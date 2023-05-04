Saiu! Confira a lista de aprovados do vestibular 2023 da UEL

Acabou a espera! A UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulga o resultado da 2ª fase do Vestibular 2023. Confira abaixo a lista de aprovados e veja se você passou na 1ª convocação!
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
COORDENADORIA DE PROCESSOS SELETIVOS
PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 2023 - CLASSIFICADOS 1ª CONVOCAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29616812 AMANDA ALBERTINA ROCHA SILVA
29615797 ANA BEATRIZ DA SILVA FLORENTINO
29624547 ANA FLAVIA VIEIRA FAVORETTO
29625832 BEATRIZ GOMES DA COSTA
29610440 BIANCA HARUMI ALBERGONE TAKASO
29613330 CLARA MILANI RODRIGUES
29612318 ESTEFANY LOPES OLIVEIRA
29618759 FELIPE ARAUJO CORDEIRO
29620212 FELYPE KHAUE GOMES
29618424 GABRIEL FELCAR E SILVA
29604646 GABRIELI DALAGRANA GOMES
29628632 GEOVANA MARCON ALVES
29605480 GIOVANA GIORGI BIGATI
29606667 GIOVANNA MARCELLY DE ASSIS
29608194 HAYANE VITORIA CORREIA GENOMIO MARQUES
29624816 HENRIQUE CASTRO MARINO
29618847 JOAO FELIPE DELALIBERA VECCHIATTI
29610341 JOAO PEDRO FRANCA COSTA
29629908 JULIA VILELA BATISTA
29609093 JULIANA ROSSANEZI TORRES DOS SANTOS
29608305 KATHIA KEIKO ITO DE MELO
29623768 KAUE GUSTAVO RODRIGUES DIAS
29601337 LARISSA DE ARAUJO
29610776 LAURINDO PANUCCI FILHO
29610090 LEONARDO BATISTA BORNAL
29622398 LIVIA CRISTINA MEDALHA RAMOS
29617097 LUCIELE VITORIA DE ALMEIDA
29610885 LUIS FERNANDO YOSHIAKI TASSI KATO
29603042 MARIANA STEPHANE PEREIRA MARIA
29627803 NICOLAS MATHEUS VICENSI
29624902 PEDRO HENRIQUE MAGON
29621907 PEDRO HENRIQUE ZANDONA
29620830 PEDRO MUNIZ MELQUIADES
29620098 ROBERTA FRAIZ OLIVEIRA THOME
29607801 RODRIGO NUNES SOARES
29628896 SABRINA GERBOM MELLO DE SOUZA
29627756 TAYNA LOPES RICCI
29607049 VERONICA DE MELLO
29601451 VINICIUS MARION EL HAOULI
29615900 VINICIUS RODRIGUES DIAS
ADMINISTRAÇÃO (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29627276 ALICE ALYNE LUZ PANTAROLO
29607946 ANA CAROLINA DIAS DA SILVA
29629305 ANDERSON FERREIRA AGUIAR
29609270 ANDRELIZA DE CAMPOS TOSO DIONIZIO
29619375 BARBARA RAMOS BACCIN
29627064 BEATRIZ ALVES DE MELO
29621933 BEATRIZ PRINCESA DA SILVA
29629650 CAIO ELIZEU MEYER DE LIMA
29628895 CAIO GABRIEL VERSIANE BARDUCO
29605175 CAMILA CRISTINE DINIZ
29607132 CINTIA CRISTINA GAMA CABRERA
29613359 CLEITON ROBRES
29614976 DOUGLAS WELLINSON SECCO
29629282 EDSON VITAL DE TOLEDO JUNIOR
29613474 EDUARDA ALVES RIBEIRO
29617095 ERICA BUENO
29611967 ERICK RODRIGUES BARBOSA
29628472 ERICK THAUAN RODRIGUES LOPES
29614604 EVELYN VAILOES PEREIRA DOS SANTOS
29618627 FELIPE TEIXEIRA BASTOS
29600824 FERNANDO PERES BISPO DOS SANTOS
29615338 GABRIEL CAPPI ORSI
29617848 GABRIEL CEZAR LISSI
29617350 GABRIEL HENRIQUE MARQUEZINI
29615951 GABRIEL VIEIRA DE ANDRADE
29626500 GABRIELA DE CAMPOS
29608879 GABRIELLE FRANCISCO SOARES
29621461 GUSTAVO CESAR TACONI DA SILVA
29602048 GUSTAVO DA SILVA POMPILIO
29608630 GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
29623619 GUSTAVO HENRIQUE PRESLHACOVSKI ROMANINI
29621728 HEITOR LUCAS VIANA FRANCA
29629433 HENRIQUE WELLINGTON COSTA DE MELLO
29609048 ICARO CASSIANO SOUZA DE CARVALHO
29626396 IGOR RUY DOS SANTOS
29616558 IGOR VICCENZO MINGUETTI DE ALMEIDA
29615617 ISABELA SILVA
29618672 JAIR MOSCARDO NETO
29614368 JOAO EMILIO CASTELLINI DA COSTA
29627305 JOAO HENRIQUE DE SOUZA AJARILLA
29600721 JOAO HENRIQUE SAMPAIO SERAFIM
29622559 JOAO PEDRO GONZAGA DE LIMA
29623239 JOAO VICTOR TERTULIANO LOPES GUTIERRE
29610550 JOAO VITOR MARQUES DE OLIVEIRA
29621042 JOEL DE ANDRADE FREITAS NETO
29629735 JOSE ROBERTO GAMA DE CARVALHO FILHO
29622132 JULIA EMANUELE DA SILVA
29622180 LEONARDO CARRARA SILVA
29627986 LEONARDO KAUFMANN BARBOSA DA SILVA
29602932 LETICIA MIKA NISHIHARA
29600632 LETICIA PAGLIARINI DA SILVA
29608785 LORENA DJAUARA NEPOMUCENO DA SILVA
29614578 LUCAS EMANOEL MARTINI
29623225 LUCAS EMANUEL TEIXEIRA LEIRIA OLIVEIRA
29615138 LUCCAS FELIPE RAMIRO DA SILVA
29620011 LUIS FELIPE DOS SANTOS MISSAO
29605321 LUIS FELLIPE DE OLIVEIRA LEAL
29602784 LUIZ MAURICIO LORIN BARROSO
29630658 MARIA ISABEL RODRIGUES COSTA
29608907 MARIA VICTORIA PEREIRA DOS SANTOS
29627328 MARIANA CAMILA TEO SOUTO
29622230 MARIO EDUARDO ROBAINA PIRES
29622746 MATHEUS DE DIO SARAPIAO
29625533 NATALIA VICTORINO
29608980 OTAVIO AUGUSTO PEREIRA DE ABREU
29615144 OTAVIO CESAR SILVA SANTOS
29600262 OTAVIO RIBEIRO GOMES REDONDO
29600729 PEDRO BONDESAN BRAGGION
29620030 PEDRO GAVIOLI DE JESUS THOMAZINHO MELLO
29629222 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA
29622329 PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS
29612372 RAFAEL TOME DA SILVA
29630055 RICARDO SANCHES GONCALVES
29619885 RYAN RANIEL DA SILVA
29620041 SERGIO PAIVA JULIANI NETTO
29603558 SILVIO HENRIQUE ALDUAN SILVEIRA
29616736 THIAGO ALEXANDRE DO CARMO
29608520 THIAGO HENRIQUE DO NASCIMENTO ARAUJO
29617941 VITOR GABRIEL MEDEIROS GALVAO
29609862 YASMIN SOUZA CAMPOS
AGRONOMIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
29628636 ANA CAROLINA VICENTE ATAIDE
29600084 ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS
29605690 AUGUSTO MACHADO GIOCONDO
29607583 AUGUSTO SIQUEIRA SANDRI
29601000 BIANCA CELERI PIRES
29602649 BRUNO COSTA FORTI GALLI
29608244 BRUNO RIBEIRO SILVEIRA
29612148 DAFNE BEATRIZ ALVES
29618996 DANIEL SUENSON SALES
29626292 DANILO DE SOUZA FERREIRA
29615028 DAVI DELLAGOSTIN
29628563 DIOGO TURINI BEZERRA
29604891 ENZO BORALLI GARCIA
29613134 ENZO DESSUNTI PAGNAN
29617479 ENZO ORLANDINI
29609889 ERICA DOS SANTOS MIRANDA
29620328 FABIO HENRIQUE BORTOLASSI AMADEU
29600581 FELIPE CAVALCANTE DOS SANTOS
29600294 FELIPE MEDINA
29610229 FERNANDO LACCOTIS BERNARDO
29606699 FERNANDO PINHEIRO HILDEBRANDT
29628460 FRANCISCO GABRIEL SARTORI FERNANDES
29619150 GABRIEL JACOB MILANI RODRIGUES
29606207 GABRIEL TURIN MOREIRA SANDRINE
29606875 GABRIELA BARLATI
29615777 HALANA PULIDO TORRES DOS SANTOS
29620817 ISABELLA MARTINS DOMINGUES
29601939 JOAO FRANCISCO PEREZ FLORO DA SILVA
29627193 JOAO GABRIEL CAPOCCI ANTIGO
29624934 JOAO GUILHERME MORAES MACHADO
29601785 JOAO MARCOS LUPPI PEZARINI ISSA
29619672 JOAO PEDRO DE MENDONCA PEREZ
29603600 JOAO PEDRO PINHEIRO
29604846 JOAO PEDRO RODRIGUES MUNHON
29614004 JOAO PEDRO TIZZIANI SOARES
29601997 JONAS PARUCCI FELIX
29605648 JORDANA CAPERA
29603259 JULIA CASSOL GHESTI
29627081 KAYKE MITSUO MATSMOTO
29601124 LUCAS FARINA BAFFA CALVERO
29622851 LUCAS FRANCISCO MOREIRA CARDOSO
29620852 LUCAS HIROAKI KOGUISSI
29621195 LUCAS KORGUT SARDINHA
29606990 LUKA YOSHINAGA
29624351 MARCO ANTONIO FRANCA COSTA
29602551 MARIA LETICIA BERNINI SECULO
29602807 MATEUS UYEOKA FINGER
29606893 MATHEUS NEUMANN SALATINI
29618777 MATHEUS RICARDO DE CARVALHO SILVA
29601776 MYLENA MANZONI BENTO
29620235 PAOLA BOTELHO PELISSON
29603291 PAULO GUSTAVO DA SILVA
29620572 PEDRO AUGUSTO BOCARDI
29628927 PEDRO BULLE MONOBI
29624260 PEDRO DOS SANTOS GUIDO
29617606 PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA
29602553 PEDRO JUICHI SAWAI DE CARVALHO
29614679 PEDRO LOPES LUPPI PEZARINI
29619243 RAFAEL LAVOISIER MILANI RODRIGUES
29602437 RAFAEL TARDEM OLIVEIRA
29607895 RODRIGO TAIYO YUYAMA DA SILVA
