILVA

29618609  TOMAS PAGANI PIRES

29618771  UELISON CAIQUE FERREIRA DA SILVA

29607638  VITOR LUIZ DOS SANTOS


CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

29605426  ALEXANDRE MIMURA SHIMOMURA

29605678  ALEXSANDER DE OLIVEIRA NEIVA JUNIOR

29613667  ANA BEATRIZ ARCHANGELO HERNANDES

29607975  ANA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA

29616002  ANA LAURA SANTOS SILVA

29630000  FERNANDA DE LACERDA E SILVA

29617359  GABRIEL ALFREDO CICARELLI

29601523  GABRIELA PEREIRA PINELLI

29600450  GABRIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES

29616396  GIOVANNA ELENA GOMES

29625341  GUILHERME DE OLIVEIRA OTI

29609775  HELOISA PICCININI DE ALENCAR SCHIAVI

29613901  ISABELLE ALBERGONE CACHOEIRA

29609659  ISABELLY DA SILVA TEODORO

29625213  ISADORA FRANCO BONFAIN

29605528  JOAO PEDRO ARAUJO BASTONI

29605677  LARA SUPINO DE CAMARGO

29614261  LARISSA SILVA ALVES

29614519  LEONARDO RIOS DE LIMA

29608735  LIVIA STELLA AUSEC IDALGO

29603397  LUCAS BALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES

29603758  LUCAS NASCIMENTO CASTANHO SABAINI

29617034  MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA FERNANDES

29619201  MARIA FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA

29617868  MARIA RITA ROCHA LOURENTE

29622185  NATALIA FURLANETTO

29618147  NOEMI MOREIRA ROSA GONCALVES

29601316  RENATHA STAINSKI DE MARIA

29623878  SABRINA DOMINGUES MONTEIRO

29613616  SARAH ELISE ROMAGNOLI DONASCIMENTO

29617096  TACIELI MARIA DE ALMEIDA

29610736  TIERRI IAGO NOGUEIRA OBARA

29616463  VALENTIM EDUARDO BERALDO ROSOLEN

29602496  VINICIUS AFONSO PINTO TRAMONTINA


CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

29604458  ALINE PREZOTTI TOLEDO PIZA

29615223  AMANDA CAROLINA BIZ

29600112  AMANDA LETICIA DA NOBREGA

29614620  ANA MARIA ALVES LOURENCO

29623945  ANA VITORIA LARA VIEIRA

29628611  BRUNA LARISSA COVEZZI

29620240  DANILO LOBRIGATTE FERREIRA

29609011  EMILI KAUANY BALLESTRIM DE OLIVEIRA

29629535  IGOR JOSE GOMES

29605982  JOCELI FERREIRA DE SOUZA

29600458  JULIA MACHADO MARTINES

29618391  LUISA DE MELLO NAUJOKAT

29618030  RENATA STEIN

29609991  SAMUEL CABRAL MELLO PIMENTA PASTOR

29617552  STEFFANY LETICIA BARBOSA

29615748  TATIANE DE SOUZA

29604609  VINICIUS MARTINEZ RINO


CIÊNCIAS CONTÁBEIS (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

29627424  AMANDA MARIA DE ALMEIDA

29625637  ARIELI AIRES RIBEIRO

29618746  ARTUR CIAPPINA FEIJO

29629344  BRENDON MORONDI DA SILVA MEDEIROS

29609926  CARLA AMANDA SOARES

29601626  CAROLINI DE PAULA CRUVINEL

29603878  ELOA MIRIAN MARIA PEREIRA SANTOS

29620300  GIOVANA DA CRUZ DE OLIVEIRA

29614646  GUSTAVO PORTES CASQUEL

29617546  HELOISA COGINOTTI PINTO

29618232  HEMILLIN MARIA CASAROTTI DA SILVA

29620814  HEMILLY VITORIA MARQUES FERREIRA

29606414  IGOR LEONARDO BARBOZA GOMES

29617624  ISABELLA RODRIGUES DA SILVA

29618802  JEAN CARLOS NUNES DA LUZ

29614260  JOAO PEDRO LIUTI

29618919  JOAO VITOR LACERDA ALVES

29606738  JOSE ALFREDO ALMEIDA RIBAS STEINGENBERGER

29604718  JULIA NATALIA PEREIRA LEAL

29618060  KAUAN SANTOS DE OLIVEIRA

29629694  LEONARDO GABRIEL KUTISQUE DE OLIVEIRA

29626926  LUCAS CARDOSO DE LIRA

29616342  LUIS ANTONIO DE ANDRADE

29622333  MANOELA ZABINE MOURA ORLANDO

29614013  MARIA EDUARDA SILVA CORDEIRO

29613797  MARIA VITORIA DE OLIVEIRA ORLANS

29600472  MARIANA NEGREIROS GAJARDONI

29625483  MURILO RINALDO DE SOUZA

29621731  NATALIA AMARAL DE AZEVEDO

29607556  RAFAEL POLONIO VINCE

29610666  RAFAELA MARIA STOCHI ROCHA

29628708  RENATO PATUZZO SILVERIO

29608563  SAMUEL FELIPE CRIVELARO

29620899  STHEFANY TREDER OLIVEIRA

29609664  VICTOR LUCAS DE MATOS LIMA


CIÊNCIAS CONTÁBEIS (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29601599  ALESSANDRA PIRES FARIAS DE ARAUJO

29629313  ALISSON AUGUSTO BORATIN

29628545  ALLAN GUSTAVO

29617537  AMANDA SOUZA DOS SANTOS

29628374  ANDRE MATEUS FERREIRA MACHADO

29618400  BRENDA SHANDYA BATISTA DE OLIVEIRA

29603180  BRUNO VINICIUS FELIX ALVES FERREIRA

29608514  CIBELLY AKEMI HIGUCHI

29618453  DANILO BISPO DE MESQUITA

29604764  DANILO FELIPE RODRIGUES DE MORAES

29605354  EDUARDO GABRIEL GUILHERME DOS SANTOS

29622406  EDUARDO ROMEIRO SERVENINI

29600438  EMANUELA FELISMINO

29609734  FELIPE BASSANI GOMES

29627720  FELIPE CONTE PEREIRA DA SILVA

29620120  FELIPE GABRIEL COSTA

29623649  GABRIEL DIAS DE OLIVEIRA CARNEIRO

29625454  GABRIEL KENZO SHIOTANI

29615235  GABRIEL RIBEIRO DE CASTRO

29623271  GABRIELA SILVA XAVIER

29606774  GEOVANA BORGES

29600411  GIOVANA FELICIO DOS SANTOS

29625826  GUILHERME AUGUSTO ARANHA DOS SANTOS

29620487  GUSTAVO DE VILLA AVANZI

29616938  HUGO HENRIQUE CELESTINO BARBOSA

29611424  IGOR CAMPOS FERNANDES

29614684  IGOR CAPATO PAULIV

29629980  JAQUELINE MEIRA POSATO DE OLIVEIRA

29618689  JEANY CARLA BAFFA CLAVERO

29614549  JOHNNY LOBO PEREIRA

29615040  JULIA DE LIMA VIEIRA

29606367  KATHELYN TELES MARANGAO

29606321  LAURA CHANAN ANTONIO

29616407  LEONARDO FREIRE

29604082  LEONARDO SEGANTIN MATOS

29619547  LETICIA LUZ DA SILVA

29600747  LORENA OTUNES DA SILVA

29615371  LORENY DA SILVA SANTOS

29620757  LORRAINE GUTTUZZO

29610086  LUANA CLAUDIA BARROTTI

29619716  LUANA LETICIA DE SOUZA

29605878  LUCAS MENEGUETTI

29616723  LUCAS OLIVEIRA ROCHA

29610345  LUIS GUSTAVO DA SILVA ROCHA

29618600  LUIS GUSTAVVO BIDOIA

29605207  LUIS RICARDO SOUZA GOMES

29606981  MARIA CLARA RANGEL FIGUEIREDO

29622281  MARIA EDUARDA GABRIEL GARRUCHO

29609403  MARIA VITORIA BARROS

29626747  MARIA VITORIA DE OLIVEIRA

29605088  MARIANA TAMANINI MARQUES SILVA

29630611  MARLON ALVES SOARES

29630204  MATEUS JUKOWSKI ROCHA

29615852  MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA

29610249  MATHEUS DE SOUZA DIAS

29624757  MATHEUS HENRIQUE LOPES

29601821  NATHAN AUGUSTO PARRA VILLAS BOAS

29618568  NICOLAS LEAL VALENTIM DE SOUZA

29601712  NICOLAS MENDES BARBOSA

29629172  OSWALDO FLAUSINO FILHO

29607423  PAULA KAORY OSAWA MATSUSHIMA

29618014  PAULO CESAR DOS SANTOS CECHETTI

29604272  RENATA DE SOUZA MELO

29615357  RHAONE DOS SANTOS GENTIL

29600540  STEPHANY MARIA SILVA CORDEIRO

29612682  THALITA ELIAS DE LIMA

29601777  VINICIUS MOURA DE CAMPOS

29614332  VITORIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA

29601605  WALLACE NERES DA SILVA

29629593  WENDRIUS VILEFORT


CIÊNCIAS ECONÔMICAS (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

29619162  ALESSANDRA GABRIELLY CILIRO DE CARVALHO

29619448  ANA LETICIA MACEDO ALBUQUERQUE

29611758  ANTHONY STRUMINSKI TAKEDA

29618436  ARTUR TRINTIN CANNARELLA

29623007  BEATRIZ RIBEIRO KOGA GASPAROTO DE AGUIAR

29612606  CAUA HENRIQUE SOUZA FONSECA

29625948  GABRIEL SOUZA AMARO

29611099  GABRIEL SOUZA DIAS

29609408  GIOVANA EMI NAKATA FONTENELLE

29607516  GUILHERME FERREIRA POZATTO

29617646  GUILHERME LUSTOSA MOREIRA

29602182  GUSTAVO CUBAS

29618057  ISABELA GALVANIN COSTANZA DE CARVALHO

29627906  JEAN CARLOS PASCOAL

29610276  JOAO PEDRO RIBAS LEONARDI

29606349  LARISSA EUGENIO DOS SANTOS

29608810  LAURA EDUARDA MUNIZ CABBAZ

29625245  LEONARDO CASTELLOTE BRENE

29624113  LICIA RODRIGUES MARTINS

29626406  MARIANA SUENSON SALES

29616090  MATHEUS MORAES DA SILVA

29624602  MAX ADRIANO CANHADA JUNIOR

29629779  PEDRO ARTIOLI TONKIO

29611971  PEDRO AUGUSTO SOARES FIRMINO

29626474  RUAN OTERO CESTARI FERNANDES

29617866  THIAGO KENJI MADA TUDA

29616992  VALENTINA MENEZES DISTEFANO ALFIERI

29604739  VINICIUS GUSTAVO GONCALVES DE PAULA

29621663  VITOR LOPES NOBRE

29626163  YASMYN KAROLINE DE SOUZA SILVA


CIÊNCIAS ECONÔMICAS (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29618376  ADREAN GUILHERME EJIMA DE ALENCAR

29606729  ANNA LUISA ALVES PRINCESA BATISTA

29601314  BRUNO BELONI DAMAS

29611184  BRUNO HIDEKI YOSHIDA

29609780  DANILO HENRIQUE SANTOS DE BRITTO

29604663  ELENITA APARECIDA CLEMENTE GALLIOTTI

29609196  FELIPE DUTRA

29609585  GABRIEL ALEX LOPES BARREIRO

29618553  GABRIEL FELIPE MOTTA

29629077  GABRIELA GODOI PEREIRA

29608405  GIOVANA CAROLINE BECKER MAGALHAES

29620010  JULIA ANTIVEROS GARBULHA

29607386  KAMILLY VICTORIA LIMA

29617446  LETICIA DI PAULA FERNANDES LUPI

29615393  LETICIA MARIANA DA SILVA MANOEL

29624557  LUCAS MIGUEL DIAS CARNEIRO

29613787  LUCAS NOGUEIRA CARVALHO

29616198  LUIZ FELIPE SILVA PORTO

29629883  MAICON ALEXANDRE FERREIRA FORTUNATO

29630359  MARCOS DE ALENCAR LUIZ FILHO

29604466  MATHEUS DANIEL FERREIRA

29610405  MATHEUS DOMINGOS PEREIRA

29625091  MATHEUS SOARES DOS SANTOS

29613783  PRISCILA DE OLIVEIRA DE JESUS

29625916  RICARDO GRIZZO DA CUNHA E SILVA

29618699  RUAN FELIPE GOMES ROCHINSKI

29619179  SARAH FERREIRA DE LIMA

29606778  STEFANE CAMILE SOMA NASCIMENTO

29614598  WENDI KEROLY SANTOS LEITE

29619453  YOHANN MATHEUS WITWYTZKYJ


CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

29608007  ALYN ROBERTO ANTUNES BATARCE

29617269  AMANDA ZAMBRIN HENRIQUE

29629768  ANTONIO SERGIO BERTUCCI SONSIN

29618144  EMANUELLE GARCIA

29628866  GABRIEL TORRES

29622791  GUILHERME MENDES IKEDA

29629882  JEANA JANAINA DA FONSECA

29604013  KAWANA KATHARYNE DA COSTA CASTRO

29604754  LINCON GOES NICOLAU

29611418  NATHALIA TABORDA FREITAS

29619912  PABLO NOVAK GONCALES GUIMARAES

29622047  PEDRO FONTENELLE TITO

29622945  SOFIA CLAUDINO RODRIGUES DE SANTANA

29619969  THIAGO NAOKI AKIYAMA

29611717  VINICIUS BOSSOK DE CASTRO


CIÊNCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29609264  ALANA ALICE MARTINS GARCIA

29604842  GERMANO VIEIRA DE ALMEIDA

29629276  HEITOR CONSOLI PERES

29603147  JESSICA PRISCILLA GALDINO

29607279  LIRYADNE MAYARA FERREIRA

29629858  LUCAS RIBEIRO MEDEIRO

29627647  LUIZ CARLOS RIGOLON

29605458  MARIANE CORSI DE OLIVEIRA

29620191  NICACIO MARTINS DELGADO NETTO

29613184  SAMUEL SOARES GIANETTI

29629815  VINICIUS MORAIS SIMOES


DESIGN DE MODA (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

29621801  ANA BEATRIZ RODRIGUES DA ROCHA

29617155  ANNA JULIA SILVA AVELAR

29618433  BEATRIZ NUNES MENEGON

29616416  BEATRIZ TANGERINO CERQUEIRA RIBEIRO MELLO

29611310  CARLA SOUZA DUARTE

29609564  CAROLINE VITORIA LIMA DE OLIVEIRA

29628956  DEBORAH REGIANE FABIO

29607116  EDUARDA CAROLINA PARPINELLI CORDEIRO

29622454  GABRIELY DE SOUZA LIMA

29614430  GEOVANI DOS SANTOS JUVENCIO

29620488  ISADORA FAVARO MOREIRA DA SILVA

29602988  LARA CREPALDI RIBEIRO

29611845  LARISSA LEITE PEREIRA

29607701  LARISSA SOZZEKI LOTERO

29600437  LAYZA BEATRIZ SANTOS SILVA

29618976  LEYRIMEL DOS SANTOS BOREL

29630209  LUCAS CASTRO

29601762  MARIA ALICE PAULINO DA SILVA

29604937  MARIA EDUARDA RAIFUR

29608964  MARIANA GONCALVES TAKAHASHI

29619884  MAXSUEL FELICIANO DE JESUS

29604905  MILENA MONTAGNA

29623523  NATHALIA CARNEVALE DO NASCIMENTO

29615939  NATHALIA LARA FALASCHI

29622079  PEDRO HENRIQUE ALEIXO DA SILVA

29610226  RAFAELLA SETSUKO CATARINHUK

29603434  REBECA OLIVEIRA DE GODOI

29620565  SOFIA MARQUES PEDROSO

29618054  SUZANA DE FATIMA MATTOS GALBERO

29616503  WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA


DESIGN GRÁFICO (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

29606483  ANA BEATRIZ DA SILVA SANTOS

29612834  ANA JULIA CARDOZO DE MEDEIROS

29602489  ANNA CLARA FELIPETTO RIBEIRO

29615878  BEATRIZ FARINACIO CAMILLO

29610417  BRUNA NAMIE TOMOI

29616401  CAIO FELIPE DE SOUZA

29611924  DANIEL SILVA NATAL

29611070  EDUARDO BUENO RODRIGUES

29616535  FELIPE EDUARDO DA LUZ

29616948  FELIPE HENRIQUE OLIVEIRA NASCIMENTO

29630453  GIOVANNA ALBANO DE OLIVEIRA

29614022  HENRIQUE LIBOREDO SANTOS

29626388  JOAO GABRIEL TEODORICO REIS

29601255  JULIO ITO SUGUIMOTO

29629542  KAOANA PEREIRA DA CRUZ

29600468  KAUANY FERNANDA PEREIRA

29618640  LEANDRO GRZELAK PEREZ

29619130  LEONARDO GABELONI BONFIM

29614378  LORENA MOLINA REZENDE

29611662  LUANA MARIA SOARES GONCALVES

29603410  LUANA SATAKE COUTO

29601986  MARCELO ALVES FERREIRA DOS SANTOS

29605096  MARIA EDUARDA ARAUJO

29620726  MARIA EDUARDA POCAS MARCHINI

29620187  MARIA EDUARDA SAGGIORATO GOMES

29604973  MARIE FAUSTINO RAMOS QUEIROZ

29626012  MARINA SOUSA LIMA

29617212  RAFAEL COSTA HILARIO

29612773  TAIS DAMASCENO CHIAVELI

29606532  VITOR GABRIEL DOS SANTOS


DIREITO (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

29613031  ALEXANDRE ANDRE RODRIGUES

29608187  ALICE DA CUNHA CASIMIRO

29603313  ALLANA VOLPATO

29614181  AMANDA CAMILLY KAMAURA

29619362  ANA BEATRIZ FARIA SOUZA

29616509  ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GUIDO

29603795  ANA CLARA KONISHI DE CASTRO SILVEIRA

29606873  ANA LUIZA DE OLIVEIRA

29619010  ANNA SOPHIA KARATCHUK CALABRIA

29608153  BEATRIZ HENRIQUE SOARES

29609883  BEATRIZ MITY OMURO

29608825  BEATRIZ ZANONI PERISSOTTO

29609871  BIANCA GUIMARAES BARBOSA SILVA

29600215  CAMILLA EDUARDA CANDIDO MIGUEL

29602817  CARLA GABRIELLE FIORI ALVES

29605899  CRISTIANE PORPHIRIO DE SOUZA SILVA

29612275  DANIELA APARECIDA DA SILVA MIRANDA

29600863  ELIS CAETANO FERNANDES

29622564  ENZO HENRIQUE BOATO NOGUEIRA

29618354  ENZO MIGUEL DE OLIVEIRA STEINLE

29605146  FABIO MIGUEL PINEDA DE ROSSI

29606848  FELIPE DE MORAES PAGANI

29616287  FELIPE JANUARIO CABERLIN

29617176  GABRIEL BILIK SILVEIRA

29605851  GABRIELA GODOY CANTERI

29612041  GABRIELLA PARPINELLI BROSSO

29601648  GEOVANNA FREIRE DA SILVA

29602485  GIOVANA SOARES RUSSO

29613759  GUILHERME DALOS LANFRANCHI

29620700  GUILHERME GRANADO BAPTISTA

29609996  GUILHERME MECCHI

29614545  GUSTAVO NOBUO KOTAKA UEMURA

29605151  HELOISA SOUZA MELO

29610404  HIGOR MAXWEEL TEIXEIRA

29624481  IRINEU BARBOZA NETO

29627688  ISABELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS

29617166  ISABELA PICARELLI CORDIOLI

29605357  ISABELLE FERNANDA DOS SANTOS LOPES

29616092  JOANITA MILENA LIESENFELD DAVILA

29617695  JORGE HENRIQUE SILVEIRA DE LIMA FILHO

29605176  JULIA BRANDAO DE DEUS AILTON

29603212  JULIA SALVADOR GUIMARAES ROSA

29628455  JULIA SANTIN

29615940  JULIA UDENAL ROCHINSKI

29629212  KAROLINE GIOVANA ALVES OLIVEIRA

29620605  KAUANI CRISTINA DA CONCEICAO PEREIRA

29614809  LARA RODRIGUES ARENA

29617702  LARISSA CAMARGO VALLIM

29608826  LAURA DARIVA CANDIDO E PEREIRA

29620938  LAYSLA FERNANDA GONCALVES DOS SANTOS

29607687  LEONARDO HENRIQUE MENDES DOS SANTOS

29613796  LETICIA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS

29622273  LIVIA BEZERRA FONTES

29600880  LIVIA MACEDO DE JESUS

29604231  LIVIA MOREIRA BARBOSA

29603492  LUANA MAYUMI YAMADA

29618181  LUCAS ANDRE FAZOLIN HAAS

29605508  MARCELO OLIVEIRA DE ALENCAR

29614932  MARIA CLARA DE CARVALHO PRADO

29602105  MARIA CLARA FIORI

29619059  MARIA CLARA SOUZA BERSI

29601024  MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA

29607323  MARIA EDUARDA CARMAGNANI NOBRE

29602671  MARIA EDUARDA DOS SANTOS

29603283  MARIA LUIZA DE OLIVEIRA MORETTI

29603203  MATHEUS DE OLIVEIRA OLIVER

29602698  MATHEUS MANFIO PIVA MARTINS

29600603  MICHELLE MORAES IAMPIETRO

29600144  NICOLAS DE OLIVEIRA EDUARDO MORENO

29608719  PAOLA GASPARETO BARRETTA

29609411  PAULA ROSCHEL BONI

29611639  PEDRO HENRIQUE BILL LOPES

29630250  RAPHAELA GOMES DE QUEIROZ

29613999  REBECA ANNE GAVA FERREIRA

29619106  SABRINA GRASSI MORAES

29602665  SARA LUPION DOS SANTOS

29615433  STELLA ALVES MARTINS

29615919  TAISSA LEANDRO CLEMONEZ

29614044  THALITA CERCONI MARRECAS

29603506  VICTOR VOGT PAROLIN


DIREITO (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29629325  ALINE DANIELE MALANGA