29629742 THAIS MIKI FUNADA
29609074 THAYS DAIANA FIRMINO RODRIGUES
29604139 THEODORO JUNQUEIRA FRANCO COELHO
29629674 THIAGO AUGUSTO CALDEIRAO PIERRO
29618535 VALDIR ANTONIO BENATO JUNIOR
29616350 VICTOR JUN YUHARA
29615677 VINICIUS DE GRANDIS ROCHA
29610088 WASHINGTON BERNARDO
29613993 WILLYAM KARLLOS CAMARGO FONTOURA
ARQUITETURA E URBANISMO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
29608071 ALISSA MANAMI NIDAIRA
29600521 ALISSON BRENO HILARIO DA SILVA
29619910 AMANDA YUMI MATSUMURA MARQUES
29604707 ANA CLARA GALEGO CANTERO
29610036 ANA JULIA BENEDITO VANCAN
29623813 ANA LAURA PAIAO PEREIRA
29612040 ANA LIVIA PONA
29606788 ANTHONY LUCAS CUSTODIO PETRIN
29604362 BEATRIZ MENDES BAZZO
29620702 BEATRIZ REGINA SOUZA
29602145 BEATRIZ SANTOS ALVES
29604526 BETHANIA BENATE BOMFIM
29615573 BRENDA LETICIA BATISTA DE BRITO
29608260 BRUNA PENHA SANCHES
29628668 BRUNA RINALDI LIMA DE OLIVEIRA
29619759 CAMILA FIGUEIREDO RODRIGUES DOS SANTOS
29621437 CAMILA MARQUES VIEIRA
29616868 DAVI DOS SANTOS CORREIA LEMES
29619908 DIEGO RYUTA NICIO
29622660 EDUARDO CAMPOS ABREU FERNANDES
29601074 ELISA PAES LEME FERREIRA
29613210 ELOISA BUENO DE PAULA
29612553 EMANUELI BARTHOLOMEU
29629484 EMANUELY SANTOS DA SILVA
29620843 EVANDRO MARTINS GOMES NERIS
29615704 GABRIEL HENRIQUE TRINDADE DONA
29617297 GABRIEL OSVALDO FERREIRA ANDRADE
29610595 GABRIEL VANZO BERTO
29628178 GABRIELA DOS SANTOS ADAO
29607244 GABRIELA PIRES KASTER
29613724 GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
29606685 GUSTAVO MASUDA GOMES
29627607 HAISSA MATSUBARA ALVES
29603421 HELOISA TABATINI DE VICENTE
29606837 ISABELLA POLINI GUADANHIM
29600835 ISABELLA TIEMI PEREIRA TANIMURA
29612604 IZADORA ZEQUIM BRESSAN
29605162 JULIA ANDRADE OLIVEIRA
29623567 JULIA CAVARSAN COSSA
29616045 JULIA GABRIELLY DOS SANTOS
29609418 KAREN YURI GRASSI SEJIMO
29610884 LAURA KELLY DUARTE
29601585 LIVIA MARIA DOS SANTOS MARQUES
29614957 LORENA PADOVAM LONI
29601710 LUANA MARIA SCHIAVON MORSKEI
29622707 LUIS HENRIQUE RAVIOLO
29619005 LUISA FABRINI YAMASITA
29616498 LUIZA ALENCAR VALOTTO
29600815 MARCELA SIGULO GARBATO
29619281 MARCOS PAULO CATARINO
29619431 MARIA CLARA BOTT OLIVEIRA
29600551 MARIA EDUARDA BONIFACIO
29620250 MARIA FERNANDA PEDRAO DA SILVA
29608005 MARIANA RODRIGUES SIQUEIRA
29603718 MARINA BORGES KATAKURA
29606270 MARYA ANTHONNYA DOBRUCKI CHERBATY FREIRE
29618249 MIGUEL LOBO LEPRE
29616630 MILENA MAYUMI MORI MORITA
29600877 MIRELLI MAGDA SOARES
29622536 NICOLE CHRISTINE MANZONI
29600968 NICOLE WESSLER
29613660 POLLYANNA MELQUIADES DA SILVA
29603375 RAFAELA CHAGAS FERREIRA
29603705 RAFAELA SCARPIN DE MARCHI
29607501 RAQUEL GRACZYK AGUIAR
29609687 SOFIA LAURA CHANG
29600689 SOFIA MUNHOZ CORREA
29607066 THAIS YUMI HOSHINO
29615591 VICTORIA PIMENTEL MOLINA
29621043 VITOR HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA
ARQUIVOLOGIA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29612665 ANDRE LUCAS DE MORAES
29612127 CARLOS EDUARDO GOMES DE SOUZA
29605919 DIANA CLAUDIANO BRANDAO
ARTES CÊNICAS (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29616985 ANA BEATRIZ RODRIGUES DA COSTA
29624045 ARIELLY IPOLITO MARQUES
29619634 CAIO ITO MOURA
29613550 CAMILA GALBERO DE ABREU
29607685 CAMILA MAXIMO SANTOS
29627014 CAROLAINE SOUZA DOS ANJOS
29628425 DAYANE BARROS BUENO
29615921 ELISAMA DE OLIVEIRA PAES
29609559 ERICA DE LIMA MARGANI
29615923 GISELE CAETANO GOES
29609414 ISADORA CANDIDO DA SILVA PRADO
29622054 ISADORA DE OLIVEIRA ALMEIDA
29617748 JULIA ANDJELINE MARTINS FIGLIAGGI
29609894 JULIO MARCOS SECCO DELALLO
29626188 KAIKI AUGUSTO RIBEIRO PEREIRA
29627164 KAINA ARISTEU BACCON
29627798 LEONARDO ALVES ALBERTIN
29621513 MARCELLA EDUARDA DE OLIVEIRA
29625844 MARIA CLARA BATISTA TESHIMA
29625267 MARIA CLARA PEREIRA
29605749 MARIA LUIZA CORDOVA
29616353 MARIANA ROBAINA PIRES
29613295 MATHEUS AUGUSTO DE MEIRA FELICIO
29619113 MELISSA CARVALHO ORLANDI
29622002 MIRIAN BORGES DA SILVA
29618979 RAQUEL DOS SANTOS BOREL
29620386 RENAN DE SOUSA FARIA
29627101 RENAN FANTI BEZERRA
29626320 RUBENS GABRIEL MARIA MIASHIRO
29603110 SAMARA LEIKO OKADA FERMINO FERREIRA
29600806 SAMUEL VIDAL DOMINGOS DA PAZ
29624749 THIAGO HENRIQUE DE SOUZA BOSSO
29615509 VANESSA RODRIGUES DE MATTOS
29615662 VICTOR HENRIQUE ANDRIOLLO RIVA
29626550 YASMIM CRISTINE GOMES SAMPAIO
ARTES VISUAIS - LICENCIATURA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29600583 ANA BEATRIZ BARREIROS ALVES
29614658 ANA CLARA ALBERGONE STULZER
29610429 ANA CLARA JADINETTE BORGES
29614637 ANA JULIA DE ANDRADE
29619828 BRUNA DE MORAES CHAVES
29610606 GABRIELA RIBEIRO DEODATO
29615774 GABRIELA RODRIGUES VIEIRA
29606658 JONAS MIGUEL DELFINO
29611234 JULIA FELIPE
29602529 KAUE JUAN BISPO MALTA
29629402 LETICIA VITORIA DE SOUZA RODRIGUES
29618939 LUIZA MENDONCA GALBIATI
29627820 MARIA EDUARDA DANTAS DE AGUIAR
29620761 MEL MENDES LOUREIRO MARQUES
29614974 RHUAN MARCO SANTANA CORDEIRO DE ABREU
29603915 RITA BEATRIZ BENEDITO
29618922 SILAS GABRIEL MARTINS DA SILVA
29612889 SOFIA VALDUGA TERCIOTTI
29606142 SOPHIA FRANCO VIEIRA DE OLIVEIRA
29606432 YASMIN TONELLI FREITAS
ARTES VISUAIS - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29615262 ALBERTO DEMETRIO MURARO
29608136 ANA CLARA FERRARI
29612653 DOUGLAS WILLIAM DA SILVA
29627336 ELIEL MORAES CAMARGO
29615887 FELIPE AUGUSTO DE LIMA UMEZU
29610967 GEISY SILVERIO RAMOS
29624273 GUSTAVO FERREIRA DE ROSSI
29616749 GUSTAVO MARIANO DA SILVA
29606567 GUSTAVO RUBA DE LEMOS PIRES
29618434 ISABELA ALECRIM ANDRADE
29614616 JHESSICA CRISTINA SOUZA LIMA
29613300 JOAO OTAVIO OLIVEIRA BARBOSA
29618579 JOAO PEDRO FELIX E SILVA
29620653 LEONARDO SITTA GAION
29624208 LUCIANY ALVES GAMA
29623229 PATRICIA DE ASSIS CAETANO
29630026 THAIS PATRICIA ARAUJO
29623068 THAYS RODRIGUES DE CARVALHO
29608280 THIAGO QUINTILHANO DOS SANTOS
29611996 WILLIAN DA SILVA LIANDRO DE LIMA
BIBLIOTECONOMIA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29618811 ALINE FRANCIELI CHINELATTO SANTOS
29607035 AMANDA APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA
29607826 BEATRYS GUSMAO ALVES DE OLIVEIRA
29614751 FELIPE MAKIHARA ZUCON CANDIDO
29622749 GUSTAVO GABRIEL FARIAS DE OLIVEIRA
29628464 JOAO GABRIEL EID SERIGATO
29607117 LORENZO PARIZE
29602603 RAFAELA MENEZES DE MOURA
29628739 STEPHANIE MEZURAM DE LUCCA
BIOMEDICINA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
29628814 AMANDA BRAZ PIRES FRATTI
29620833 BRUNA AYUMI ITIAMA
29600345 BRUNA BARREIROS FERNANDES
29612823 CARLOS HENRIQUE SPADAO TUDINO
29625162 GABRIELA DE OLIVEIRA KAVESKI
29603571 GIOVANNA AZEVEDO MANOEL
29617664 ISADORA TEIXEIRA DA SILVA
29620752 JOAO PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA
29607842 LEONARDO HAAS DOS SANTOS
29607741 LEONARDO MIOTO DA SILVA
29605729 LIVIA VITORIA LOPES
29613168 MARIA ALICE FEITOSA DE SOUZA MARTINS
29607744 MARIA FERNANDA VICENTE TURIM
29616413 MARIA LAURA DE SOUZA OLIVEIRA
29625988 MARIA LUIZA DE FRANCA CAMARGO
BIOTECNOLOGIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
29617973 AMANDA LEMOS FERRAZ DE ALMEIDA
29630192 ANDRE JORGE BATISTA
29618416 DIMITRI ALVES DA COSTA
29620769 FERNANDO DE ALMEIDA DO CARMO
29620065 GABRIEL BACCARO DE ALMEIDA
29607145 GIOVANA ZANELLA GUSMAO
29610715 LEONARDO COLOMBO UEYAMA