29606610  ALINE PINHEIRO LUCAS

29630479  ANA CAROLINE PEDROSO BUENO

29600956  ANA CLARA MANZAN

29608949  ANA LIVIA GOES

29620774  ANA PAULA GOMES DA SILVA

29609914  BIANCA CIQUINI CHAVES DA SILVA

29613858  BRUNA FERNANDES LIMA UEHARA

29615481  BRUNA STEFANI RODRIGUES FERREIRA

29622514  CAILAN MORAES CORREA

29613197  CAMILLE GABRIELY PONTES ANTUNES

29605290  CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA THIBES

29606694  CARLOS EDUARDO JULIAN

29601919  CLEILTON APARECIDO SERRA

29603610  CRISTIANE FREIRES DA SILVA

29618320  CRISTIANE MOREIRA LIMA DE ARAUJO

29608568  EDUARDA FERNANDA DA SILVA

29618513  EDUARDO MARICATO RICIARDI

29623752  ELDER WILLIAM BONFANTE

29600848  ELLEN GIOVANA RIBEIRO SILVA

29606115  EMANUEL DE SOUZA MILITAO

29601450  ERMIRIO DIAS ROLINHO JUNIOR

29627515  FABIANA COSTA CARVALHO CECHETTI

29626361  FERNANDO YUKIO ADANIYA

29620215  GABRIEL FRAGOZO FURIGO

29617800  GABRIEL GUILHERME DA SILVA MELO

29621613  GABRIELA VITORIA CAETANO

29615598  GABRIELLE IZAIAS BONANI

29605965  GEOVANA VIVAN BOVO

29617924  GIOVANNA MARTINEZ BORTOLOTO

29605515  GUILHERME EDUARDO FREITAS DA VEIGA

29618361  GUSTAVO ALVES DA SILVA

29606376  GUSTAVO HENRIQUE LEAL

29615327  HELOISA RIBEIRO FERMINO

29613156  INDIRA KLEPA DE LIMA

29601800  JHONATTAN HENRIQUE SOARES RODRIGUES

29613186  JOAO MANOEL DOS REIS VALENTE

29627723  JOAO MANUEL SANTIAGO DA ROCHA

29628088  JOAO VICTOR VIDAL VIEIRA

29617700  JOSE FRANCISCO SERINO CALDERON

29628681  LAINE MACIEL SILVA

29623866  LAURA FAVARO DA SILVA

29605474  LEONARDO GUSTAVO GRAVENA SILVA

29614798  LEONARDO RIBEIRO DA SILVA

29629290  LUCAS ALVES DA FONSECA

29625380  LUCAS RODRIGUES DA SILVA

29602111  LUCIENE LOPES PIRES DE OLIVEIRA

29619161  LUIS FERNANDO RODRIGUES DINIZ

29604926  MARCOS VINICIUS GEHRING PALLADINO DE OLIVEIRA

29617913  MARIA CAROLINE CAETANO DA SILVA

29607411  MARIA CLARA MANDUCA SANTANA

29600615  MARIA FERNANDA TOBIAS DA SILVA

29620894  MARIA IZABELA DA SILVA DIAS

29629339  MARIANA CARETTA CARNEIRO

29605341  MARIANA SOUZA DA SILVA

29600149  MARINE AMANCIO CORCOVIA

29617790  MATHEUS DE LIMA ROSA

29608938  MATHEUS SILVEIRA

29606836  NATALIA LUIZA DE ROCO

29618548  NICOLE BARBARA VIEIRA DE CAMPOS

29600276  PAMELA CRISTINA DE REZENDE CANDIDO

29609232  PEDRO HENRIQUE DE CASTRO DOS SANTOS

29603494  PEDRO HENRIQUE NICHIMURA

29616417  PEDRO YUDI SANTANA FURUMITI

29618895  RAFAEL LEPRI FUENTES

29603880  RAFAEL PEREIRA FOSCHIANE DE CARVALHO

29611699  RAFAELA FURTADO DA CRUZ

29604888  RAFAELA RAMAZZOTI VALENTE

29602283  RAFAELLE REALI CAVALHEIRO

29620193  REAN VITOR FERREIRA DE SOUZA

29628862  REGIANA PLEIS

29606655  RICARDO BELANSON SKRABA

29603536  RODRIGO ORTIZ RIBEIRO

29624575  SAMUEL ELYABNER ARRUDA BASTOS

29612137  SARAH RAVANELI DOS SANTOS

29617391  VANESSA MULLER CONSTANTINO

29601348  VICTOR RONCARATTI DE MORAES

29614290  VITOR BRUM MENDES LOPES

29624364  WILIAN GABRIEL SANTOS CARVALHO

29609181  YARA DARODDA STACHUKA


DIREITO (VESPERTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

29621909  ALINE SANCHES GAION

29618973  ANA JULIA CARVALHO GRUBER

29627158  ANDRE DORNELLAS LOPES DE ABREU

29603407  ARTHUR NARDI MARTINS

29622019  ASHLEY MARISKA CAMPI

29618071  BIANCA BORGES AMERICO

29608380  BRUNA FERNANDA FAUSTINO

29607921  BRUNA VOLPATO PLAZA

29622585  CAETANO PADILHA ALVES DA CUNHA

29616837  CAMILLA FERNANDA PEREIRA FURLAN

29610735  CAROLINA ROSS URBANO

29604263  CLAUDIA FREITAS

29624285  DANILO GOMES BESERRA

29626887  DEBORA APARECIDA GERALDO

29609676  EDUARDA CAROLINE BORGES CARVALHO

29603383  EDUARDA DE MARCHIORI

29625041  EMERSON BUSIGNANI MORAIS

29607492  EMILLY DE ABREU

29617810  EMILLY RODRIELE DE SOUZA

29619723  FERNANDA SIMIONI DE SALES

29621884  FLAVIO GARCIA DE ARAUJO MOREIRA

29608160  FRANCISCO SANCHES

29623762  GABRIELA MARIA SOARES GOBBO

29604974  GABRIELA SANCHES BERMUDES

29616141  GABRIELLA SAYURI ZUKERAN

29621490  GABRIELLY AZEVEDO BORGES

29613573  GABRIELY CORDEIRO DE OLIVEIRA

29610648  GIOVANA BOEING NIERO

29616063  GUILHERME COSTA DA FONSECA

29621656  GUILHERME OSVALDO CUPINI BRANCO

29600703  ISABELLA FLEURY SALIBA

29611743  ISABELLA PIRES BARADEL

29609613  JENIFER MARIA DOS SANTOS VIANA

29615233  JOAO ORTENZI LOPES GARCIA

29608447  JOAO PEDRO SEMEGHINI SALIONI

29616765  JOAO PEDRO SOARES PEDROZA

29608942  JOAO VITOR COSTA SILVA

29613884  JOCYONE APARECIDA DE PAIVA FERREIRA

29619287  JULIA GABRIELLY ROCHA TEIXEIRA

29600553  KAIQUE VIEIRA MILITAO

29620915  KAUANY VITORIA OLIVEIRA ARANTES

29600688  KETLYN LOPES DOS SANTOS

29607039  LETICIA FUZITANI BRENE

29614522  LETICIA SUMIKO SATO

29619357  LORENZO ALMEIDA AFONSO

29601456  LUCAS AUGUSTO CORTELLINI

29620176  LUCAS IDERIHA BOQUETT

29612698  LUCAS MATHEUS CORREA DA SILVA

29618960  LUIZ HENRIQUE MARTINS

29614700  MARCO AURELIO RODRIGUES

29629279  MARCOS ANTONIO COGO LIMA

29620107  MARIA CLARA DOS REIS SASSO

29619503  MARIA EDUARDA BATISTA MORATELLI

29605373  MARIA EDUARDA DE MORAIS MATOS

29605637  MARIA EDUARDA SILVERIO DOMINGUES

29614119  MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA GOUVEA

29617563  MARIO FILIPE MELO GREGORIO

29611082  MIGUEL PERETI DE MATTOS

29613291  PAULO SERGIO DA CRUZ DANTAS

29607053  RAFAELA DE OLIVEIRA ROMAGNOLI

29608669  RAUL SANTOS FERRAZ

29630051  RODRIGO ARANTES VITAL

29622554  RODRIGO PARRA PRADO SAMPAIO

29622467  SANDRA MARIA DO PRADO LIMA

29615154  SARA DARCIN VERNILLO

29608875  STEFANI CRISTINI DIONISIO

29602624  STEFFANY CANTONI DOS SANTOS

29619312  STEPHANIE NUNES MANGILI

29612067  THAIS CONCEICAO DA SILVA

29617179  VITOR EDUARDO GARIB MEDINA

29613888  VITORIA DA SILVA CARDOSO

29612729  VIVIAN MARQUESETE

29619966  WILLIAN HENRIQUE MORTARI RUI

29607850  YASMIM PRADO

29612007  YASMIN GALEGO FRANCISQUINI


EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO E LICENCIATURA (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

29609825  ALAN VENANCIO DE MELO FAZOLIN

29610282  AMANDA GABRIELY ROCHA CORDEIRO

29618800  AMANDA VIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA

29618467  ANALICE CHRISTINE CAMARA

29606859  ARTHUR MARINHO KRANICH

29607586  BIANCA LISBOA ALMEIDA DE OLIVEIRA

29619114  CARLOS HENRIQUE CASAGRANDE

29616009  CLEITON JOHN PEREIRA PESTANA

29620874  DOUGLAS URIAS BENTO

29615762  EDERVAL AUGUSTO BOZOLAN

29617962  EDUARDO DE MATOS

29613883  ELEN DE LIMA SILVEIRA

29617402  EMANUEL SILVA FAUSTINO DE CARVALHO

29605842  EMILLY RAFAELA DA SILVA

29602780  FABIANE MARTINS DE OLIVEIRA

29610219  FLAVIA CRISTHYNA IZIDORO

29613733  FRANCO LUIZ MONTANHA MARCUZ

29613931  GABRIELLY RIECHEL

29622912  GHABRIEL JUN AIZAWA

29628068  GILSON VINICIUS DE FARIA

29626655  GUILHERME FREDERICO SILVA MANDT

29630487  GUILHERME RODRIGUES BUSETTI

29621691  GUSTAVO AMAOKA FULAN

29617690  HALISSON VARGAS MARTINS

29606154  HYAGO FELIPE BORSSOI ZANQUIM

29600200  IGOR HENRIQUE COSTA MARCAL

29623834  JAY STEVE NASCIMENTO JUNIOR

29606011  JESSICA VITORIA MIYUKI CHAIRES

29621492  JHONATAN DA SILVA DOS REIS

29617027  JOAO FELIPE DIONISIO FREIRE

29611414  JOAO FERNANDO DE OLIVEIRA ZAPPAROLI

29621108  JOAO MARCELO MACHADO DA SILVA

29610114  JOAO PAULO CARDOSO SAVADA

29619228  JOAO PEDRO ARAUJO DOS SANTOS

29605499  JOAO PEDRO GUBERT SOUZA

29622575  JOAO VICTOR TASINAFO

29614970  JULIA ARAUJO RODRIGUES DOS SANTOS

29614485  JULIA LOURENCO SANTOS

29620149  KAIO CESAR MELO DE OLIVEIRA

29609325  KEVIN KIYOSHI NISIMURA HORII

29627333  LARISSA DANIELA COSTA DE AZEVEDO

29619710  LEONARDO BENITEZ MORETTO

29603441  LEONARDO FECCHIO MOURO

29616570  LEONARDO FERNANDES BERTOTTI GAMPE

29614724  LETICIA MOREIRA KLETTENBERG

29604109  LUANA BORANGA DA SILVA

29621109  LUCAS FERREIRA LISBOA

29608200  LUCAS INGLAT HRUSCHKA

29629193  LUCCA PANISIO SCALASSARA

29605751  LUCCAS MARQUES RIBEIRO

29618427  LUIZ EDUARDO FERNANDES FREDIANI

29601131  LUIZ FELIPE DE SOUZA EMILIO

29604493  MARCUS VINICIUS DE MELLO ASSI

29617985  MARIA EDUARDA CLEPACHS

29616536  MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA

29622364  MARIA LAURA HENRIQUE SANTOS

29619465  MARIANA LAZARINO REZENDE

29619819  MATEUS PETERNELLI

29618827  MATHEUS DE ARAUJO MANHAES

29605611  MATHEUS FELIPE ALVES DE MOURA

29606511  MATHEUS HENRIQUE ORCIOLI MACHADO

29614631  MATHEUS SATO YOSHIOKA

29617794  MIGUEL DE SOUZA LULA SANCHES

29617307  MURILO BAYS

29604515  PEDRO HENRIQUE DA LUZ SOUSA

29613580  PEDRO HENRIQUE NAZARIO DE OLIVEIRA

29620450  PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA ALVES

29616576  PEDRO SANTANNA HADDAD

29613906  RENAN CARVALHO PEREIRA

29603847  RENATO LOPES PEREIRA TEIXEIRA

29600388  RICHARLLA GABRIELLY DOS REIS

29610062  STEFANI GALVANI PIMENTEL

29623623  THIAGO DE SOUZA GNATKOWSKI

29611540  VICTOR FIM DE PAULA ZEN

29614063  VINICIUS AUGUSTO FIGUEIREDO

29602963  VINICIUS BITTENCOURT MELLO MORAES

29600886  VINICIUS ROBERTO CAMARGO MARTINS

29615611  VINICYUS LOPES KASTELIC ROCHA DE NORONHA

29620593  WANA HADASSA SILVA NICOLAU

29620420  WESLEI LUIZ GONCALVES FERREIRA


EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO E LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29611654  ALEX KOITI FUKUDA