29606920 MARIA LUIZA DE ABREU BARROSO
29616759 MARIA LUIZA DIAS OLIVEIRA
29605115 MARYANE AYUMI KOSUGUE
29614442 MATTHEUS PIZANE DE AZEVEDO SILVA
29619585 PAULO ANTONIO GALLETE
29621810 PEDRO HENRIQUE BORGES
29613776 REBECA BECCHI RUIZ
29610238 REBECA DE SOUZA NEVES
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
29608033 ALINE ARISSA NAKAO HORIYE
29613183 ARTHUR HENRIQUE POZZOBON CORREA
29614496 BEATRIZ TRIZOTTI YOSHITONI
29604594 BRUNA DE LIMA DANTAS
29614862 ELIAS JULIAO DA SILVA NETO
29611633 ENZO NAKANISHI
29605308 GABRIEL PERES DE SOUZA
29611960 GUILHERME GRECCO BONONI
29623376 GUSTAVO MARCUCCI ORTIZ
29609110 HENRIQUE GOMES ARAUJO
29602734 HIGOR OLIVEIRA AMENDOLA
29617038 IGOR SHOITI TUTIDA SUGUIEDA
29625424 JOAO GUILHERME VOLPE DE ALMEIDA
29616877 JOAO HENRY VOLPATO
29629748 JOAO VITOR DOS SANTOS
29627570 KAUE ERNANY TAVARES CRUZ DA SILVA
29602383 KENZO NAGAMINE
29622957 LUIZ HENRIQUE JOFRE DA SILVA
29605684 MARCELO HENRIQUE GUIDINI ANGELI
29628511 MARCO ANTONIO COTTORELLO HENRY
29619397 MATHEUS HENRIQUE NONSIBONI
29629802 MURILO AUGUSTO PANCIONI SILVA
29618609 TOMAS PAGANI PIRES
29618771 UELISON CAIQUE FERREIRA DA SILVA
29607638 VITOR LUIZ DOS SANTOS
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
29605426 ALEXANDRE MIMURA SHIMOMURA
29605678 ALEXSANDER DE OLIVEIRA NEIVA JUNIOR
29613667 ANA BEATRIZ ARCHANGELO HERNANDES
29607975 ANA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA
29616002 ANA LAURA SANTOS SILVA
29630000 FERNANDA DE LACERDA E SILVA
29617359 GABRIEL ALFREDO CICARELLI
29601523 GABRIELA PEREIRA PINELLI
29600450 GABRIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES
29616396 GIOVANNA ELENA GOMES
29625341 GUILHERME DE OLIVEIRA OTI
29609775 HELOISA PICCININI DE ALENCAR SCHIAVI
29613901 ISABELLE ALBERGONE CACHOEIRA
29609659 ISABELLY DA SILVA TEODORO
29625213 ISADORA FRANCO BONFAIN
29605528 JOAO PEDRO ARAUJO BASTONI
29605677 LARA SUPINO DE CAMARGO
29614261 LARISSA SILVA ALVES
29614519 LEONARDO RIOS DE LIMA
29608735 LIVIA STELLA AUSEC IDALGO
29603397 LUCAS BALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES
29603758 LUCAS NASCIMENTO CASTANHO SABAINI
29617034 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA FERNANDES
29619201 MARIA FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
29617868 MARIA RITA ROCHA LOURENTE
29622185 NATALIA FURLANETTO
29618147 NOEMI MOREIRA ROSA GONCALVES
29601316 RENATHA STAINSKI DE MARIA
29623878 SABRINA DOMINGUES MONTEIRO
29613616 SARAH ELISE ROMAGNOLI DONASCIMENTO
29617096 TACIELI MARIA DE ALMEIDA
29610736 TIERRI IAGO NOGUEIRA OBARA
29616463 VALENTIM EDUARDO BERALDO ROSOLEN
29602496 VINICIUS AFONSO PINTO TRAMONTINA
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29604458 ALINE PREZOTTI TOLEDO PIZA
29615223 AMANDA CAROLINA BIZ
29600112 AMANDA LETICIA DA NOBREGA
29614620 ANA MARIA ALVES LOURENCO
29623945 ANA VITORIA LARA VIEIRA
29628611 BRUNA LARISSA COVEZZI
29620240 DANILO LOBRIGATTE FERREIRA
29609011 EMILI KAUANY BALLESTRIM DE OLIVEIRA
29629535 IGOR JOSE GOMES
29605982 JOCELI FERREIRA DE SOUZA
29600458 JULIA MACHADO MARTINES
29618391 LUISA DE MELLO NAUJOKAT
29618030 RENATA STEIN
29609991 SAMUEL CABRAL MELLO PIMENTA PASTOR
29617552 STEFFANY LETICIA BARBOSA
29615748 TATIANE DE SOUZA
29604609 VINICIUS MARTINEZ RINO
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29627424 AMANDA MARIA DE ALMEIDA
29625637 ARIELI AIRES RIBEIRO
29618746 ARTUR CIAPPINA FEIJO
29629344 BRENDON MORONDI DA SILVA MEDEIROS
29609926 CARLA AMANDA SOARES
29601626 CAROLINI DE PAULA CRUVINEL
29603878 ELOA MIRIAN MARIA PEREIRA SANTOS
29620300 GIOVANA DA CRUZ DE OLIVEIRA
29614646 GUSTAVO PORTES CASQUEL
29617546 HELOISA COGINOTTI PINTO
29618232 HEMILLIN MARIA CASAROTTI DA SILVA
29620814 HEMILLY VITORIA MARQUES FERREIRA
29606414 IGOR LEONARDO BARBOZA GOMES
29617624 ISABELLA RODRIGUES DA SILVA
29618802 JEAN CARLOS NUNES DA LUZ
29614260 JOAO PEDRO LIUTI
29618919 JOAO VITOR LACERDA ALVES
29606738 JOSE ALFREDO ALMEIDA RIBAS STEINGENBERGER
29604718 JULIA NATALIA PEREIRA LEAL
29618060 KAUAN SANTOS DE OLIVEIRA
29629694 LEONARDO GABRIEL KUTISQUE DE OLIVEIRA
29626926 LUCAS CARDOSO DE LIRA
29616342 LUIS ANTONIO DE ANDRADE
29622333 MANOELA ZABINE MOURA ORLANDO
29614013 MARIA EDUARDA SILVA CORDEIRO
29613797 MARIA VITORIA DE OLIVEIRA ORLANS
29600472 MARIANA NEGREIROS GAJARDONI
29625483 MURILO RINALDO DE SOUZA
29621731 NATALIA AMARAL DE AZEVEDO
29607556 RAFAEL POLONIO VINCE
29610666 RAFAELA MARIA STOCHI ROCHA
29628708 RENATO PATUZZO SILVERIO
29608563 SAMUEL FELIPE CRIVELARO
29620899 STHEFANY TREDER OLIVEIRA
29609664 VICTOR LUCAS DE MATOS LIMA
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29601599 ALESSANDRA PIRES FARIAS DE ARAUJO
29629313 ALISSON AUGUSTO BORATIN
29628545 ALLAN GUSTAVO
29617537 AMANDA SOUZA DOS SANTOS
29628374 ANDRE MATEUS FERREIRA MACHADO
29618400 BRENDA SHANDYA BATISTA DE OLIVEIRA
29603180 BRUNO VINICIUS FELIX ALVES FERREIRA
29608514 CIBELLY AKEMI HIGUCHI
29618453 DANILO BISPO DE MESQUITA
29604764 DANILO FELIPE RODRIGUES DE MORAES
29605354 EDUARDO GABRIEL GUILHERME DOS SANTOS
29622406 EDUARDO ROMEIRO SERVENINI
29600438 EMANUELA FELISMINO
29609734 FELIPE BASSANI GOMES
29627720 FELIPE CONTE PEREIRA DA SILVA
29620120 FELIPE GABRIEL COSTA
29623649 GABRIEL DIAS DE OLIVEIRA CARNEIRO
29625454 GABRIEL KENZO SHIOTANI
29615235 GABRIEL RIBEIRO DE CASTRO
29623271 GABRIELA SILVA XAVIER
29606774 GEOVANA BORGES
29600411 GIOVANA FELICIO DOS SANTOS
29625826 GUILHERME AUGUSTO ARANHA DOS SANTOS
29620487 GUSTAVO DE VILLA AVANZI
29616938 HUGO HENRIQUE CELESTINO BARBOSA
29611424 IGOR CAMPOS FERNANDES
29614684 IGOR CAPATO PAULIV
29629980 JAQUELINE MEIRA POSATO DE OLIVEIRA
29618689 JEANY CARLA BAFFA CLAVERO
29614549 JOHNNY LOBO PEREIRA
29615040 JULIA DE LIMA VIEIRA
29606367 KATHELYN TELES MARANGAO
29606321 LAURA CHANAN ANTONIO
29616407 LEONARDO FREIRE
29604082 LEONARDO SEGANTIN MATOS
29619547 LETICIA LUZ DA SILVA
29600747 LORENA OTUNES DA SILVA
29615371 LORENY DA SILVA SANTOS
29620757 LORRAINE GUTTUZZO
29610086 LUANA CLAUDIA BARROTTI
29619716 LUANA LETICIA DE SOUZA
29605878 LUCAS MENEGUETTI
29616723 LUCAS OLIVEIRA ROCHA
29610345 LUIS GUSTAVO DA SILVA ROCHA
29618600 LUIS GUSTAVVO BIDOIA
29605207 LUIS RICARDO SOUZA GOMES
29606981 MARIA CLARA RANGEL FIGUEIREDO
29622281 MARIA EDUARDA GABRIEL GARRUCHO
29609403 MARIA VITORIA BARROS
29626747 MARIA VITORIA DE OLIVEIRA
29605088 MARIANA TAMANINI MARQUES SILVA
29630611 MARLON ALVES SOARES
29630204 MATEUS JUKOWSKI ROCHA
29615852 MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA
29610249 MATHEUS DE SOUZA DIAS
29624757 MATHEUS HENRIQUE LOPES
29601821 NATHAN AUGUSTO PARRA VILLAS BOAS
29618568 NICOLAS LEAL VALENTIM DE SOUZA
29601712 NICOLAS MENDES BARBOSA
29629172 OSWALDO FLAUSINO FILHO
29607423 PAULA KAORY OSAWA MATSUSHIMA
29618014 PAULO CESAR DOS SANTOS CECHETTI
29604272 RENATA DE SOUZA MELO
29615357 RHAONE DOS SANTOS GENTIL
29600540 STEPHANY MARIA SILVA CORDEIRO
29612682 THALITA ELIAS DE LIMA
29601777 VINICIUS MOURA DE CAMPOS
29614332 VITORIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA
29601605 WALLACE NERES DA SILVA
29629593 WENDRIUS VILEFORT
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29619162 ALESSANDRA GABRIELLY CILIRO DE CARVALHO
29619448 ANA LETICIA MACEDO ALBUQUERQUE