29621117  AMANDA VANESSA SOUZA ALBERTINI

29619520  ANA JULIA VIEIRA

29623869  ANDREI WINSTON DA SILVA ALVES

29604828  ANE ELISE SOARES DE OLIVEIRA

29612405  ARTHUR GOBATO BEDANA

29602968  BEATRIZ FERNANDA KOBZINSKI

29617665  BIANCA GABRIELA MACEDO

29614486  CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

29622904  CAROLINE GRIZOSTE AGUIAR

29621472  DANIEL OLIVEIRA DA SILVA

29625383  DANIEL VITOR DOS SANTOS

29601793  DAYANE GONCALVES DE OLIVEIRA

29625271  DOUGLAS HENRIQUE UMBELINA DE FREITAS

29620535  EDUARDO GIROLDO LODI

29623164  ELIETE DE OLIVEIRA SANTOS

29628462  FABIO DA SILVA SANTOS

29614927  FELIPE AUGUSTO PAES DE GOIS

29623214  FELIPE FACHINI DOS SANTOS

29617849  GABRIEL DE PAULO MAGALHAES PEREIRA

29622396  GABRIEL DOS SANTOS FONSECA DA SILVA

29620218  GABRIEL ONOFRE MORENO

29615514  GEORGE LUCAS GAZOLLA

29603570  GLORIA MARIA RIO BRANCO LOPES

29613614  GUILHERME GUERINO MACEDO

29629009  GUSTAVO ALEXANDRE

29621344  GUSTAVO FELIPE MACEDO LAURINDO

29608262  GUSTAVO FRANCA

29614675  GUSTAVO SATO YOSHIOKA

29600242  HELENA DE MATTOS SIMAO

29629842  HENRIQUE BRIAN OLIVEIRA

29605193  ISRAEL SANTOS DE PAULA

29630065  JANAYNA FABRI VALLESE

29603341  JOAO VINICIUS DE OLIVEIRA MORENO

29622478  JOAO VITOR SECCO DO CARMO

29604593  JONATAS BATISTA DE SOUZA

29630277  JOSEF SCHEIBA PINTO RIBAS

29618755  JULIA BUENO MELO

29609546  KAIO FRANCISCO PERASSOLI RODRIGUES

29610983  KAUAN ROMAO GONCALVES

29609147  LARISSA VIEIRA COUTINHO MELLO

29613717  LEONARDO DE OLIVEIRA MELLO

29627379  LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS

29614779  LORENNA GARLA

29611250  LUANA JAMILE TERRA MESSA

29617239  LUCAS BERTOSSI DA SILVA

29606356  LUCAS DANIEL GONCALVES DE LIMA

29612669  LUCAS FANTINI RODRIGUES

29627796  LUCAS HENRIQUE DE ALMEIDA

29611591  LUIS FELIPE DO NASCIMENTO FERREIRA

29614963  MARCELO CORREA DE OLIVEIRA

29629783  MARIA EDUARDA AZARIAS CARVALHO SILVA

29620857  MARIA OLIVIA BELENTANI

29616089  MATEUS PIRES AMORIM

29613136  MATHEUS FERRI DOMINGUES

29618340  PAULO ADRIAN AKIRA AOKI

29620854  PAULO HENRIQUE FARIAS LIMA

29601333  PEDRO AUGUSTO LANDER PASSOS SANTOS

29626886  PEDRO COSTA MORAES

29614220  PEDRO HENRIQUE DA CRUZ MORAES

29603394  PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA DOS SANTOS

29618918  PEDRO HENRIQUE GIONCO

29630426  PEDRO HENRIQUE GUERRA VITORINO

29613780  RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA XAVIER FRANCISCO

29629347  RAFAEL RIBEIRO BRITE

29623665  RAFAELA BEATRIZ MARQUES ELIAS

29620021  RAMON FRANCISCO DE LIMA XAVIER

29624984  RHAYANE MUSSI MITTELSTEDT

29621934  RHUAN GABRIEL FELICIO VIEIRA

29608628  RHYAN AZEVEDO DE CAMARGO

29628843  ROBSON ANTONIO VIANA ROSA QUEIROZ

29621637  STEFANY GABRIEL

29616981  TATYELE RAISSA DA SILVA

29610805  TIAGO APARECIDO MARTINS

29608257  TOBIAS PERGOLA RODRIGUES

29613378  TULIO ROLIM BARRETTO

29629698  VINICIUS AZEVEDO DOS SANTOS

29617315  VINICIUS SALES GONCALVES JULIO

29609540  VINICIUS SAMUEL TALAVERA VIEIRA

29613594  VITOR FERREIRA DA CRUZ


ENFERMAGEM (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

29604205  ANA CAROLINA RAMOS DOS SANTOS

29600766  ANA CAROLINE DA SILVA

29608574  ANA FLAVIA DA SILVA FERNANDES

29601956  ANA FLAVIA TERCIOTTI

29610390  ANA JULIA DA SILVA MARTINS

29612797  ANA LUISA DIAS GOMES

29619598  ARIANE RODRIGUES

29602304  BARBARA BONETI BIAGIONI

29606305  BARBARA CLEOMARA DE ANDRADE

29610048  BEATRIZ SANTANA OKAMOTO

29602138  BEATRYS GEOVANNA FELIX

29611515  CAMYLLA BUENO RODRIGUES

29600669  CAROLINA ANTONELI MANHAES

29616805  CECILIA MARINO DA COSTA

29600395  CLARA MUNIZ PEREIRA

29628883  DRYELLE IOLANDA SOUZA ROCCA

29605959  EMANUELLY AVILA DE LIMA

29618105  EMILY CRISTINA KAORI NIVA

29608706  FELIPE LIMA DOS SANTOS

29604968  FERNANDA INACIO BARBOSA RODRIGUES

29603008  FLAVIA APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA

29618204  GABRIEL CAMPINHA FELIX GONCALVES

29621706  GEOVANA DA SILVA LIRANCA

29600510  HELOISA PORFIRIO RODRIGUES DA SILVA

29601270  HENRY VINICIUS MOVIO DOS SANTOS

29605084  IZABELLA VITORIA MESQUITA CAMARGO

29620044  LARA FRANCISCA NERY SANTOS

29629999  LAURA TAMAGNINI ANDREASSA

29618623  LIVIA PROENCA GODOY

29609882  LOUISE FUZII LOPES

29600192  LUANA DANTAS LOPES

29610597  LUCAS ANTONIO LIMA MARTINS

29622541  MARIA EDUARDA RODRIGUES GONCALVES

29607578  MARIA LUIZA DO AMARAL ULBRICH

29601945  MARIANE DA SILVA MICHELETTI

29615732  MARIANE MACHADO MAGALHAES

29602329  MATHEUS FELIPE JOVINO DA SILVA

29626778  MILLENA CANDIDO MONTEIRO

29613145  MURILO RIBEIRO VICENTE

29621476  NATALIA MORARE SANTOS

29600190  NATHALY KODUM DA SILVA

29606172  NUBIA EDUARDA NUNES FAUSTINO

29601469  PRISCILA PAULA BICUDO

29605612  RAFAELI GONCALVES VIEIRA

29621650  SAMUEL RUAN DOS SANTOS

29608548  STEFANY MENDES DOS SANTOS

29629862  TAINA RAQUEL FERNANDA DA SILVA

29603687  THAIS VICTOR MARQUES

29603528  VICTORIA SANTANA DA SILVA

29613829  VIVIAN VITORIA DE CASSIA MACIEL


ENGENHARIA CIVIL (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

29610546  ALYNE COSTA MARTINS

29609213  ANA BEATRIZ PURCINELI DO CARMO

29605833  ANA PAULA SOUZA FRUCCHI

29629024  ARTHUR ANDRE DE OLIVEIRA

29601718  BRUNA SIANE VALOTTO

29620587  CAIO MIYADERA DE SOUZA

29605279  CAROLINA VERONESI FRAGA

29607812  CHRIGOR DE ALMEIDA SILVA

29623655  DANIEL KENZO HAYASHI CRASTECHINI

29601623  DANILO PIAZENTIN

29624192  DIEGO AZARIAS GOMES

29618876  DIEGO CAVALCANTE

29615633  EDGARD MARIN NETO

29626447  ELISANGELA CRISTINA DUARTE RAMOS

29620692  ELLEN ENGEL MORIMOTO

29627119  EMILLY LORENA DOS SANTOS

29628440  FELIPE LIMA FERREIRA

29616359  FELIPE REGO GRECCO

29616994  FELIPE SECCI LIMA

29614248  FELIPE THIAGO VITORINI

29607355  FRANCIELI EVARISTO DOS SANTOS FREITAS

29619736  GABRIEL ANTONIO MANDUCA

29603956  GABRIEL HRETCIUK DOS SANTOS

29621239  GABRIEL JUNQUEIRA CAMPOS GIMENEZ

29622504  GABRIEL NEVES CLAUDINO DOS SANTOS

29627733  GABRIEL PEREIRA JACOBUSSI

29620639  GABRIEL VIANA DE SA BORGES

29609489  GABRIELE MILENA MAZZETTI

29613852  GIOVANNI SCHEIDT BIAGGI

29610253  GUILHERME AUGUSTO NUNES CAMPANINI

29612785  GUILHERME FERNANDES DOS SANTOS ROGO

29608576  GUSTAVO MAGNENTI DE SA

29617768  HENRIQUE BETTINI DE CASTRO

29609554  JOAO GUSTAVO DA SILVA DANZIGER

29615933  JOAO LUCAS TOLEDO DALMAS

29630061  JOAO PAULO GUEDES DE SOUZA

29604539  JOAO PEDRO GONCALVES DE OLIVEIRA

29600168  JOAO PEDRO LOPES DE ASSIS

29618192  JOAO VITOR NOVAES VICARI

29613001  JULIANO AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES

29603804  KAIK SCOCA DE SOUZA

29603453  LAIS VITORIA RODRIGUES FERREIRA DA CRUZ

29628410  LARA ARMANGNI FERREIRA

29627644  LEONARDO DUTRA DA CRUZ

29623480  LEONARDO PARDINHO MATHILDE DOS SANTOS

29616249  LIVIA KIMI ISHIKAWA

29606882  LUANA DE FREITAS BONASSOLI

29613448  LUCAS BET NOVAIS

29616619  LUCAS EDUARDO GARCIA

29627864  LUCAS MARTINS GIMENES

29629754  LUCAS VINICIUS DOS SANTOS

29629565  MARIA ANTONIA MAZZEO

29611627  MARIA CLARA RIBEIRO ITO

29606015  MARIA CLARA TOLEDO MACHADO

29606512  MARIA EDUARDA DIAS DE JESUS

29621384  MARIA FERNANDA BROTO DA SILVA

29629070  MATHEUS ALBANO DE OLIVEIRA

29619967  MAYCON FERNANDES ALVARENGA

29621347  MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS

29620936  MURILO PRIAMO SEIFERT

29608487  NYCOLAS DE SOUZA VILELA

29629470  OTAVIO AJITA HILGERT

29613483  PEDRO DIAS GOMES

29605643  PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA

29617361  PEDRO KENJI KOIYAMA NACAGAMI

29616617  PEDRO VINICIUS APARECIDO AUGUSTO ANDREATTI

29617474  RAFAEL FERREIRA DA SILVA

29629233  RAFAELA PEREIRA DA SILVA

29621948  RAFAELA SCANEIRO RESQUETTI

29622993  RAY BERTOLONI YAUCH

29615177  RAYSSA MIRANDA FAKHR

29619187  ROBERTA MAYUMI VENDRAMINI SHIMODA

29602448  RODOLFO FERREIRA DUARTE

29602986  SERGIO AUGUSTO FALCHETTI DAMASCO

29619042  THIAGO LOPES CARVALHO

29601801  VALDIR GOMES DA SILVA

29622827  VICTOR AUGUSTO CARRARO GASPARINE

29605650  VICTOR MAKOTO MIZUTA

29602260  VITOR ALVES SANTIAGO

29609225  WESLEY LUIZ DA SILVA


ENGENHARIA ELÉTRICA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

29604761  ADRIAN LOBO FERNANDES DE JESUS

29623443  ANA CAROLINA TABORDA BARBARESCO

29615806  ANDRE SCHIEWALDT MENDONCA

29629799  ARTHUR GONCALVES RODRIGUES

29606732  ARTHUR MARCON OBICI

29620738  ARTHUR SANTOS MARTINES

29629108  BRUNO FACINA GASPAROTO

29608917  CAIO GABRIEL ROSSETO LEMES

29602061  CAUA RIZZO DOS SANTOS

29601335  DANIEL ESTEVAO DE OLIVEIRA

29607422  DIOGO BIRELLO

29615143  GABRIELA SERAFIM FERRARI

29620960  GUSTAVO ALVES RISSO

29606597  IAN IWAKURA LINO

29618597  ISABELA MARQUES VITARELLI

29610025  ISRAEL ZANONI ANTUNES

29606449  IZABELA LIMA DA COSTA

29616393  JAYR GHUSTTAVO RAMOS PEREIRA

29616099  JESSIKA YURIKO OKADA SHIRABE

29603353  JOAO PEDRO CARDOSO GOULART

29620028  JULIA CRISTINA PEREIRA PROENCA

29611751  LUCAS EMANUEL PEREIRA DE SOUZA

29605771  LUIZ FELIPE DE ALBUQUERQUE ARANDA

29616298  LUIZ HENRIQUE THOMAZ TARASIEWICH

29601037  MARIA EDUARDA DA CUNHA

29628073  MATHEUS MUROFUSHI DE PAULA

29604399  MATHEUS RODRIGUES GARCIA

29629809  PEDRO ARAUJO CORDEIRO

29605235  PEDRO DE AVANCE MONTEIRO

29607257  ROGERIO EDUARDO RAMALHO

29620360  TIAGO HENRIQUE PASSOS

29617831  VINICIUS AKIRA FUKUDA

29608536  VITOR HUGO DOMINGUS BOGO

29609497  WILLIAM KENZO KABA


FARMÁCIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

29620031  AGATA VITORIA DE SOUSA

29608154  ANA JULIA PLETZ NONINO

29611857  ANNA HELOISA DE SOUZA CICUTO

29601216  BEATRIZ MARTINS DO AMARAL

29611280  BIANCA RAIMUNDO RAMALHO

29602547  BIANCA STHEFANI DOS SANTOS

29602226  BRENO SHUNJI RAFAEL ARAKAWA

29609988  BRUNA SANTOS ARAUJO

29605715  DANIELLE PALMEIRA DA SILVA

29619245  EDUARDA INES KRONITZKY CAMPANER

29604940  FLAVIA CAMILE GOMES DE ALMEIDA

29602962  GABRIEL MASSAYUKI TAIRA LENTINE

29600403  GABRIELA FRANCISQUINI MACHADO

29615838  GUSTAVO HENRIQUE ZANUTO

29617884  HELOISA NNICOLADELLI GONCALVES

29609390  ISABEL CORTEZ FERNANDES

29605827  ISABELA DE SOUZA LOPES

29602688  ISABELLE PAVARINI DE OLIVEIRA

29618998  ISADORA VIEIRA

29600682  ISADORA VIZETTI QUIMENTONI

29621098  JOAO HENRIQUE OLIVEIRA ALTIERI

29606399  JOAO MIGUEL SALAMANCA GODOY

29618858  JULIA FERREIRA MARTINEZ

29620966  KAREN LIE KITAGAWA

29623599  KAUA FERNANDES CHICATTO

29611017  LAURIN RAFAELA SOUZA HONORIO

29627908  LETICIA DE SOUZA

29604221  LIVIA MARIA GIL DELVECHIO

29607789  LUANA DOS SANTOS CARVALHO

29620931  LUCAS GUSSON DE OLIVEIRA

29603901  LUCAS VIEIRA BEGALE

29629110  LUIS AUGUSTO ROCHA ZEFFA

29618836  MAICON GOMES BENTO DE OLIVEIRA

29619271  MARCELLA HOKARI FRANCO

29619521  MARIA EDUARDA CASTELLANI CRUZ

29608450  MARIA EDUARDA DA SILVA ABREU

29614993  MARIA FERNANDA LOPES DE ALMEIDA

29608022  MARIA LUIZA PENTEADO DOS SANTOS

29619604  MARIA TERESA OLIVEIRA SANTOS

29620280  MARIANA SILVESTRE DE OLIVEIRA

29607123  MATHEUS RONDANINI

29615539  NATHALIA BORGESS KOLTUN

29619942  NICOLE CORREA CRUCIOL

29623029  OLIVIA CARDOSO DE SOUZA

29603103  PATRICIA YURI KAWAKANI

29607668  SORAIA DE OLIVEIRA SIMIAO

29630550  VANESSA APARECIDA DO NASCIMENTO

29620598  VERONICA LETICIA DA SILVA SANTOS

29616733  VICTORIA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO

29612788  VITORIA DA SILVA CANUTO GOUVEIA


FILOSOFIA - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29629577  ANDERSON GUSTAVO DA SILVA