29611758 ANTHONY STRUMINSKI TAKEDA
29618436 ARTUR TRINTIN CANNARELLA
29623007 BEATRIZ RIBEIRO KOGA GASPAROTO DE AGUIAR
29612606 CAUA HENRIQUE SOUZA FONSECA
29625948 GABRIEL SOUZA AMARO
29611099 GABRIEL SOUZA DIAS
29609408 GIOVANA EMI NAKATA FONTENELLE
29607516 GUILHERME FERREIRA POZATTO
29617646 GUILHERME LUSTOSA MOREIRA
29602182 GUSTAVO CUBAS
29618057 ISABELA GALVANIN COSTANZA DE CARVALHO
29627906 JEAN CARLOS PASCOAL
29610276 JOAO PEDRO RIBAS LEONARDI
29606349 LARISSA EUGENIO DOS SANTOS
29608810 LAURA EDUARDA MUNIZ CABBAZ
29625245 LEONARDO CASTELLOTE BRENE
29624113 LICIA RODRIGUES MARTINS
29626406 MARIANA SUENSON SALES
29616090 MATHEUS MORAES DA SILVA
29624602 MAX ADRIANO CANHADA JUNIOR
29629779 PEDRO ARTIOLI TONKIO
29611971 PEDRO AUGUSTO SOARES FIRMINO
29626474 RUAN OTERO CESTARI FERNANDES
29617866 THIAGO KENJI MADA TUDA
29616992 VALENTINA MENEZES DISTEFANO ALFIERI
29604739 VINICIUS GUSTAVO GONCALVES DE PAULA
29621663 VITOR LOPES NOBRE
29626163 YASMYN KAROLINE DE SOUZA SILVA
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29618376 ADREAN GUILHERME EJIMA DE ALENCAR
29606729 ANNA LUISA ALVES PRINCESA BATISTA
29601314 BRUNO BELONI DAMAS
29611184 BRUNO HIDEKI YOSHIDA
29609780 DANILO HENRIQUE SANTOS DE BRITTO
29604663 ELENITA APARECIDA CLEMENTE GALLIOTTI
29609196 FELIPE DUTRA
29609585 GABRIEL ALEX LOPES BARREIRO
29618553 GABRIEL FELIPE MOTTA
29629077 GABRIELA GODOI PEREIRA
29608405 GIOVANA CAROLINE BECKER MAGALHAES
29620010 JULIA ANTIVEROS GARBULHA
29607386 KAMILLY VICTORIA LIMA
29617446 LETICIA DI PAULA FERNANDES LUPI
29615393 LETICIA MARIANA DA SILVA MANOEL
29624557 LUCAS MIGUEL DIAS CARNEIRO
29613787 LUCAS NOGUEIRA CARVALHO
29616198 LUIZ FELIPE SILVA PORTO
29629883 MAICON ALEXANDRE FERREIRA FORTUNATO
29630359 MARCOS DE ALENCAR LUIZ FILHO
29604466 MATHEUS DANIEL FERREIRA
29610405 MATHEUS DOMINGOS PEREIRA
29625091 MATHEUS SOARES DOS SANTOS
29613783 PRISCILA DE OLIVEIRA DE JESUS
29625916 RICARDO GRIZZO DA CUNHA E SILVA
29618699 RUAN FELIPE GOMES ROCHINSKI
29619179 SARAH FERREIRA DE LIMA
29606778 STEFANE CAMILE SOMA NASCIMENTO
29614598 WENDI KEROLY SANTOS LEITE
29619453 YOHANN MATHEUS WITWYTZKYJ
CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29608007 ALYN ROBERTO ANTUNES BATARCE
29617269 AMANDA ZAMBRIN HENRIQUE
29629768 ANTONIO SERGIO BERTUCCI SONSIN
29618144 EMANUELLE GARCIA
29628866 GABRIEL TORRES
29622791 GUILHERME MENDES IKEDA
29629882 JEANA JANAINA DA FONSECA
29604013 KAWANA KATHARYNE DA COSTA CASTRO
29604754 LINCON GOES NICOLAU
29611418 NATHALIA TABORDA FREITAS
29619912 PABLO NOVAK GONCALES GUIMARAES
29622047 PEDRO FONTENELLE TITO
29622945 SOFIA CLAUDINO RODRIGUES DE SANTANA
29619969 THIAGO NAOKI AKIYAMA
29611717 VINICIUS BOSSOK DE CASTRO
CIÊNCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29609264 ALANA ALICE MARTINS GARCIA
29604842 GERMANO VIEIRA DE ALMEIDA
29629276 HEITOR CONSOLI PERES
29603147 JESSICA PRISCILLA GALDINO
29607279 LIRYADNE MAYARA FERREIRA
29629858 LUCAS RIBEIRO MEDEIRO
29627647 LUIZ CARLOS RIGOLON
29605458 MARIANE CORSI DE OLIVEIRA
29620191 NICACIO MARTINS DELGADO NETTO
29613184 SAMUEL SOARES GIANETTI
29629815 VINICIUS MORAIS SIMOES
DESIGN DE MODA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29621801 ANA BEATRIZ RODRIGUES DA ROCHA
29617155 ANNA JULIA SILVA AVELAR
29618433 BEATRIZ NUNES MENEGON
29616416 BEATRIZ TANGERINO CERQUEIRA RIBEIRO MELLO
29611310 CARLA SOUZA DUARTE
29609564 CAROLINE VITORIA LIMA DE OLIVEIRA
29628956 DEBORAH REGIANE FABIO
29607116 EDUARDA CAROLINA PARPINELLI CORDEIRO
29622454 GABRIELY DE SOUZA LIMA
29614430 GEOVANI DOS SANTOS JUVENCIO
29620488 ISADORA FAVARO MOREIRA DA SILVA
29602988 LARA CREPALDI RIBEIRO
29611845 LARISSA LEITE PEREIRA
29607701 LARISSA SOZZEKI LOTERO
29600437 LAYZA BEATRIZ SANTOS SILVA
29618976 LEYRIMEL DOS SANTOS BOREL
29630209 LUCAS CASTRO
29601762 MARIA ALICE PAULINO DA SILVA
29604937 MARIA EDUARDA RAIFUR
29608964 MARIANA GONCALVES TAKAHASHI
29619884 MAXSUEL FELICIANO DE JESUS
29604905 MILENA MONTAGNA
29623523 NATHALIA CARNEVALE DO NASCIMENTO
29615939 NATHALIA LARA FALASCHI
29622079 PEDRO HENRIQUE ALEIXO DA SILVA
29610226 RAFAELLA SETSUKO CATARINHUK
29603434 REBECA OLIVEIRA DE GODOI
29620565 SOFIA MARQUES PEDROSO
29618054 SUZANA DE FATIMA MATTOS GALBERO
29616503 WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA
DESIGN GRÁFICO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29606483 ANA BEATRIZ DA SILVA SANTOS
29612834 ANA JULIA CARDOZO DE MEDEIROS
29602489 ANNA CLARA FELIPETTO RIBEIRO
29615878 BEATRIZ FARINACIO CAMILLO
29610417 BRUNA NAMIE TOMOI
29616401 CAIO FELIPE DE SOUZA
29611924 DANIEL SILVA NATAL
29611070 EDUARDO BUENO RODRIGUES
29616535 FELIPE EDUARDO DA LUZ
29616948 FELIPE HENRIQUE OLIVEIRA NASCIMENTO
29630453 GIOVANNA ALBANO DE OLIVEIRA
29614022 HENRIQUE LIBOREDO SANTOS
29626388 JOAO GABRIEL TEODORICO REIS
29601255 JULIO ITO SUGUIMOTO
29629542 KAOANA PEREIRA DA CRUZ
29600468 KAUANY FERNANDA PEREIRA
29618640 LEANDRO GRZELAK PEREZ
29619130 LEONARDO GABELONI BONFIM
29614378 LORENA MOLINA REZENDE
29611662 LUANA MARIA SOARES GONCALVES
29603410 LUANA SATAKE COUTO
29601986 MARCELO ALVES FERREIRA DOS SANTOS
29605096 MARIA EDUARDA ARAUJO
29620726 MARIA EDUARDA POCAS MARCHINI
29620187 MARIA EDUARDA SAGGIORATO GOMES
29604973 MARIE FAUSTINO RAMOS QUEIROZ
29626012 MARINA SOUSA LIMA
29617212 RAFAEL COSTA HILARIO
29612773 TAIS DAMASCENO CHIAVELI
29606532 VITOR GABRIEL DOS SANTOS
DIREITO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29613031 ALEXANDRE ANDRE RODRIGUES
29608187 ALICE DA CUNHA CASIMIRO
29603313 ALLANA VOLPATO
29614181 AMANDA CAMILLY KAMAURA
29619362 ANA BEATRIZ FARIA SOUZA
29616509 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GUIDO
29603795 ANA CLARA KONISHI DE CASTRO SILVEIRA
29606873 ANA LUIZA DE OLIVEIRA
29619010 ANNA SOPHIA KARATCHUK CALABRIA
29608153 BEATRIZ HENRIQUE SOARES
29609883 BEATRIZ MITY OMURO
29608825 BEATRIZ ZANONI PERISSOTTO
29609871 BIANCA GUIMARAES BARBOSA SILVA
29600215 CAMILLA EDUARDA CANDIDO MIGUEL
29602817 CARLA GABRIELLE FIORI ALVES
29605899 CRISTIANE PORPHIRIO DE SOUZA SILVA
29612275 DANIELA APARECIDA DA SILVA MIRANDA
29600863 ELIS CAETANO FERNANDES
29622564 ENZO HENRIQUE BOATO NOGUEIRA
29618354 ENZO MIGUEL DE OLIVEIRA STEINLE
29605146 FABIO MIGUEL PINEDA DE ROSSI
29606848 FELIPE DE MORAES PAGANI
29616287 FELIPE JANUARIO CABERLIN
29617176 GABRIEL BILIK SILVEIRA
29605851 GABRIELA GODOY CANTERI
29612041 GABRIELLA PARPINELLI BROSSO
29601648 GEOVANNA FREIRE DA SILVA
29602485 GIOVANA SOARES RUSSO
29613759 GUILHERME DALOS LANFRANCHI
29620700 GUILHERME GRANADO BAPTISTA
29609996 GUILHERME MECCHI
29614545 GUSTAVO NOBUO KOTAKA UEMURA
29605151 HELOISA SOUZA MELO
29610404 HIGOR MAXWEEL TEIXEIRA
29624481 IRINEU BARBOZA NETO
29627688 ISABELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS
29617166 ISABELA PICARELLI CORDIOLI
29605357 ISABELLE FERNANDA DOS SANTOS LOPES
29616092 JOANITA MILENA LIESENFELD DAVILA
29617695 JORGE HENRIQUE SILVEIRA DE LIMA FILHO
29605176 JULIA BRANDAO DE DEUS AILTON
29603212 JULIA SALVADOR GUIMARAES ROSA
29628455 JULIA SANTIN
29615940 JULIA UDENAL ROCHINSKI
29629212 KAROLINE GIOVANA ALVES OLIVEIRA
29620605 KAUANI CRISTINA DA CONCEICAO PEREIRA
29614809 LARA RODRIGUES ARENA
29617702 LARISSA CAMARGO VALLIM
29608826 LAURA DARIVA CANDIDO E PEREIRA
29620938 LAYSLA FERNANDA GONCALVES DOS SANTOS
29607687 LEONARDO HENRIQUE MENDES DOS SANTOS
29613796 LETICIA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS
29622273 LIVIA BEZERRA FONTES
29600880 LIVIA MACEDO DE JESUS
29604231 LIVIA MOREIRA BARBOSA
29603492 LUANA MAYUMI YAMADA
29618181 LUCAS ANDRE FAZOLIN HAAS
29605508 MARCELO OLIVEIRA DE ALENCAR
29614932 MARIA CLARA DE CARVALHO PRADO
29602105 MARIA CLARA FIORI
29619059 MARIA CLARA SOUZA BERSI
29601024 MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA
29607323 MARIA EDUARDA CARMAGNANI NOBRE
29602671 MARIA EDUARDA DOS SANTOS
29603283 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA MORETTI
29603203 MATHEUS DE OLIVEIRA OLIVER
29602698 MATHEUS MANFIO PIVA MARTINS
29600603 MICHELLE MORAES IAMPIETRO
29600144 NICOLAS DE OLIVEIRA EDUARDO MORENO
29608719 PAOLA GASPARETO BARRETTA
29609411 PAULA ROSCHEL BONI
29611639 PEDRO HENRIQUE BILL LOPES
29630250 RAPHAELA GOMES DE QUEIROZ
29613999 REBECA ANNE GAVA FERREIRA
29619106 SABRINA GRASSI MORAES
29602665 SARA LUPION DOS SANTOS
29615433 STELLA ALVES MARTINS
29615919 TAISSA LEANDRO CLEMONEZ
29614044 THALITA CERCONI MARRECAS
29603506 VICTOR VOGT PAROLIN
DIREITO (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29629325 ALINE DANIELE MALANGA
29606610 ALINE PINHEIRO LUCAS
29630479 ANA CAROLINE PEDROSO BUENO
29600956 ANA CLARA MANZAN
29608949 ANA LIVIA GOES
29620774 ANA PAULA GOMES DA SILVA
29609914 BIANCA CIQUINI CHAVES DA SILVA
29613858 BRUNA FERNANDES LIMA UEHARA
29615481 BRUNA STEFANI RODRIGUES FERREIRA
29622514 CAILAN MORAES CORREA
29613197 CAMILLE GABRIELY PONTES ANTUNES
29605290 CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA THIBES
29606694 CARLOS EDUARDO JULIAN
29601919 CLEILTON APARECIDO SERRA
29603610 CRISTIANE FREIRES DA SILVA
29618320 CRISTIANE MOREIRA LIMA DE ARAUJO
29608568 EDUARDA FERNANDA DA SILVA
29618513 EDUARDO MARICATO RICIARDI
29623752 ELDER WILLIAM BONFANTE
29600848 ELLEN GIOVANA RIBEIRO SILVA
29606115 EMANUEL DE SOUZA MILITAO
29601450 ERMIRIO DIAS ROLINHO JUNIOR
29627515 FABIANA COSTA CARVALHO CECHETTI
29626361 FERNANDO YUKIO ADANIYA
29620215 GABRIEL FRAGOZO FURIGO
29617800 GABRIEL GUILHERME DA SILVA MELO
29621613 GABRIELA VITORIA CAETANO
29615598 GABRIELLE IZAIAS BONANI
29605965 GEOVANA VIVAN BOVO
29617924 GIOVANNA MARTINEZ BORTOLOTO
29605515 GUILHERME EDUARDO FREITAS DA VEIGA
29618361 GUSTAVO ALVES DA SILVA
29606376 GUSTAVO HENRIQUE LEAL
29615327 HELOISA RIBEIRO FERMINO
29613156 INDIRA KLEPA DE LIMA
29601800 JHONATTAN HENRIQUE SOARES RODRIGUES
29613186 JOAO MANOEL DOS REIS VALENTE
29627723 JOAO MANUEL SANTIAGO DA ROCHA
29628088 JOAO VICTOR VIDAL VIEIRA
29617700 JOSE FRANCISCO SERINO CALDERON
29628681 LAINE MACIEL SILVA
29623866 LAURA FAVARO DA SILVA
29605474 LEONARDO GUSTAVO GRAVENA SILVA
29614798 LEONARDO RIBEIRO DA SILVA
29629290 LUCAS ALVES DA FONSECA
29625380 LUCAS RODRIGUES DA SILVA
29602111 LUCIENE LOPES PIRES DE OLIVEIRA
29619161 LUIS FERNANDO RODRIGUES DINIZ
29604926 MARCOS VINICIUS GEHRING PALLADINO DE OLIVEIRA
29617913 MARIA CAROLINE CAETANO DA SILVA
29607411 MARIA CLARA MANDUCA SANTANA
29600615 MARIA FERNANDA TOBIAS DA SILVA
29620894 MARIA IZABELA DA SILVA DIAS
29629339 MARIANA CARETTA CARNEIRO
29605341 MARIANA SOUZA DA SILVA
29600149 MARINE AMANCIO CORCOVIA
29617790 MATHEUS DE LIMA ROSA
29608938 MATHEUS SILVEIRA
29606836 NATALIA LUIZA DE ROCO
29618548 NICOLE BARBARA VIEIRA DE CAMPOS
29600276 PAMELA CRISTINA DE REZENDE CANDIDO
29609232 PEDRO HENRIQUE DE CASTRO DOS SANTOS
29603494 PEDRO HENRIQUE NICHIMURA
29616417 PEDRO YUDI SANTANA FURUMITI
29618895 RAFAEL LEPRI FUENTES
29603880 RAFAEL PEREIRA FOSCHIANE DE CARVALHO
29611699 RAFAELA FURTADO DA CRUZ
29604888 RAFAELA RAMAZZOTI VALENTE
29602283 RAFAELLE REALI CAVALHEIRO
29620193 REAN VITOR FERREIRA DE SOUZA
29628862 REGIANA PLEIS
29606655 RICARDO BELANSON SKRABA
29603536 RODRIGO ORTIZ RIBEIRO
29624575 SAMUEL ELYABNER ARRUDA BASTOS
29612137 SARAH RAVANELI DOS SANTOS
29617391 VANESSA MULLER CONSTANTINO
29601348 VICTOR RONCARATTI DE MORAES
29614290 VITOR BRUM MENDES LOPES
29624364 WILIAN GABRIEL SANTOS CARVALHO
29609181 YARA DARODDA STACHUKA
DIREITO (VESPERTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29621909 ALINE SANCHES GAION
29618973 ANA JULIA CARVALHO GRUBER
29627158 ANDRE DORNELLAS LOPES DE ABREU
29603407 ARTHUR NARDI MARTINS
29622019 ASHLEY MARISKA CAMPI
29618071 BIANCA BORGES AMERICO
29608380 BRUNA FERNANDA FAUSTINO
29607921 BRUNA VOLPATO PLAZA
29622585 CAETANO PADILHA ALVES DA CUNHA
29616837 CAMILLA FERNANDA PEREIRA FURLAN
29610735 CAROLINA ROSS URBANO
29604263 CLAUDIA FREITAS
29624285 DANILO GOMES BESERRA
29626887 DEBORA APARECIDA GERALDO
29609676 EDUARDA CAROLINE BORGES CARVALHO
29603383 EDUARDA DE MARCHIORI
29625041 EMERSON BUSIGNANI MORAIS
29607492 EMILLY DE ABREU
29617810 EMILLY RODRIELE DE SOUZA
29619723 FERNANDA SIMIONI DE SALES
29621884 FLAVIO GARCIA DE ARAUJO MOREIRA
29608160 FRANCISCO SANCHES
29623762 GABRIELA MARIA SOARES GOBBO
29604974 GABRIELA SANCHES BERMUDES
29616141 GABRIELLA SAYURI ZUKERAN
29621490 GABRIELLY AZEVEDO BORGES
29613573 GABRIELY CORDEIRO DE OLIVEIRA
29610648 GIOVANA BOEING NIERO
29616063 GUILHERME COSTA DA FONSECA
29621656 GUILHERME OSVALDO CUPINI BRANCO
29600703 ISABELLA FLEURY SALIBA
29611743 ISABELLA PIRES BARADEL
29609613 JENIFER MARIA DOS SANTOS VIANA
29615233 JOAO ORTENZI LOPES GARCIA
29608447 JOAO PEDRO SEMEGHINI SALIONI
29616765 JOAO PEDRO SOARES PEDROZA
29608942 JOAO VITOR COSTA SILVA
29613884 JOCYONE APARECIDA DE PAIVA FERREIRA
29619287 JULIA GABRIELLY ROCHA TEIXEIRA
29600553 KAIQUE VIEIRA MILITAO
29620915 KAUANY VITORIA OLIVEIRA ARANTES
29600688 KETLYN LOPES DOS SANTOS
29607039 LETICIA FUZITANI BRENE
29614522 LETICIA SUMIKO SATO
29619357 LORENZO ALMEIDA AFONSO
29601456 LUCAS AUGUSTO CORTELLINI
29620176 LUCAS IDERIHA BOQUETT
29612698 LUCAS MATHEUS CORREA DA SILVA
29618960 LUIZ HENRIQUE MARTINS
29614700 MARCO AURELIO RODRIGUES
29629279 MARCOS ANTONIO COGO LIMA
29620107 MARIA CLARA DOS REIS SASSO
29619503 MARIA EDUARDA BATISTA MORATELLI
29605373 MARIA EDUARDA DE MORAIS MATOS
29605637 MARIA EDUARDA SILVERIO DOMINGUES
29614119 MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA GOUVEA
29617563 MARIO FILIPE MELO GREGORIO
29611082 MIGUEL PERETI DE MATTOS
29613291 PAULO SERGIO DA CRUZ DANTAS
29607053 RAFAELA DE OLIVEIRA ROMAGNOLI
29608669 RAUL SANTOS FERRAZ
29630051 RODRIGO ARANTES VITAL
29622554 RODRIGO PARRA PRADO SAMPAIO
29622467 SANDRA MARIA DO PRADO LIMA
29615154 SARA DARCIN VERNILLO
29608875 STEFANI CRISTINI DIONISIO
29602624 STEFFANY CANTONI DOS SANTOS
29619312 STEPHANIE NUNES MANGILI
29612067 THAIS CONCEICAO DA SILVA
29617179 VITOR EDUARDO GARIB MEDINA
29613888 VITORIA DA SILVA CARDOSO
29612729 VIVIAN MARQUESETE
29619966 WILLIAN HENRIQUE MORTARI RUI
29607850 YASMIM PRADO
29612007 YASMIN GALEGO FRANCISQUINI
EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO E LICENCIATURA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29609825 ALAN VENANCIO DE MELO FAZOLIN
29610282 AMANDA GABRIELY ROCHA CORDEIRO
29618800 AMANDA VIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
29618467 ANALICE CHRISTINE CAMARA
29606859 ARTHUR MARINHO KRANICH
29607586 BIANCA LISBOA ALMEIDA DE OLIVEIRA