29623769  BRENDA ADRIELE DETIMERMANI

29609868  CAIO AUGUSTO FORTUNATO ASSIS

29629154  CLIVENS THEODATE

29623654  CRISTOPHER KAYQUE SILVA

29630661  FELIPE RODOLPHO MARQUES

29616490  GABRIEL CHESCO HUSS

29630442  GLAUCO GEREMIAS

29609095  LARISSA DIAS GUIMARAES

29610094  LENNON MARTINS DE BARBA

29611723  MARCOS ANTONIO DE CAMARGO

29611508  MARIA CLARA CAMARGO SILVA

29627805  MARISA DE OLIVEIRA

29606463  MELK ANDRE FERNANDES FIGUEIREDO

29619256  RAQUEL PEREIRA RODRIGUES DE LIMA

29603032  ROBERTO DA SILVA RODRIGUES

29613845  RODRIGO TAKESHI HOSAKA

29609169  VALTER DA COSTA SANTOS


FÍSICA - BACHARELADO (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

29619952  CAIO HARA TANIGUTI

29614457  ERICK DE OLIVEIRA FAE

29614732  FELIPE AGUIAR ARAUJO

29618920  GUILHERME GONCALVES FERNANDES

29623292  GUILHERME PEREIRA DE CAMARGO

29621919  GUSTAVO HENRIQUE JACOB

29617984  ISADORA TONIN

29618869  JULIA YAGUI DE ANDRADE

29627797  LAILSON GUILHERME TOBIAS DE OLIVEIRA

29615906  LUCAS GABRIEL DE ANDRADE

29628273  MARCOS HENRIQUE FREITAS SPACINO

29624395  MATHEUS CARRARA DE SOUZA

29608461  PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BECARIA

29615584  RAFAELLA BONI PAULENA

29606122  RENNAN RICARDO DE AZEVEDO DOS SANTOS


FÍSICA - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29601551  ADRIAN GUSTAVO PEGORIN

29609008  ANGELA MARIA DOS SANTOS ROCCO

29601250  AUGUSTO FELIPE MOURA DE SOUZA

29604482  JULIO CESAR PASQUALINO COSTA

29607807  NICOLAS YUGO HARA SHOJI

29601411  PEDRO HENRIQUE FIORI SILVA

29612705  PEDRO MATHEUS GAIGUER CARVALHO

29624832  RONAN WIELEWSKI BOTELHO


FISIOTERAPIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

29612670  AMANDA BEATRIZ DE SOUZA MORAIS

29619402  AMANDA LOPES ISHII

29614834  ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES

29624552  ANA CAROLINA DA SILVA

29623363  ANA CAROLINA TAKAKI

29612119  ANITA LOPES MELERO

29602432  AUGUSTO SCHMIDT DALL OGLIO

29608341  BEATRIZ CAMILLY DA SILVA SANTOS

29610747  BEATRIZ DELARIVA SAKIYAMA

29623291  CAMILE OLIVEIRA SELICE

29614292  CAROLINA ASSUNCAO FONSECA

29610052  CASSIO MANOEL JUSTINO FILHO

29608986  CECILIA RODRIGUES DE SOUZA

29608704  DENIS CANDIDO DA SILVA

29616589  DIOGO NAOKI HISATOMI

29612435  EDGAR CORREIA GODINHO NETO

29614071  ELISA KIMURA OYAMADA

29624092  FELIPE JOSE JUNG RAMOS

29610627  GABRIELA DE GRANDE FERIATO

29626598  GIOVANNA MOREIRA TASSI

29613764  ISABELA MEN COGO

29619239  ITALO ROGERIO FERREIRA LIMA LOURENCONI

29608437  JOAO MARCELO SILVA MARIANO

29617716  JULIA DE OLIVEIRA ORTEGA

29620728  KARLEN REGINA RODRIGUES REINA AMARINS

29605118  KAUE FELIPE DA SILVA

29608368  LAURA FOLIM

29619348  LEONARDO ARAUJO

29607036  LILIAN DE CASSIA FERNANDES SECCI DE SOUZA

29608632  LIVIA FENIMANI

29626936  LUCAS DOS SANTOS AUGUSTO DE JESUS

29621820  LUIZA BEZERRA FONTES

29604235  MARIA AUGUSTA KIKUTI ROMERO

29612333  MARIA CLARA POCAS GONCALVES

29627257  MARIA CLARA RIBEIRO DUARTE

29610322  MARIA CLAUDIA GABRIEL GARRUCHO

29626261  MARIA EDUARDA FINOTI CANDIDO

29602475  MARIA EDUARDA TOMOTO KIKUCHI

29605662  MARIA JULIA VALENTE

29621133  MARIA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA

29604439  MARIA VITORIA COSTA MARTINS

29616553  MATHEUS EIJI NAKASHIMA KATAYAMA

29612439  MATHEUS HENRIQUE FURRIER GARCIA

29609592  NATHALIA VITORIA DE ALMEIDA

29604547  NICOLY FERNANDA PIRES DA SILVA

29613365  RAFAELA DAMASCENO RODRIGUES CAMPOS RAMIRO

29610157  RAHUY FELIPE CAMPOS SILVA

29611767  RICARDO YUJI MASHIMA

29620480  VICTORIA BEATRIZ FERNANDES MARTINS

29609783  VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA AURELIO


GEOGRAFIA (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

29608375  CARLOS EDUARDO FERREIRA

29612282  EDSON ALENCAR DE SAO MIGUEL

29621853  FELIPE BONFIM DO CARMO

29606060  JOAO VICTOR SILVA DOS SANTOS

29621489  JONATHAN BARBIERI DA SILVA

29610718  LETICIA DE OLIVEIRA DORIGAO

29609583  LUCIANO DE OLIVEIRA GARCIA MARIGO

29612078  LUCIRLENY SUZIRVANY TOTTI

29628801  MALCOL FERNANDES VILERA

29616592  MARIA EDUARDA ZARELLI

29610838  PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA

29616246  PETERSON GOMES DE MORAES

29600901  RAYSSA EDUARDA SOARES

29618767  ROBERT KENDY BRITO IWAMAMOTO


GEOGRAFIA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29629521  CLAUDENICE GOUVEIA

29629982  HENRIQUE SANTANA E OLIVEIRA

29628991  ITALO JOSE MENEZES AGUILAR

29626098  JHENNYFER KAROLINE PEREIRA DA ROCHA CARDOSO

29629349  KEREN DAYANE DE SOUZA BARBOSA

29609958  MARCO FERREIRA DE MORAES

29622380  NICOLAS YASUO OLIVEIRA MIYAZAKI

29630615  NOEMI DANIELE CARVALHO PEREIRA

29602589  RAUL AFONSO SAVIO RIBEIRO FILHO

29622740  VITOR HENRIQUE ROSSIGNHOLO


HISTÓRIA - LICENCIATURA (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

29618594  ABRAAO JOSE DA SILVA RODRIGUES

29611832  ANA JULIA DIAS DA SILVA

29629394  ANNA LUIZA MEIER SILVA

29621184  ANTONIO DE FIGUEIREDO FIUZA

29600296  ARIEL ANGELO REIS DOS SANTOS

29618692  BEATRIZ FELICIANO OLIVEIRA

29612413  CARLOS EDUARDO HERNANDES DA SILVA

29620976  DEBORA PEDRAO BARBOSA

29613750  EDUARDO TONZAR GOMES

29603856  EVELYN PEREIRA SANTOS

29607729  FERNANDA ZACARDI PERON

29614236  GABRIEL BATISTA HONORIO

29617427  JEANN VICTOR DE OLIVEIRA MOREIRA BRANCO

29601501  JENIFFER CAROLINE SCOTON

29623487  JOAO EUGENIO FERMINO NUNES

29609493  JOAO HENRIQUE COSTA GRISPAN

29618238  JOAO VICTOR DE SOUZA

29612690  JULIA NUNES RIBEIRO GOMES DA SILVA

29613694  LARISSA MARIA FERNANDES FULAN

29600280  LETICIA LEITE DE ANDRADE

29610403  LUIZ EDUARDO BALDO DIAS

29601202  MARIA CRISTINA MANTOVANI

29600983  MATEUS VASCONCELOS MARTINS

29604949  PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DOS REIS

29616972  RAFAEL LOPES CAMPOS

29616163  RAFAELA PAGLIARINI COSTA ROSA

29623856  RHUAN NICOLAS MESIANO

29611707  RODRIGO MARQUES RODRIGO

29603148  RODRIGO MONTEIRO GIL KWASNIEWSKI

29613912  SOFIA LAURA CARRILHO CAPANEMA


HISTÓRIA - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29629836  AARON LUIZ ARZOLI DOMINGUES ARAUJO

29620131  ANA MARIA DOS SANTOS SILVA

29619883  ARTHUR DOS SANTOS FONSECA DA SILVA

29602976  BRUNO FORTES VENEZIAN

29616699  CAMILA QUINTANA LOPES BERTALLIA

29611520  CLEBER FELIPE GLAESER

29629756  EMILY FERNANDA CORAZZA

29619294  ERIK MATEUS BRUZAFERRO

29620498  GABRIEL FARIAS DO NASCIMENTO

29601416  GABRIELA DE OLIVEIRA PALIN

29605358  HENRIQUE DE LUCCA SILVA MARCELINO

29620397  JOAO VICTOR

29626401  JOAO VICTOR JORGE

29625407  LAERCIO ADRIANO BENAZZI

29618224  LAIS MACEDO PEREIRA

29612753  LUANA BARBOSA DE ARAUJO

29622781  LUANA LOUISE PIMENTEL

29628377  LUARA CAROLINE RIBEIRO

29627993  LUCELIA FRANCO LEMOS

29613215  MARIA BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS

29609736  MARIA CLARA ALVES DA SILVA

29628909  MARIA EDUARDA COSTA BISPO DE SOUZA

29609067  NATALIA XAVIER FRANCA

29617676  NICOLE GABRIELA GRANDOLFFI DE SOUZA

29630571  PAULO CESAR GOMES

29611553  RAQUEL SANTOS MONTEIRO

29624304  RENATA MARIA GOB ZANCOPE

29616517  SAMEA MARIA SANCHES DE OLIVEIRA

29612504  SIDNEI BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR

29615249  THAIANE TWYGG ANTUNES


JORNALISMO (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

29600301  ANA BEATRIZ DA SILVA RIBEIRO

29611267  ANA BEATRIZ DE SOUZA LEITE

29614777  ANA CAROLINA FERREIRA DE ALMEIDA

29611180  ANA JULIA F DOS SANTOS

29611648  BEATRIZ TOGNON TOMEZAK

29625465  CINTHIA GONCALVES DE LIMA

29613053  CLARA BEATRIZ SZYMULA DE OLIVEIRA

29618315  CLARA DIAS CHAMORRO

29629218  DANIEL FIORE MINELLI

29622068  EMANOEL ROBERTO DE SOUZA MENDES

29609582  ESTER ROCHA DA COSTA BARROS

29610356  FELIPE JOSE DOS SANTOS LOPES

29617509  GABRIEL CHUNGARA ARAUJO

29625418  GEMIMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

29623427  GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA MANOEL

29605811  ISIS KOHLER RIBEIRO FARGNOLLI GONCALVES

29601923  IZABELLA ABADE PEREIRA

29610801  JOAO VITOR DOS SANTOS PRADO

29628984  LAURA GONCALVES FERREIRA

29620483  LUAN HENRIQUE CANDIDO DE CHECHI

29619349  MARIA FERNANDA SALDEIRA

29620855  MARIANA DIAS BIONDI DE ANDRADE

29614619  REBECA CONCIANI CORSO

29619872  REBECA RODRIGUES MENDONCA MERCURI

29619904  SABRINA MENDES HECK

29600428  TAYLINE APARECIDA PAULINO

29605112  THAYNA SILVA AGUIAR

29628710  THAYNARA RIBEIRO DA SILVA

29604738  VITORIA LABA

29610230  YUMI SANTOS AOKI


JORNALISMO (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29618403  ANTONIO RODRIGUEZ