29619114 CARLOS HENRIQUE CASAGRANDE
29616009 CLEITON JOHN PEREIRA PESTANA
29620874 DOUGLAS URIAS BENTO
29615762 EDERVAL AUGUSTO BOZOLAN
29617962 EDUARDO DE MATOS
29613883 ELEN DE LIMA SILVEIRA
29617402 EMANUEL SILVA FAUSTINO DE CARVALHO
29605842 EMILLY RAFAELA DA SILVA
29602780 FABIANE MARTINS DE OLIVEIRA
29610219 FLAVIA CRISTHYNA IZIDORO
29613733 FRANCO LUIZ MONTANHA MARCUZ
29613931 GABRIELLY RIECHEL
29622912 GHABRIEL JUN AIZAWA
29628068 GILSON VINICIUS DE FARIA
29626655 GUILHERME FREDERICO SILVA MANDT
29630487 GUILHERME RODRIGUES BUSETTI
29621691 GUSTAVO AMAOKA FULAN
29617690 HALISSON VARGAS MARTINS
29606154 HYAGO FELIPE BORSSOI ZANQUIM
29600200 IGOR HENRIQUE COSTA MARCAL
29623834 JAY STEVE NASCIMENTO JUNIOR
29606011 JESSICA VITORIA MIYUKI CHAIRES
29621492 JHONATAN DA SILVA DOS REIS
29617027 JOAO FELIPE DIONISIO FREIRE
29611414 JOAO FERNANDO DE OLIVEIRA ZAPPAROLI
29621108 JOAO MARCELO MACHADO DA SILVA
29610114 JOAO PAULO CARDOSO SAVADA
29619228 JOAO PEDRO ARAUJO DOS SANTOS
29605499 JOAO PEDRO GUBERT SOUZA
29622575 JOAO VICTOR TASINAFO
29614970 JULIA ARAUJO RODRIGUES DOS SANTOS
29614485 JULIA LOURENCO SANTOS
29620149 KAIO CESAR MELO DE OLIVEIRA
29609325 KEVIN KIYOSHI NISIMURA HORII
29627333 LARISSA DANIELA COSTA DE AZEVEDO
29619710 LEONARDO BENITEZ MORETTO
29603441 LEONARDO FECCHIO MOURO
29616570 LEONARDO FERNANDES BERTOTTI GAMPE
29614724 LETICIA MOREIRA KLETTENBERG
29604109 LUANA BORANGA DA SILVA
29621109 LUCAS FERREIRA LISBOA
29608200 LUCAS INGLAT HRUSCHKA
29629193 LUCCA PANISIO SCALASSARA
29605751 LUCCAS MARQUES RIBEIRO
29618427 LUIZ EDUARDO FERNANDES FREDIANI
29601131 LUIZ FELIPE DE SOUZA EMILIO
29604493 MARCUS VINICIUS DE MELLO ASSI
29617985 MARIA EDUARDA CLEPACHS
29616536 MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA
29622364 MARIA LAURA HENRIQUE SANTOS
29619465 MARIANA LAZARINO REZENDE
29619819 MATEUS PETERNELLI
29618827 MATHEUS DE ARAUJO MANHAES
29605611 MATHEUS FELIPE ALVES DE MOURA
29606511 MATHEUS HENRIQUE ORCIOLI MACHADO
29614631 MATHEUS SATO YOSHIOKA
29617794 MIGUEL DE SOUZA LULA SANCHES
29617307 MURILO BAYS
29604515 PEDRO HENRIQUE DA LUZ SOUSA
29613580 PEDRO HENRIQUE NAZARIO DE OLIVEIRA
29620450 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA ALVES
29616576 PEDRO SANTANNA HADDAD
29613906 RENAN CARVALHO PEREIRA
29603847 RENATO LOPES PEREIRA TEIXEIRA
29600388 RICHARLLA GABRIELLY DOS REIS
29610062 STEFANI GALVANI PIMENTEL
29623623 THIAGO DE SOUZA GNATKOWSKI
29611540 VICTOR FIM DE PAULA ZEN
29614063 VINICIUS AUGUSTO FIGUEIREDO
29602963 VINICIUS BITTENCOURT MELLO MORAES
29600886 VINICIUS ROBERTO CAMARGO MARTINS
29615611 VINICYUS LOPES KASTELIC ROCHA DE NORONHA
29620593 WANA HADASSA SILVA NICOLAU
29620420 WESLEI LUIZ GONCALVES FERREIRA
EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO E LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29611654 ALEX KOITI FUKUDA
29621117 AMANDA VANESSA SOUZA ALBERTINI
29619520 ANA JULIA VIEIRA
29623869 ANDREI WINSTON DA SILVA ALVES
29604828 ANE ELISE SOARES DE OLIVEIRA
29612405 ARTHUR GOBATO BEDANA
29602968 BEATRIZ FERNANDA KOBZINSKI
29617665 BIANCA GABRIELA MACEDO
29614486 CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
29622904 CAROLINE GRIZOSTE AGUIAR
29621472 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA
29625383 DANIEL VITOR DOS SANTOS
29601793 DAYANE GONCALVES DE OLIVEIRA
29625271 DOUGLAS HENRIQUE UMBELINA DE FREITAS
29620535 EDUARDO GIROLDO LODI
29623164 ELIETE DE OLIVEIRA SANTOS
29628462 FABIO DA SILVA SANTOS
29614927 FELIPE AUGUSTO PAES DE GOIS
29623214 FELIPE FACHINI DOS SANTOS
29617849 GABRIEL DE PAULO MAGALHAES PEREIRA
29622396 GABRIEL DOS SANTOS FONSECA DA SILVA
29620218 GABRIEL ONOFRE MORENO
29615514 GEORGE LUCAS GAZOLLA
29603570 GLORIA MARIA RIO BRANCO LOPES
29613614 GUILHERME GUERINO MACEDO
29629009 GUSTAVO ALEXANDRE
29621344 GUSTAVO FELIPE MACEDO LAURINDO
29608262 GUSTAVO FRANCA
29614675 GUSTAVO SATO YOSHIOKA
29600242 HELENA DE MATTOS SIMAO
29629842 HENRIQUE BRIAN OLIVEIRA
29605193 ISRAEL SANTOS DE PAULA
29630065 JANAYNA FABRI VALLESE
29603341 JOAO VINICIUS DE OLIVEIRA MORENO
29622478 JOAO VITOR SECCO DO CARMO
29604593 JONATAS BATISTA DE SOUZA
29630277 JOSEF SCHEIBA PINTO RIBAS
29618755 JULIA BUENO MELO
29609546 KAIO FRANCISCO PERASSOLI RODRIGUES
29610983 KAUAN ROMAO GONCALVES
29609147 LARISSA VIEIRA COUTINHO MELLO
29613717 LEONARDO DE OLIVEIRA MELLO
29627379 LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS
29614779 LORENNA GARLA
29611250 LUANA JAMILE TERRA MESSA
29617239 LUCAS BERTOSSI DA SILVA
29606356 LUCAS DANIEL GONCALVES DE LIMA
29612669 LUCAS FANTINI RODRIGUES
29627796 LUCAS HENRIQUE DE ALMEIDA
29611591 LUIS FELIPE DO NASCIMENTO FERREIRA
29614963 MARCELO CORREA DE OLIVEIRA
29629783 MARIA EDUARDA AZARIAS CARVALHO SILVA
29620857 MARIA OLIVIA BELENTANI
29616089 MATEUS PIRES AMORIM
29613136 MATHEUS FERRI DOMINGUES
29618340 PAULO ADRIAN AKIRA AOKI
29620854 PAULO HENRIQUE FARIAS LIMA
29601333 PEDRO AUGUSTO LANDER PASSOS SANTOS
29626886 PEDRO COSTA MORAES
29614220 PEDRO HENRIQUE DA CRUZ MORAES
29603394 PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA DOS SANTOS
29618918 PEDRO HENRIQUE GIONCO
29630426 PEDRO HENRIQUE GUERRA VITORINO
29613780 RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA XAVIER FRANCISCO
29629347 RAFAEL RIBEIRO BRITE
29623665 RAFAELA BEATRIZ MARQUES ELIAS
29620021 RAMON FRANCISCO DE LIMA XAVIER
29624984 RHAYANE MUSSI MITTELSTEDT
29621934 RHUAN GABRIEL FELICIO VIEIRA
29608628 RHYAN AZEVEDO DE CAMARGO
29628843 ROBSON ANTONIO VIANA ROSA QUEIROZ
29621637 STEFANY GABRIEL
29616981 TATYELE RAISSA DA SILVA
29610805 TIAGO APARECIDO MARTINS
29608257 TOBIAS PERGOLA RODRIGUES
29613378 TULIO ROLIM BARRETTO
29629698 VINICIUS AZEVEDO DOS SANTOS
29617315 VINICIUS SALES GONCALVES JULIO
29609540 VINICIUS SAMUEL TALAVERA VIEIRA
29613594 VITOR FERREIRA DA CRUZ
ENFERMAGEM (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
29604205 ANA CAROLINA RAMOS DOS SANTOS
29600766 ANA CAROLINE DA SILVA
29608574 ANA FLAVIA DA SILVA FERNANDES
29601956 ANA FLAVIA TERCIOTTI
29610390 ANA JULIA DA SILVA MARTINS
29612797 ANA LUISA DIAS GOMES
29619598 ARIANE RODRIGUES
29602304 BARBARA BONETI BIAGIONI
29606305 BARBARA CLEOMARA DE ANDRADE
29610048 BEATRIZ SANTANA OKAMOTO
29602138 BEATRYS GEOVANNA FELIX
29611515 CAMYLLA BUENO RODRIGUES
29600669 CAROLINA ANTONELI MANHAES
29616805 CECILIA MARINO DA COSTA
29600395 CLARA MUNIZ PEREIRA
29628883 DRYELLE IOLANDA SOUZA ROCCA
29605959 EMANUELLY AVILA DE LIMA
29618105 EMILY CRISTINA KAORI NIVA
29608706 FELIPE LIMA DOS SANTOS
29604968 FERNANDA INACIO BARBOSA RODRIGUES
29603008 FLAVIA APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA
29618204 GABRIEL CAMPINHA FELIX GONCALVES
29621706 GEOVANA DA SILVA LIRANCA
29600510 HELOISA PORFIRIO RODRIGUES DA SILVA
29601270 HENRY VINICIUS MOVIO DOS SANTOS
29605084 IZABELLA VITORIA MESQUITA CAMARGO
29620044 LARA FRANCISCA NERY SANTOS
29629999 LAURA TAMAGNINI ANDREASSA
29618623 LIVIA PROENCA GODOY
29609882 LOUISE FUZII LOPES
29600192 LUANA DANTAS LOPES
29610597 LUCAS ANTONIO LIMA MARTINS
29622541 MARIA EDUARDA RODRIGUES GONCALVES
29607578 MARIA LUIZA DO AMARAL ULBRICH
29601945 MARIANE DA SILVA MICHELETTI
29615732 MARIANE MACHADO MAGALHAES
29602329 MATHEUS FELIPE JOVINO DA SILVA
29626778 MILLENA CANDIDO MONTEIRO
29613145 MURILO RIBEIRO VICENTE
29621476 NATALIA MORARE SANTOS
29600190 NATHALY KODUM DA SILVA
29606172 NUBIA EDUARDA NUNES FAUSTINO
29601469 PRISCILA PAULA BICUDO
29605612 RAFAELI GONCALVES VIEIRA
29621650 SAMUEL RUAN DOS SANTOS
29608548 STEFANY MENDES DOS SANTOS
29629862 TAINA RAQUEL FERNANDA DA SILVA
29603687 THAIS VICTOR MARQUES
29603528 VICTORIA SANTANA DA SILVA
29613829 VIVIAN VITORIA DE CASSIA MACIEL
ENGENHARIA CIVIL (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
29610546 ALYNE COSTA MARTINS
29609213 ANA BEATRIZ PURCINELI DO CARMO
29605833 ANA PAULA SOUZA FRUCCHI
29629024 ARTHUR ANDRE DE OLIVEIRA
29601718 BRUNA SIANE VALOTTO
29620587 CAIO MIYADERA DE SOUZA
29605279 CAROLINA VERONESI FRAGA
29607812 CHRIGOR DE ALMEIDA SILVA
29623655 DANIEL KENZO HAYASHI CRASTECHINI
29601623 DANILO PIAZENTIN
29624192 DIEGO AZARIAS GOMES
29618876 DIEGO CAVALCANTE
29615633 EDGARD MARIN NETO
29626447 ELISANGELA CRISTINA DUARTE RAMOS
29620692 ELLEN ENGEL MORIMOTO
29627119 EMILLY LORENA DOS SANTOS
29628440 FELIPE LIMA FERREIRA
29616359 FELIPE REGO GRECCO
29616994 FELIPE SECCI LIMA
29614248 FELIPE THIAGO VITORINI
29607355 FRANCIELI EVARISTO DOS SANTOS FREITAS
29619736 GABRIEL ANTONIO MANDUCA
29603956 GABRIEL HRETCIUK DOS SANTOS
29621239 GABRIEL JUNQUEIRA CAMPOS GIMENEZ
29622504 GABRIEL NEVES CLAUDINO DOS SANTOS
29627733 GABRIEL PEREIRA JACOBUSSI
29620639 GABRIEL VIANA DE SA BORGES
29609489 GABRIELE MILENA MAZZETTI
29613852 GIOVANNI SCHEIDT BIAGGI
29610253 GUILHERME AUGUSTO NUNES CAMPANINI
29612785 GUILHERME FERNANDES DOS SANTOS ROGO
29608576 GUSTAVO MAGNENTI DE SA
29617768 HENRIQUE BETTINI DE CASTRO
29609554 JOAO GUSTAVO DA SILVA DANZIGER
29615933 JOAO LUCAS TOLEDO DALMAS
29630061 JOAO PAULO GUEDES DE SOUZA
29604539 JOAO PEDRO GONCALVES DE OLIVEIRA
29600168 JOAO PEDRO LOPES DE ASSIS
29618192 JOAO VITOR NOVAES VICARI
29613001 JULIANO AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES
29603804 KAIK SCOCA DE SOUZA
29603453 LAIS VITORIA RODRIGUES FERREIRA DA CRUZ
29628410 LARA ARMANGNI FERREIRA
29627644 LEONARDO DUTRA DA CRUZ
29623480 LEONARDO PARDINHO MATHILDE DOS SANTOS
29616249 LIVIA KIMI ISHIKAWA
29606882 LUANA DE FREITAS BONASSOLI
29613448 LUCAS BET NOVAIS
29616619 LUCAS EDUARDO GARCIA
29627864 LUCAS MARTINS GIMENES
29629754 LUCAS VINICIUS DOS SANTOS
29629565 MARIA ANTONIA MAZZEO
29611627 MARIA CLARA RIBEIRO ITO
29606015 MARIA CLARA TOLEDO MACHADO
29606512 MARIA EDUARDA DIAS DE JESUS
29621384 MARIA FERNANDA BROTO DA SILVA
29629070 MATHEUS ALBANO DE OLIVEIRA
29619967 MAYCON FERNANDES ALVARENGA
29621347 MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
29620936 MURILO PRIAMO SEIFERT
29608487 NYCOLAS DE SOUZA VILELA
29629470 OTAVIO AJITA HILGERT
29613483 PEDRO DIAS GOMES
29605643 PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA
29617361 PEDRO KENJI KOIYAMA NACAGAMI
29616617 PEDRO VINICIUS APARECIDO AUGUSTO ANDREATTI
29617474 RAFAEL FERREIRA DA SILVA
29629233 RAFAELA PEREIRA DA SILVA
29621948 RAFAELA SCANEIRO RESQUETTI
29622993 RAY BERTOLONI YAUCH
29615177 RAYSSA MIRANDA FAKHR
29619187 ROBERTA MAYUMI VENDRAMINI SHIMODA
29602448 RODOLFO FERREIRA DUARTE
29602986 SERGIO AUGUSTO FALCHETTI DAMASCO
29619042 THIAGO LOPES CARVALHO
29601801 VALDIR GOMES DA SILVA
29622827 VICTOR AUGUSTO CARRARO GASPARINE
29605650 VICTOR MAKOTO MIZUTA
29602260 VITOR ALVES SANTIAGO
29609225 WESLEY LUIZ DA SILVA
ENGENHARIA ELÉTRICA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
29604761 ADRIAN LOBO FERNANDES DE JESUS
29623443 ANA CAROLINA TABORDA BARBARESCO
29615806 ANDRE SCHIEWALDT MENDONCA
29629799 ARTHUR GONCALVES RODRIGUES
29606732 ARTHUR MARCON OBICI
29620738 ARTHUR SANTOS MARTINES
29629108 BRUNO FACINA GASPAROTO
29608917 CAIO GABRIEL ROSSETO LEMES
29602061 CAUA RIZZO DOS SANTOS
29601335 DANIEL ESTEVAO DE OLIVEIRA
29607422 DIOGO BIRELLO
29615143 GABRIELA SERAFIM FERRARI
29620960 GUSTAVO ALVES RISSO
29606597 IAN IWAKURA LINO
29618597 ISABELA MARQUES VITARELLI
29610025 ISRAEL ZANONI ANTUNES
29606449 IZABELA LIMA DA COSTA
29616393 JAYR GHUSTTAVO RAMOS PEREIRA
29616099 JESSIKA YURIKO OKADA SHIRABE
29603353 JOAO PEDRO CARDOSO GOULART
29620028 JULIA CRISTINA PEREIRA PROENCA
29611751 LUCAS EMANUEL PEREIRA DE SOUZA
29605771 LUIZ FELIPE DE ALBUQUERQUE ARANDA
29616298 LUIZ HENRIQUE THOMAZ TARASIEWICH
29601037 MARIA EDUARDA DA CUNHA
29628073 MATHEUS MUROFUSHI DE PAULA
29604399 MATHEUS RODRIGUES GARCIA
29629809 PEDRO ARAUJO CORDEIRO
29605235 PEDRO DE AVANCE MONTEIRO
29607257 ROGERIO EDUARDO RAMALHO
29620360 TIAGO HENRIQUE PASSOS
29617831 VINICIUS AKIRA FUKUDA
29608536 VITOR HUGO DOMINGUS BOGO
29609497 WILLIAM KENZO KABA
FARMÁCIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
29620031 AGATA VITORIA DE SOUSA
29608154 ANA JULIA PLETZ NONINO
29611857 ANNA HELOISA DE SOUZA CICUTO
29601216 BEATRIZ MARTINS DO AMARAL
29611280 BIANCA RAIMUNDO RAMALHO
29602547 BIANCA STHEFANI DOS SANTOS
29602226 BRENO SHUNJI RAFAEL ARAKAWA
29609988 BRUNA SANTOS ARAUJO
29605715 DANIELLE PALMEIRA DA SILVA
29619245 EDUARDA INES KRONITZKY CAMPANER
29604940 FLAVIA CAMILE GOMES DE ALMEIDA
29602962 GABRIEL MASSAYUKI TAIRA LENTINE
29600403 GABRIELA FRANCISQUINI MACHADO
29615838 GUSTAVO HENRIQUE ZANUTO
29617884 HELOISA NNICOLADELLI GONCALVES
29609390 ISABEL CORTEZ FERNANDES
29605827 ISABELA DE SOUZA LOPES
29602688 ISABELLE PAVARINI DE OLIVEIRA
29618998 ISADORA VIEIRA
29600682 ISADORA VIZETTI QUIMENTONI
29621098 JOAO HENRIQUE OLIVEIRA ALTIERI
29606399 JOAO MIGUEL SALAMANCA GODOY
29618858 JULIA FERREIRA MARTINEZ
29620966 KAREN LIE KITAGAWA
29623599 KAUA FERNANDES CHICATTO
29611017 LAURIN RAFAELA SOUZA HONORIO
29627908 LETICIA DE SOUZA
29604221 LIVIA MARIA GIL DELVECHIO
29607789 LUANA DOS SANTOS CARVALHO
29620931 LUCAS GUSSON DE OLIVEIRA
29603901 LUCAS VIEIRA BEGALE
29629110 LUIS AUGUSTO ROCHA ZEFFA
29618836 MAICON GOMES BENTO DE OLIVEIRA
29619271 MARCELLA HOKARI FRANCO
29619521 MARIA EDUARDA CASTELLANI CRUZ
29608450 MARIA EDUARDA DA SILVA ABREU
29614993 MARIA FERNANDA LOPES DE ALMEIDA
29608022 MARIA LUIZA PENTEADO DOS SANTOS
29619604 MARIA TERESA OLIVEIRA SANTOS
29620280 MARIANA SILVESTRE DE OLIVEIRA
29607123 MATHEUS RONDANINI
29615539 NATHALIA BORGESS KOLTUN
29619942 NICOLE CORREA CRUCIOL
29623029 OLIVIA CARDOSO DE SOUZA
29603103 PATRICIA YURI KAWAKANI
29607668 SORAIA DE OLIVEIRA SIMIAO
29630550 VANESSA APARECIDA DO NASCIMENTO
29620598 VERONICA LETICIA DA SILVA SANTOS
29616733 VICTORIA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO
29612788 VITORIA DA SILVA CANUTO GOUVEIA
FILOSOFIA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29629577 ANDERSON GUSTAVO DA SILVA
29623769 BRENDA ADRIELE DETIMERMANI
29609868 CAIO AUGUSTO FORTUNATO ASSIS
29629154 CLIVENS THEODATE
29623654 CRISTOPHER KAYQUE SILVA
29630661 FELIPE RODOLPHO MARQUES
29616490 GABRIEL CHESCO HUSS
29630442 GLAUCO GEREMIAS
29609095 LARISSA DIAS GUIMARAES
29610094 LENNON MARTINS DE BARBA
29611723 MARCOS ANTONIO DE CAMARGO
29611508 MARIA CLARA CAMARGO SILVA
29627805 MARISA DE OLIVEIRA
29606463 MELK ANDRE FERNANDES FIGUEIREDO
29619256 RAQUEL PEREIRA RODRIGUES DE LIMA
29603032 ROBERTO DA SILVA RODRIGUES
29613845 RODRIGO TAKESHI HOSAKA
29609169 VALTER DA COSTA SANTOS
FÍSICA - BACHARELADO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
29619952 CAIO HARA TANIGUTI