29616449  CAUA TOTINI FERRANTI

29614868  EDUARDO ULYSSES ALBINO MACHADO

29623888  ESTER GOMES DO NASCIMENTO DA ROCHA

29615445  GABRIELLA GIOVANA MAIA BERTESIN MATEUS

29613810  GIANCARLO ALMUDI LOBO DOS SANTOS

29623270  GIOVANNI LUCA DE PAULA

29601639  GIULIA BRITTO GONCALVES

29616497  JOAO IVO BARBIERI PESSOA

29628720  JOAO RICARDO SANTOS SOUZA

29607965  LAIS AMABILE STEFENI

29601303  LUAN MORAES DOS REIS

29616672  LUANA GONCALVES FARIAS

29614922  LUANNY CRISTINY BRITO SIQUEIRA

29615529  LUCAS RIBEIRO DA SILVA

29629679  LUIZ FERNANDO ABREU

29602655  LUZ OTAVIO MARQUES DE SOUZA

29616984  MANOEL CARDEAL DA COSTA NETO

29622871  MANUELA DOMINGUES DE ALMEIDA CHAGAS

29600812  MARIA EDUARDA DO PRADO PEREIRA CHARAMITARO

29609206  MARIANA CRISTINA SOUSA GONCALVES

29613237  MATHEUS VINICIOS BARREIRA

29613200  MAYCON ROCHA DE ALMEIDA NASCIMENTO

29604187  MURILO TRIUNFO DE CARVALHO

29619319  NATHALIA ROCHA ROSA

29628254  PEDRO HENRIQUE SAFRA CAMARGOS

29603745  RAFAEL GUERRA PEREIRA CAMARGO

29619174  SARA BEATRIZ DE SOUZA BARBOSA

29622344  THIAGO PAVAN MAZIO

29623722  YASMIN DE ALMEIDA VIRGILIO


LETRAS ESPANHOL - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29614829  ADELLY ISABEL REINA GOMES

29620057  MARIA CLARA GUBANI DE SOUZA


LETRAS INGLÊS - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29628033  ANA CAROLINA YAMASHITA ISHINI

29616654  BEATRIZ LUCAS TOBIAS DA SILVA

29618168  BIANCA PASCON LEITE DA SILVA

29624636  CAROLINE DE FATIMA CANDIDO

29604095  FERNANDA KIRSCH

29610130  GIOVANNA CAROLINE RODRIGUES RAMOS

29606336  GUILHERME PINAR GOMES

29605152  GUSTAVO MORENO MACHADO

29613077  HECTOR MATHEUS TEODORO DOS SANTOS

29618717  ISABELA MOREIRA

29613659  JOSE EDUARDO DINIZ

29600650  JOSE VICTOR TAVARES RIBEIRO

29611401  JULIA CRISTINA DA SILVA

29600697  LEONARDO KOITI NAKAMURA

29606337  LEONARDO YOSHIO DE MARCO HORI

29619488  LETICIA CANDELARIA DA SILVA RODRIGUES

29611858  LUCAS YUJI YARA YAMASHITA

29615791  LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO TREVISAN

29614543  LUIZA WINKELMANN BECCATI

29607024  MARIA EDUARDA DA COSTA RISSO

29630612  MARIA EDUARDA DA SILVA BRITO DOS SANTOS

29613139  MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA

29610470  MARIA EDUARDA FERNANDES STORTI DE SENA

29615555  MARIA VITORIA DE DEUS SANTOS

29615318  MARINA GARCIA BARBOSA

29624777  MATEUS QUEIROZ SILVA

29623414  MATHEUS BRUM MORAES

29600759  MAYNARA JUSTINO DE OLIVEIRA

29615655  NATALIA LUIZA PACHECO SILVA

29609534  PAULO PETRI GIROTTO

29607859  RAFAELLA DE ARAUJO

29629938  RUAN GUSTAVO ZAGO EMIDIO

29614477  THAIS GONCALVES FUJISAO


LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29607894  ALEXANDRO WESLEY DE MELLO DE OLIVEIRA

29624359  ANA GABRIELA CAPRERO

29613806  ANSELMO FERREIRA SOARES JUNIOR

29609307  BEATRIZ VITORIA BOCHI DE ANDRADE

29620725  EMILY KAUHANY DOS SANTOS SILVA

29623287  FREDERICO MANHAES SLONSKI

29628588  GABRIEL PIMENTA MARTINS

29611352  GUILHERME FABRIN TOMAELLI

29621510  GUSTAVO RODRIGUES RUIZ

29603129  JOSE LUIZ OTENIO NETO

29622637  KAWANE ALVES DE ANDRADE

29628773  LUCIENE GARBIN

29600146  MATHEUS DE OLIVEIRA CORDEIRO COSTA

29619676  MATHEUS ONGARO RODRIGUES SOUZA

29628550  MAURO BOCCHI ZAFALON RUIVO

29620474  NATHAN ZACCOLON DE ALMEIDA

29612391  RENAN GABRIEL COINETH DE SOUZA

29618134  SULIANE DA SILVA

29610190  VINICIUS LOPES FERRACINI DOS SANTOS

29600875  VIVIAN CAROLINA SILVA JORGE


LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA (VESPERTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

29619314  ANA JULIA SILVA DE PAIVA

29617374  ANA LUISA MALACARNE LIMA

29628687  ANDREIA DE OLIVEIRA RIBEIRO ARAUJO

29615684  DACIO ROSSETTO

29609089  DOMINIQUE VICENTE VIANNA

29601040  EFRAIM RICARDO DE MELLO SOUZA

29613558  ELLEN APARECIDA

29627581  GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA

29621422  ISABELA MEDEIROS TRINDADE

29615577  JOAO ALCANTARA NETO

29625719  JOHN LENON ALVES

29625807  JOSE ALEXANDRE RODRIGUES DE CAMARGO JUNIOR

29616660  JULIA ARAUJO SANCHES

29621556  JULIA EGIDIO SANTOS

29616824  JULIA STRATICO

29616793  LARISSA ITINOCE MENDONCA

29617006  LORRAYNE FAGUNDES DA SILVA

29619584  MARIA LUIZA YUSIASU DOS SANTOS

29629955  SONIA VALERIA DOS SANTOS QUADROS

29619001  WILLIAN PEREIRA DE MELO


MATEMÁTICA - BACHARELADO (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

29621228  AMANDA DE OLIVEIRA

29609927  DIEGO RAFAEL BICIGO

29617950  KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA

29616829  NICOLLAS SWEIVER DE CARVALHO

29607384  RAFAEL GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS

29616688  RAFAEL SOARES RODRIGUES

29613900  VICTOR LUCAS BATISTA DE AVILA

29621174  WENDELL MARTINS RIZZATO

29611738  WYLLIAN APOLONIO DOS SANTOS


MATEMÁTICA - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29616167  ANDREY FELIPE COSTA SILVA

29617771  ANELISE LIMA DE CAMARGO

29624815  FELIPE MINUSSO FIGUEIRA

29625514  FLAVIA RODRIGUES DE ASSIS

29611114  GABRIELA SVERSUT CINQUE

29610658  GUSTAVO DE CARVALHO SICILIANO

29601463  JOAO VICTOR RODRIGUES DA SILVA

29612850  JULIANA FURLAN COSTA

29619088  LARISSA GRAZIELE MOZER DE CASTRO

29623052  LUIZ GUSTAVO CASTRO CAMARGO

29602763  MARJORIE MONICO FORGHIERI

29609640  MATEUS RIBEIRO COSTA

29602667  PEDRO CHE HAO CHANG

29625902  RAYSSA MARIA GUAIA FERREIRA

29625974  ROBERTO DE MATOS VIALLE

29621107  VITOR AUGUSTO DOS SANTOS BERGANTINI



MEDICINA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

29604207  ALEXANDRE KEN ROSSINI MURAKAMI

29603343  AMANDA SCHLOSSER GABANI

29604360  ANA BEATRIZ TERCIOTTI

29617640  ANA JULIA DE SOUSA DE MENEZES

29607828  ANA LETICIA HONORIO DE REZENDE

29611877  BEATRIZ CAPELLARI LAZARO

29615350  BEATRIZ WENDY MAYUMI SAKAMA

29606626  BRUNA SANTOS DE CAMPOS

29616259  BRUNO ALEXANDRE SAKAMOTO RODRIGUES

29616929  BRUNO SHIMOKAVA

29619746  CAMILA GONCALVES CUSTODIO

29607398  CAMILA RAFAELA DE OLIVEIRA PEDROZO

29606639  CLARA AKEMI IWAKURA

29610158  EDUARDA AKEMI IKEGAMI TAKAHASHI

29608726  ELIAS CAMPOS ABDO

29605315  ELOISE DELATORE CRUZ

29607715  EMANUELE ALVES MORAIS

29605181  EMANUELLE PIOVEZANA

29615369  FELIPE BORTOLOTTI NONINO

29608086  FELIPE PAULINO MATIAS

29617318  GIOVANA BONI TERRA

29607457  GIOVANA TAKESHITA ITIMURA

29602559  GIOVANNA BEATRIZ DE LIMA FAVARO

29621020  GIOVANNA DE ALMEIDA CASTRO

29621732  GUILHERME AOKI ZIEBARTH

29601909  GUILHERME KENZO AZUMA

29619709  GUSTAVO VIEIRA DE OLIVEIRA

29607067  HELOISA BORGES DA SILVEIRA

29600580  HENRIQUE PASSARINI PINHEIRO

29614401  ISABELA CAOBIANCO GOBETI

29623319  ISABELA COROLIANO AUGUSTO

29608761  ISABELLY NOVASKI FRANCO

29603370  ISADORA FERRARI HANNICKEL

29612147  JANAINA BEATRIZ FREIBERG



29601758  JOAO EDUARDO YUDI HOEPERS MIYAWAKI

29607229  JOAO GABRIEL COSTA BELAVENUTE

29628046  JOAO PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA

29627594  JULIA SCUDELER BARRETO

29622880  JULIANA SAYURI ANDO

29603736  KAMILA APARECIDA LIMA LOPES

29601827  KAUANA DA SILVA PACHECO RABELO

29601894  LAIS GUAYATO BARBINI

29628313  LARISSA MORAIS GUESSO LEAO

29616993  LARISSA MOREIRA DE PONTES

29603832  LAURA MENDES TROMBINI

29623353  LAURA OGATA SANTELLI

29608820  LAVINIA VITORIA DE MELO NOGUEIRA

29613633  LEONARDO MOREIRA LICATI

29608451  LEONARDO TAMIAO BELUZZO

29601889  LETICIA DE SOUZA RIBEIRO

29601284  LUANA ROSSI VAZ

29607182  LUCAS ALEXANDRE FREIRE DE FREITAS

29605435  LUCAS ALVES DE MORAES

29622797  LUIZ GUILHERME TSUNEO CANGUSSU NEMOTO

29608851  LUIZA TACCI BIOLO DE ABREU

29600564  MAIARA CAROLINA VALDERRAMO

29610701  MARCELO HENRIQUE PEREIRA PAINELLI

29604053  MARIA FERNANDA DE CARVALHO SCHIAVINATO

29607201  MARIA GABRIELA ALVES DA SILVA SOUZA

29619858  MARIA GABRIELA DE MELO HORTA

29608758  MARIA HELOISA DE SOUZA BONFIM



29604154  MARIA HELOISA DOMINGOS GARCIA

29619369  MATHEUS AUGUSTO DA COSTA SANTOS

29602424  MILENA YUKO SASAKI

29618972  PABLLO BATISTA MOURA

29615672  PAOLA GIORDANA GREGORIO

29615476  PEDRO CRAVO MELO

29603642  PEDRO HENRIQUE FECCHIO

29615920  PEDRO ONOFRE THOMAZ RAMALHO

29609173  RAFAEL GRION VALENTE

29628741  RAFAEL PRATES FERREIRA DOS SANTOS

29600705  RAFAELA JUSTINI FORCATTO PAES

29618536  RAPHAEL RIBEIRO LOPES

29600111  RAQUEL NEVES BALAN

29609885  SAMUEL ALVES DA SILVA

29600673  TAINARA TRINDADE DE CARVALHO

29604849  VICTOR LUIZ PEDROZA NASCIMENTO

29606730  VINICIUS YUDI KAGAWA FUJIMURA

29603101  VITORIA CAROLINE CAMARGO DOS SANTOS

29600895  YASMIM RAMOS DE SOUSA GALIAN


MEDICINA VETERINÁRIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

29610649  ALINE DEPETRIZ MARCELINO

29604517  AMANDA BERNARDI GALVES

29605831  AMANDA DA SILVA BUENO PEREIRA

29602344  AMANDA DORIGON BALTIERI

29609276  ANA BEATRIZ NUNES PEREIRA

29617252  ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA

29624624  ANGELA AKEMI HIROISHI

29606215  ANNA BEATRIZ JESUS SILVA

29618900  BEATRIZ HUTTER PEGORARO DE GODOI

29602873  BIANCA DA SILVA MORAES

29624938  BIANCA DE MATOS FREIRE

29609114  BRUNA MIYUKI NAKAHARA OGASSAWARA

29608617  BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA

29617475  CAROLINA AZEVEDO LEITE

29626228  CECILIA CORBACHO MACIEL

29600346  DANILO SALVADOR DE ANDRADE

29629165  DAVI CONESSA DA SILVA

29600087  EDUARDO SOUZA CARRASCO

29624911  ERIKA FERNANDA DA SILVA

29630480  FELIPE CANTU BERTOL

29602625  FRANCISCO DE SOUZA DANTAS MUNIZ CERANTOLA

29615689  GABRIELA FERNANDES LEAL

29628470  GEOVANI DAS MERCES MUNHOZ

29623464  GIOVANA OLIVEIRA NUNES SOUZA

29609311  GISLAINE CRISTINA DA SILVA

29601336  GIULIA CAVALLINI JUNCKEN

29608421  GIULIA GROSSANO COSTA

29603874  ISABELA SILVA BELITARDO

29609786  ISABELA YURI OGATA HIRATA

29629866  ISADORA NOGUEIRA SALOMAO

29622347  JOAO GABRIEL BAZZO

29630564  JOAO PAULO BATISTA

29621857  JOAO PAULO TEIXEIRA ZUIM

29602247  JOAO PEDRO PETILE

29604615  JULIA BORDIGNON ZORZETTO

29621452  JULIA CHAGAS CAPELOTO

29604060  JULIA FARIA DE SOUZA

29622643  JULIA SEYR CARNEIRO

29606378  JULIANA CAROLINA SOARES

29600290  KAUA DE SOUZA DA SILVA

29630111  LARA FRASSON ARAUJO

29613585  LARISSA DE LOURDES MARTINS

29623434  LARISSA PARAIZO DE MARAES

29622100  LETICIA ALVES LEITE

29617842  LETICIA LIMA FERNANDES

29620514  LETICIA YUKARI ASADA

29610819  LIVIA ARAUJO LIMA

29621767  LUCAS FLAVIO RODRIGUES

29622517  LUCAS NASCIMENTO STRESSER

29612874  MARIA EDUARDA BALDUINO SILVA

29610676  MARIA EDUARDA CALDIERI ROSA

29615299  MARIA EDUARDA DA SILVA ROSA

29606934  MARIA EDUARDA MACHADO

29602673  MARIA FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA

29610051  MARIA JULIA DE SOUZA FERREIRA

29624475  MARIA JULIA VIEIRA

29610293  MARIA LUIZA DE LIMA

29606401  MARIANA AKEMI KOMAGOME

29617798  MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA

29606790  MIRELLA LORUSSO FERREIRA

29604898  NICOLAS MULLER RAMOS

29608443  PEDRO EMILIO KODAMA CALAO

29610879  REBECCA CAMPANA DE CASTRO FAVARO

29624790  SOFIA NAOMI GABRIEL KAMI

29608430  THAIS FUGITA MURANAKA

29605428  THIAGO MATHEUS GOMES

29616267  VICTOR MACEDO NELLESSEN

29617877  VICTORIA PLACIDINO

29630456  VINICIUS DE SOUZA HAYASHIDA

29627505  YASMIM GIOCONDO LOPES


MÚSICA - LICENCIATURA (VESPERTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

29606889  ALINE RAISSA OLIVEIRA CANELOSSI

29611364  ANTONIO CANDIDO NOGUEIRA NETO

29606914  ELOISE GALDINO DE ARAGAO

29616061  ERIK EDUARDO SILVA

29609119  FELIPE AUGUSTO BATISTA

29604814  FELIPE GONZAGA PANOBIANCO

29606595  FERNANDO RIBEIRO COSTA

29620912  GABRIELE HADASSA PEREIRA

29609900  GIOVANA FARIAS SILVA

29613619  JOAO TAINAN BARRAL

29616894  JOSE VINICIUS INACIO DE SOUZA

29621438  LEONARDO TEIXEIRA MELO DA SILVA

29617372  LUAN MULLER RISSATI BARBOSA

29606317  LUCAS ALBERGONE DE OLIVEIRA

29617654  LUIZ GUILHERME DEMEZ ANDRADE

29605243  MARIA LUIZA BRITO SIQUEIRA

29620161  MAYCON LUAN BENTO DA SILVA

29620431  SAMIRA MAYNARD MELO

29619918  VINICIUS HENRIQUE CALIXTO DE GOUVEA

29624533  WILLIAN TAKESHI DEGUCHI HANGAI


NUTRIÇÃO (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

29602940  BRENO PIRES FAGGION

29629158  EDUARDA ZANIN TAVARES

29619487  FELIPE GOES STOCKI

29609679  GABRIEL SOUZA BRESCIA

29605276  GABRIELA CONTO PASCHOALOTTI

29602458  GABRIELA FERNANDA COSTA

29608665  GABRIELA PALERMO THOME

29609895  GEOVANNA LACERDA TOMAZI

29614074  GIOVANA APARECIDA RIBEIRO

29605888  GIOVANNA CAROLINE LOPES

29622120  GWINIFFER SHAIANE SPOLOM

29616315  HELOISE FRANCIOLI

29621054  ISABELA DA SILVA FERRAZ

29610717  ISADORA MESTRE DA GLORIA

29611733  JUAN CANOVA MANGUESI

29622362  JULIA APARECIDA CAMBAROTO TRISTAO

29601235  JULIA GONCALVES DE MORAIS

29622358  LAURA DE OLIVEIRA BORTOLETTO

29602178  LUIZA VIEIRA MIORALI

29613794  MAISA GABRIELLE RODRIGUES TEIXEIRA

29613785  MANUELA GOUVEIA

29602486  MARIA CLARA MATOCANOVIC BASSAM

29618127  MARIA ELOISA FERNANDES TOZATTI

29601520  MARIA LUIZA NANTES

29627568  MARIANE MEGUMI UMEBARA

29614108  MILENA FAVA

29625615  MURILO MEDEIROS MATTHIESEN

29616544  NATALIA ALVES MENDES

29621235  NATHALIA DE ARAUJO BARROS

29606442  OLAVO AUGUSTO DO AMARAL

29620106  QUEREN PONTES UHDRE

29626321  RAFAELLY DE ALMEIDA AVANCINI

29600600  SARAH BEATRIZ NOGUEIRA SABINO

29606674  SOPHIA DE ASSUNCAO CARNEIRO DA SILVA

29607078  VITOR SCAGNOLATO BERGER


ODONTOLOGIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

29607318  ALICIA THOMAZINI TERRA

29613889  ALLAN CAYMI RAMIREZ MONTECELLI

29622704  AMANDA CASTOLDO BATISTA

29602058  ANA CLARA GONGORA PEDRAZANI

29610231  ANA EDUARDA STOCKI

29610105  ANA JULIA DE SOUZA ROCHA

29612337  ANA VITORIA GONCALVES DE PAULA

29612342  BEATRIZ CASSIANO RODOLFO

29627535  BEATRIZ CRISTINA DA SILVA

29616327  BEATRIZ MARIA DE OLIVEIRA

29624829  BEATRIZ TALIELE SILVA

29625478  BIANCA ALVES DE CARVALHO

29610329  CAROLINE MENDES

29622627  CATHERINE FLEISCHFRESSER

29603406  CLARA PEREIRA FERNEDA

29606424  CLARA RABELLO DE MARTINI

29602704  DEBORA NEUMANN DA SILVA

29604103  EDUARDA RUSSO LOPES

29604044  EMILLY VICTORIA DIAS VITOR

29615195  FERNANDA MARCAL AMANCIO

29601388  GABRIEL MASAMI BERNARDES UTIYAMA

29612174  GABRIELY VITORIA JULIO

29607581  GEOVANA BOSSATO MARIANO EMILIANO

29621567  GEOVANNA DOS SANTOS SCRAMIN

29609800  GIULIA ESTEVAM DE OLIVEIRA

29617577  GUSTAVO COELHO DE CARVALHO

29614949  GUSTAVO EIDI MOTOORI FERNANDES

29605113  GUSTAVO ZANATA DE ALMEIDA SILVA

29619560  ISABELLA MACHADO ROZADA

29602956  JULIA ANDREA ROMAO PINHO

29627771  JULIA KODAMA CASAROLI

29615438  JULIA SILVA DE BARROS

29606742  KAUAN HENRIQUE NEVES BALAN

29614560  KELLY LINA HASHIMOTO

29624525  LAURA MARIA SEQUIS MASSETTO

29602923  LAURA TOFFOLI LOBO

29601171  LIVIA SCHURMANN LEONARDI

29609122  LUISA CALIZOTTI

29621741  MANUELA MONIQUE MAIA REIS

29625553  MARIA EDUARDA AYA HAYASHI

29609029  MARIA EDUARDA BOSO MEDEIROS

29608646  MARIA EDUARDA PRADO

29625549  MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA CAMPOS PRAZERES

29603503  MARIA FERNANDA DORNELLES SOBERON

29618662  MARIA JULIA GAMBA

29621140  MARIANA MENDES CAMARGO

29616766  MATEUS KIUJI YANO KAYAMORI

29630391  MATHEUS MENDES DE ALMEIDA

29629831  MIRELA DA COSTA OLIVEIRA

29606335  RAFAEL YUDI DE OLIVEIRA MIYASIRO

29616134  RAFAEL YUTA HISATOMI

29619809  REBECA KAORI TUDA RORIZ SILVA

29629292  VICTOR HUGO MARIN

29629763  VITOR HUGO LIMA DE PAULA


PEDAGOGIA (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

29600352  ADRIANE RIBEIRO GAUDENCIO

29611854  ALINE MAGALHAES DE OLIVEIRA

29627338  AMANDA VELLO MATTOS PIRES

29614887  ANA BEATRIZ TSUZUKI

29626619  ANA CLARA MAGALHAES MACHADO DAEFIOL

29622058  ANA CLARA NEVES SOUZA

29620470  ANA CLARA TAVARES PADUAN

29613556  ANA JULIA DE OLIVEIRA RUIZ

29628680  ANA PAULA SILVA

29613468  ANA RITA DE CASSIA BAPTISTONE

29615537  ANABELA RUIZ

29621615  BRENDA ARAUJO BETAMIN

29615281  BRENDA CAROLINNY LIRANCA

29615325  BRUNA IZABELA BATISTAO

29610452  BRUNA SINDRAILTON LEAO

29630002  BRUNO HIDEKI SHIRABE

29600906  BRYAN ALVES DA SILVA

29620392  CAIO TUMIATE GONCALVES

29600726  CAMILLY VITORIA AMERICO

29610425  CLARA YUMI ABE BISPO

29623610  DANIELE FERREIRA GALLO

29600829  ELIETE CRISTINA DOS SANTOS

29619774  ELOISA DA SILVA DE SOUZA

29624087  EVELYN CRISTINA DE SOUZA LIMA

29618855  FELIPE MARINHO GROU TEIXEIRA

29601110  FERNANDA VALENCA MARCELINO DE OLIVEIRA

29625636  GRAZIELA ANDRADE BARDINI

29623320  ISABELLA AYUMI BORGES ASSEGA

29621930  JESSICA FERNANDA SATYRO DE OLIVEIRA

29617576  JULIA FERNANDA ROMANHOLI DAGNONI

29607122  JULIA GAMA CABRERA

29626243  JULIA IANCKIEVICZ VASCONCELLOS

29628929  JULIANE KOGIKOSKI MOREIRA

29627153  KAROLINE MARTINS PEREIRA

29601653  LETICIA CRISTINA DUARTE DE MELO

29618268  LIVIA MARIA MENEZES BARROSO

29600161  LUCIANE DE SOUZA SOLON

29620849  MANOELLA MALDONADO SANCHES WIELGANCZUK

29601066  MARIA BEATRIZ OLIVEIRA VILA

29619015  MARIA EDUARDA BRAZ SIEWERDT DE LEMOS

29610107  MARIA FERNANDA DE ALMEIDA FERNANDES

29621745  MARIANA NOGUEIRA AZEVEDO

29619753  MARILEIA FRANCA DOS SANTOS

29610770  QUEREN JHULIANE ROSSI MACHADO

29628788  RHAFAELA ROSA FERNANDES

29626419  SARA HARUMI MIRANDA MATSUBARA

29627835  SUEILA BARBA LOPES

29615480  THALITA JULIA DA SILVA VIEIRA

29601263  VALENTINA ZORZENONE TOLARDO FRACISCO

29617775  VICTOR LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA


PEDAGOGIA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29610956  AGDA GONCALVES RIBEIRO PORTO

29624828  ALINE MILLER DO ROSARIO

29608854  AMANDA GABRIELLE MARINHO

29610392  ANA ALICE CAMARGO

29618324  ANA FUJIKO FUKADA

29611252  ANNA LAURA PONTES GESTAL SANTOS

29620904  BRENDA ALINE DIAS PERUCCI

29623302  CAIO JOSE FONTEQUE GASPAR

29600594  CAROLINE FUKAGAWA PIROLO

29621499  CINTIA DA SILVA NOGUEIRA

29611047  ELAINE APARECIDA LEITE

29615866  EMANUELI AYUMI TRAUTWEIN

29614428  ESTEVAN CORREIA BATISTA

29629762  FLAVIA ALINE RIBEIRO DA SILVA

29626391  FLAVIA DA SILVA PEREIRA

29600251  GABRIELA ALMEIDA

29607746  GABRIELLE TOBIAS MONTEIRO CORREIA

29622061  GIOVANA LOPES ARAUJO

29600316  GIOVANA MARIA DOMICIANO LIMA

29629317  GIOVANNA ALMEIDA DE OLIVEIRA

29621954  HELOISA LOURENCO BENEDITO

29605149  HELOISA PEREIRA HIRAYAMA BENTO

29600637  HELOISE DE ALMEIDA ALVES

29604121  HINGRIDY BETANIA FARIAS

29610572  ISABELY DE QUEIROZ BENICIO

29616459  ISADORA RODRIGUES DIAS

29628571  JULIA NERIS SILVEIRA

29618648  JULIA ROMI LIMA

29605349  JULIANA APARECIDA DE SOUZA

29621009  JULIO CESAR DE CARVALHO

29618626  KAYLANE ROCCA

29610445  LINDA HADASSA SALES GUINAIA

29616055  LUCILA JUSSARA SAVINIEC DA SILVA

29614463  MANUELA GOLDONI FRAUSINO

29619443  MARIA EDUARDA BURHOFF DA SILVA

29624253  MARIA EDUARDA SANTOS CONCEICAO

29629414  MARIA VITORIA ROSA DO NASCIMENTO

29629869  MURILO MOREIRA RODRIGUES

29603753  NAYARA PARREIRA CAETANO

29613926  RAFAELA SANTANA SILVA DO NASCIMENTO

29618129  RAYSSA GABRIELA FRANCO HERRERO

29619189  REGINA BISPO ABRAHAO DE LIMA

29629564  RENATA CAROLINE OLIVEIRA

29619887  RODRIGOORLANDO DE OLIVEIRA

29613583  SERGIO CUNHA GOMES

29609569  STEFANI DA SILVA MIRANDA

29623902  THAISSA MORAES DOS SANTOS

29607734  VILMA APARECIDA ALVES

29618070  VITORIA FERNANDA JEREMIAS FELIX

29617930  ZENAID MARTINS ALVES


PSICOLOGIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

29628026  ADRIELLI DIAS DO PRADO

29602773  ANA BEATRIZ LACERDA DA SILVA

29612382  ANA CAROLINA DE AGUIAR GONCALVES

29625706  ANA CLARA CONTE MAIA DE SOUZA

29622268  ANA CLARA ZANONI DO REGO

29603288  ANA JULIA DALAQUA DE SANTI

29620180  ANA LAURA CAMPOS DOS SANTOS

29605486  ANA LIVIA MELLO

29613801  BRUCE KENSHIN ZENKE E DIAS

29614148  CAUANY MEIRA DA COSTA

29617787  CLARA DE SOUZA LULA SANCHES

29610398  CLARA LUISA MENDES DE SOUZA

29619497  ELLEN CRISTINA APARECIDA DE AZEVEDO

29611069  ELOISA MIRANDA LIMA

29612843  GABRIEL BAGIO FURTOSO

29604902  GABRIEL DELLA COLLETA FONSECA

29604152  GABRIEL TOLOCZKO FERREIRA

29621136  GABRIELA EMY ARAI

29613520  GIOVANNA CATARINA NUNES BAGNI

29627325  GIOVANNA KAWANA LIMA

29618637  GREICIELY SOARES DOS SANTOS

29629097  HELENA TENAN DE SOUZA LIMA

29619994  ISABELA MARIA DE SOUZA

29615541  ISABELA SASAKI SERATTI

29605161  ISABELLA MELLO TURETA

29601280  ISABELLA SOARES DE OLIVEIRA NADER

29611045  ISADORA APARECIDA GONCALVES ALVES

29603282  ISADORA FRANCISCA MOURA DOI

29615134  JADY TEIXEIRA CARVALHO

29619678  JHUAN PABLO GUERREIRO BAHIA

29628615  JOAO PEDRO SANTANA MAZIERO

29613035  JOAO VITOR SASTRE DEBEI

29628140  JULIA ALCARDE ARAUJO

29608869  JULIA DE GRANDE ALMEIDA

29610521  JULIA RABELO TEIXEIRA SALMEN

29604126  KAIO AUGUSTO CANDIDO NARTIS

29605434  KARLA MARILEIDE MARTINS MEDEIROS

29600648  KAROLINE AGNES DUHATSCHEK HAMPF

29607075  KELLY CRISTINA LIMA DEFACCI

29615378  LAIS MARIA SOUZA DE CERQUEIRA

29611438  LETICIA VIEIRA SALLES

29625125  LIVIA EDUARDA LEMOS ALEXANDRE

29601613  LORENNA ROCHA

29623238  LOUIS OLIVEIRA MACEDO

29616110  MANUELLA BROSSO SAID

29611687  MARCELLO CHRISTIANO GORLA JUNIOR

29623657  MARCUS VINICIUS RODRIGUES ANIZELLI

29600569  MARIA FERNANDA GARCIA MIRANDA

29608827  MARINA FRUNGILLO TEIXEIRA

29604824  MELISSA MARTINS PEIXOTO

29611395  NARA FERREIRA ROSA PEREIRA

29606650  RAYANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

29623298  SAMUEL BELLO STRASS

29609936  SARA LUANA DO VALE CARNEIRO

29606780  SARAH ISABELE SANTOS NEVES

29611175  SERGIO AUGUSTO KENZO YAMAMOTO

29615062  STEPHANI MAHL DE FREITAS

29603219  TALITA DA SILVA GUERINI

29616655  THAIS DIAS PEREIRA

29620320  VINICIUS FERNANDO KLAUCK CAVALCANTE


QUÍMICA - BACHARELADO (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

29604229  ANA ELIZA DE ARAUJO ZIELINSKI

29621951  ANTONIO BERNARDELLI SCARTON

29607654  CAUAN DE CARVALHO LEMES

29606566  DAFINI DA CONCEICAO GAMEIRO

29612969  DAVI CURSINO PINTO

29608013  ERICA BREHMER SCHERLOWSKI

29601175  FERNANDA OLIVEIRA GRANJEIA MENDES

29607621  GABRIEL DE FREITAS BORBA

29622178  JULIA YOKOYAMA MASSAKI

29600949  MARIANA BATISTA BONIFACIO

29619152  MATHEUS LOPES

29620962  PIETRO SARACINI CIRIELLO MAZZETTO

29604655  POLIANA GABRIELY LEME

29616300  YASMIM MENDES ROSA YOSHIDA

29601015  YASMIN MUNARIN DA SILVA


QUÍMICA - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29629312  ESTHER SILVA COSTA

29628436  HUGO MORETE FELIX

29622052  PIETRO DE FARIA LAVORATO


RELAÇÕES PÚBLICAS (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

29629343  ANA CLARA DE ALMEIDA ZOTELLI

29619859  ANDRESSA ELIS PASTORI LONARDONI

29600616  ANNA CLARA BATISTELA BERTO

29609085  ARIANA VITORIA ALVES

29600642  BEATRIZ BAPTISTA SILVA

29615191  CHARLES PETRUS OLIVEIRA MORAIS

29625208  EDUARDO MATEUS LIUTI DE ALMEIDA

29605753  EMANUELA MORGADO

29611110  EMILLY VITORIA SOUZA DE ALMEIDA

29622779  FABIANO DA SILVA CANDIDO

29610584  GABRIELA APOLONIO

29623854  GUILHERME CORTEZ

29620014  JOAO KENNEDY SANTIAGO DA SILVA

29615295  JULIA BEATRIZ CASTIQUINI

29609308  LARISSA LOPES BROCANELLI

29610951  LARISSA NATSUMI UENO

29623168  MARIANA MONTEMOR

29624371  NATALIA LARISSA DO CARMO PEREIRA

29601457  NATASHA NATALIA PRESTES FERREIRA

29603093  NAYARA ROSANA RODRIGUES BRANDINE

29615607  NICOLAS HARDER DE ARAUJO

29617863  NICOLLAS CILIRO DE CARVALHO SILVA

29612683  REBECA VITORIA PEREIRA DE JESUS

29630366  REGIS GABRIEL ITSUO CATARINHUK

29613911  TALYNE VICTORIA FERREIRA


RELAÇÕES PÚBLICAS (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29618452  AMANDA LOPES DA SILVA

29628595  ANNA KAROLINA COLLE

29623395  ANNALICE OLIVEIRA MOLIN DA SILVA

29615189  ARIEL ROSSI TIROLI

29600318  BEATRIZ RODRIGUES DOMICIANO

29607266  BRUNA MORANDI RIZZO

29623185  BRUNO HENRIQUE NOVAES DE SOUZA

29600884  GEOVANNA GOMES SIQUEIRA

29625230  GUILHERME SANTA CLARA DE PAULA

29603438  ISABELLA FERNANDA QUEIROZ DOS SANTOS

29630268  JEFERSON FERREIRA

29604954  JOAO PEGO FERREIRA

29610274  JULIA DE JESUS SILVA

29607239  JULIA PEREIRA DOMINGOS DINIZ

29619892  KLEBERSON SILVA SANTOS

29616884  LARISSA EVANGELISTA DA SILVA

29623375  MARCUS VINICIUS LEAL VENTURA RODES

29623470  MARIA CLARA BERTAIA AUGUSTO

29610977  MARIA EDUARDA ANTUNES

29604093  MARIA EDUARDA SIMOES ARAUJO

29616500  NICOLAS ALVES DOMINGUES

29617689  PRICILA NASCENTE OLIVEIRA

29623851  SARA ZANCHIETA

29610533  VICTOR HUGO HERNANDES

29612310  VITORIA OLIVEIRA DA SILVA


SECRETARIADO EXECUTIVO (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29629723  ALEXANDRE HENRIQUE JAVORSKI ADAM

29611147  BARBARA FERREIRA PAIXAO

29609898  JHULIA DUARTE DIAS PASSOS

29617020  KAMILLY REBECA NASCIMENTO CAMPOS

29617028  LARISSA LANGARO DA SILVA

29617737  LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO

29625373  NAIELY THAIS GONCALVES DOS SANTOS

29600246  PAOLA LOPES

29616828  RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS

29601572  TATIANE ALINE MOURA


SERVIÇO SOCIAL (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

29616849  ADRIELE FERREIRA DOS SANTOS

29629988  BRUNA APARECIDA PERRUD DE FARIA

29611917  BRUNA SOUZA MEDEIROS

29611966  DAIANE LOPES RUSSO

29629576  DEBORA DA SILVA SCHELEGER

29625999  EVELYN YASMIN FERREIRA

29604244  FABIO MENDONCA GONCALVES

29624161  GIOVANNA MEDEIROS FERREIRA PINTO

29610022  HERBER LUAN DA SILVA

29609142  ISABELLE RODRIGUES MIRA

29624186  JHONATA ROCHA OLIVEIRA

29624202  JOAO BATISTA GUEDES RODRIGUES

29612746  JOSUEL MARCOS FERREIRA

29619565  KAWANE SOARES DA SILVA

29615146  KEVEN OWEN NEVE VILDOSO

29625729  LEONARDO ANTONIO DA SILVA

29623436  LINCON RODRIGO DA SILVA ROSA

29625738  LUCAS BECHELLI DE OLIVEIRA

29617153  MARIA EDUARDA SANTOS BATISTA

29625075  MARIA FERNANDA SILVA

29622028  MARIA VITORIA PEREIRA DOSSANTOS

29623923  NOEMI NAYARA MACHADO DE OLIVEIRA

29611692  RENAN ELIAS CASTELANI

29618840  RENATO FERNANDES

29612600  RICARDO MACIEL DOS SANTOS

29612578  VALDECIR VIEIRA DE LIMA

29622962  VINICIUS GEOVANI DA SILVA

29611724  WAGNER LUIZ DE MELLO


SERVIÇO SOCIAL (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

29619356  ALORA GEYSA GALHARDE

29627919  ANA KAROLINA OLIVEIRA DE SOUZA

29609259  ANA PAULA APARECIDA SELVONE

29625997  ARIADNE VITORIA DE LIMA

29622125  BELLIZA CIANCA FORTES

29620371  CAMILA FERREIRA DA GAMA

29613476  EDEOVAIS DIAS SANTOS MARQUES

29623396  EDUARDO VINICIUS TOLEDO DA SILVA DUARTE

29628910  EMELLY RAYANE PEREIRA LIMA

29610523  GIOVANA OLIVIERI FONSECA

29612708  GIULIANA DE ASSIS FURTADO

29625016  GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS

29610903  JOANNE FLORIANO ARAUJO

29601690  LUIZ MATHEUS PIRES DA SILVA

29623154  MARIA CLARA FERREIRA DOS SANTOS

29602772  MARIA EDUARDA DE SOUZA MORAES

29619548  MARIA IZABEL DA SILVA LAVES

29610179  MARIANA BORTOTI DA FONSECA

29627041  NATALYA PAULA DE JESUS FERREIRA

29601186  TAYNARA CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA

29628376  THAINA CRISTINA DA SILVA

29628258  VANESSA CARDOSO DE OLIVEIRA


ZOOTECNIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

29618773  BEATRIZ LIMA RIBEIRO

29617822  GABRIEL VICTOR DE NOGUEIRA E SILVA

29627156  HELOISA BIANCA RODRIGUES SILVA

29611464  HELOISA SOARES PALOMBO

29619296  LELLIS GONCALVES DOS SANTOS

29630668  LETICIA CAMERLENGO LEDO

29600691  LIRIAN LOURENCO MARINHO

29606614  LUCAS HILL MARTINS

29617705  LUIS GUSTAVO SHOITI MASUTA

29619849  LUIS OTAVIO DA SILVA

29624271  RAPHAEL DE MORAES GONCALVES


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