29614457 ERICK DE OLIVEIRA FAE
29614732 FELIPE AGUIAR ARAUJO
29618920 GUILHERME GONCALVES FERNANDES
29623292 GUILHERME PEREIRA DE CAMARGO
29621919 GUSTAVO HENRIQUE JACOB
29617984 ISADORA TONIN
29618869 JULIA YAGUI DE ANDRADE
29627797 LAILSON GUILHERME TOBIAS DE OLIVEIRA
29615906 LUCAS GABRIEL DE ANDRADE
29628273 MARCOS HENRIQUE FREITAS SPACINO
29624395 MATHEUS CARRARA DE SOUZA
29608461 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BECARIA
29615584 RAFAELLA BONI PAULENA
29606122 RENNAN RICARDO DE AZEVEDO DOS SANTOS
FÍSICA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29601551 ADRIAN GUSTAVO PEGORIN
29609008 ANGELA MARIA DOS SANTOS ROCCO
29601250 AUGUSTO FELIPE MOURA DE SOUZA
29604482 JULIO CESAR PASQUALINO COSTA
29607807 NICOLAS YUGO HARA SHOJI
29601411 PEDRO HENRIQUE FIORI SILVA
29612705 PEDRO MATHEUS GAIGUER CARVALHO
29624832 RONAN WIELEWSKI BOTELHO
FISIOTERAPIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
29612670 AMANDA BEATRIZ DE SOUZA MORAIS
29619402 AMANDA LOPES ISHII
29614834 ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES
29624552 ANA CAROLINA DA SILVA
29623363 ANA CAROLINA TAKAKI
29612119 ANITA LOPES MELERO
29602432 AUGUSTO SCHMIDT DALL OGLIO
29608341 BEATRIZ CAMILLY DA SILVA SANTOS
29610747 BEATRIZ DELARIVA SAKIYAMA
29623291 CAMILE OLIVEIRA SELICE
29614292 CAROLINA ASSUNCAO FONSECA
29610052 CASSIO MANOEL JUSTINO FILHO
29608986 CECILIA RODRIGUES DE SOUZA
29608704 DENIS CANDIDO DA SILVA
29616589 DIOGO NAOKI HISATOMI
29612435 EDGAR CORREIA GODINHO NETO
29614071 ELISA KIMURA OYAMADA
29624092 FELIPE JOSE JUNG RAMOS
29610627 GABRIELA DE GRANDE FERIATO
29626598 GIOVANNA MOREIRA TASSI
29613764 ISABELA MEN COGO
29619239 ITALO ROGERIO FERREIRA LIMA LOURENCONI
29608437 JOAO MARCELO SILVA MARIANO
29617716 JULIA DE OLIVEIRA ORTEGA
29620728 KARLEN REGINA RODRIGUES REINA AMARINS
29605118 KAUE FELIPE DA SILVA
29608368 LAURA FOLIM
29619348 LEONARDO ARAUJO
29607036 LILIAN DE CASSIA FERNANDES SECCI DE SOUZA
29608632 LIVIA FENIMANI
29626936 LUCAS DOS SANTOS AUGUSTO DE JESUS
29621820 LUIZA BEZERRA FONTES
29604235 MARIA AUGUSTA KIKUTI ROMERO
29612333 MARIA CLARA POCAS GONCALVES
29627257 MARIA CLARA RIBEIRO DUARTE
29610322 MARIA CLAUDIA GABRIEL GARRUCHO
29626261 MARIA EDUARDA FINOTI CANDIDO
29602475 MARIA EDUARDA TOMOTO KIKUCHI
29605662 MARIA JULIA VALENTE
29621133 MARIA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA
29604439 MARIA VITORIA COSTA MARTINS
29616553 MATHEUS EIJI NAKASHIMA KATAYAMA
29612439 MATHEUS HENRIQUE FURRIER GARCIA
29609592 NATHALIA VITORIA DE ALMEIDA
29604547 NICOLY FERNANDA PIRES DA SILVA
29613365 RAFAELA DAMASCENO RODRIGUES CAMPOS RAMIRO
29610157 RAHUY FELIPE CAMPOS SILVA
29611767 RICARDO YUJI MASHIMA
29620480 VICTORIA BEATRIZ FERNANDES MARTINS
29609783 VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA AURELIO
GEOGRAFIA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29608375 CARLOS EDUARDO FERREIRA
29612282 EDSON ALENCAR DE SAO MIGUEL
29621853 FELIPE BONFIM DO CARMO
29606060 JOAO VICTOR SILVA DOS SANTOS
29621489 JONATHAN BARBIERI DA SILVA
29610718 LETICIA DE OLIVEIRA DORIGAO
29609583 LUCIANO DE OLIVEIRA GARCIA MARIGO
29612078 LUCIRLENY SUZIRVANY TOTTI
29628801 MALCOL FERNANDES VILERA
29616592 MARIA EDUARDA ZARELLI
29610838 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
29616246 PETERSON GOMES DE MORAES
29600901 RAYSSA EDUARDA SOARES
29618767 ROBERT KENDY BRITO IWAMAMOTO
GEOGRAFIA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29629521 CLAUDENICE GOUVEIA
29629982 HENRIQUE SANTANA E OLIVEIRA
29628991 ITALO JOSE MENEZES AGUILAR
29626098 JHENNYFER KAROLINE PEREIRA DA ROCHA CARDOSO
29629349 KEREN DAYANE DE SOUZA BARBOSA
29609958 MARCO FERREIRA DE MORAES
29622380 NICOLAS YASUO OLIVEIRA MIYAZAKI
29630615 NOEMI DANIELE CARVALHO PEREIRA
29602589 RAUL AFONSO SAVIO RIBEIRO FILHO
29622740 VITOR HENRIQUE ROSSIGNHOLO
HISTÓRIA - LICENCIATURA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29618594 ABRAAO JOSE DA SILVA RODRIGUES
29611832 ANA JULIA DIAS DA SILVA
29629394 ANNA LUIZA MEIER SILVA
29621184 ANTONIO DE FIGUEIREDO FIUZA
29600296 ARIEL ANGELO REIS DOS SANTOS
29618692 BEATRIZ FELICIANO OLIVEIRA
29612413 CARLOS EDUARDO HERNANDES DA SILVA
29620976 DEBORA PEDRAO BARBOSA
29613750 EDUARDO TONZAR GOMES
29603856 EVELYN PEREIRA SANTOS
29607729 FERNANDA ZACARDI PERON
29614236 GABRIEL BATISTA HONORIO
29617427 JEANN VICTOR DE OLIVEIRA MOREIRA BRANCO
29601501 JENIFFER CAROLINE SCOTON
29623487 JOAO EUGENIO FERMINO NUNES
29609493 JOAO HENRIQUE COSTA GRISPAN
29618238 JOAO VICTOR DE SOUZA
29612690 JULIA NUNES RIBEIRO GOMES DA SILVA
29613694 LARISSA MARIA FERNANDES FULAN
29600280 LETICIA LEITE DE ANDRADE
29610403 LUIZ EDUARDO BALDO DIAS
29601202 MARIA CRISTINA MANTOVANI
29600983 MATEUS VASCONCELOS MARTINS
29604949 PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DOS REIS
29616972 RAFAEL LOPES CAMPOS
29616163 RAFAELA PAGLIARINI COSTA ROSA
29623856 RHUAN NICOLAS MESIANO
29611707 RODRIGO MARQUES RODRIGO
29603148 RODRIGO MONTEIRO GIL KWASNIEWSKI
29613912 SOFIA LAURA CARRILHO CAPANEMA
HISTÓRIA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29629836 AARON LUIZ ARZOLI DOMINGUES ARAUJO
29620131 ANA MARIA DOS SANTOS SILVA
29619883 ARTHUR DOS SANTOS FONSECA DA SILVA
29602976 BRUNO FORTES VENEZIAN
29616699 CAMILA QUINTANA LOPES BERTALLIA
29611520 CLEBER FELIPE GLAESER
29629756 EMILY FERNANDA CORAZZA
29619294 ERIK MATEUS BRUZAFERRO
29620498 GABRIEL FARIAS DO NASCIMENTO
29601416 GABRIELA DE OLIVEIRA PALIN
29605358 HENRIQUE DE LUCCA SILVA MARCELINO
29620397 JOAO VICTOR
29626401 JOAO VICTOR JORGE
29625407 LAERCIO ADRIANO BENAZZI
29618224 LAIS MACEDO PEREIRA
29612753 LUANA BARBOSA DE ARAUJO
29622781 LUANA LOUISE PIMENTEL
29628377 LUARA CAROLINE RIBEIRO
29627993 LUCELIA FRANCO LEMOS
29613215 MARIA BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS
29609736 MARIA CLARA ALVES DA SILVA
29628909 MARIA EDUARDA COSTA BISPO DE SOUZA
29609067 NATALIA XAVIER FRANCA
29617676 NICOLE GABRIELA GRANDOLFFI DE SOUZA
29630571 PAULO CESAR GOMES
29611553 RAQUEL SANTOS MONTEIRO
29624304 RENATA MARIA GOB ZANCOPE
29616517 SAMEA MARIA SANCHES DE OLIVEIRA
29612504 SIDNEI BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR
29615249 THAIANE TWYGG ANTUNES
JORNALISMO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29600301 ANA BEATRIZ DA SILVA RIBEIRO
29611267 ANA BEATRIZ DE SOUZA LEITE
29614777 ANA CAROLINA FERREIRA DE ALMEIDA
29611180 ANA JULIA F DOS SANTOS
29611648 BEATRIZ TOGNON TOMEZAK
29625465 CINTHIA GONCALVES DE LIMA
29613053 CLARA BEATRIZ SZYMULA DE OLIVEIRA
29618315 CLARA DIAS CHAMORRO
29629218 DANIEL FIORE MINELLI
29622068 EMANOEL ROBERTO DE SOUZA MENDES
29609582 ESTER ROCHA DA COSTA BARROS
29610356 FELIPE JOSE DOS SANTOS LOPES
29617509 GABRIEL CHUNGARA ARAUJO
29625418 GEMIMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
29623427 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA MANOEL
29605811 ISIS KOHLER RIBEIRO FARGNOLLI GONCALVES
29601923 IZABELLA ABADE PEREIRA
29610801 JOAO VITOR DOS SANTOS PRADO
29628984 LAURA GONCALVES FERREIRA
29620483 LUAN HENRIQUE CANDIDO DE CHECHI
29619349 MARIA FERNANDA SALDEIRA
29620855 MARIANA DIAS BIONDI DE ANDRADE
29614619 REBECA CONCIANI CORSO
29619872 REBECA RODRIGUES MENDONCA MERCURI
29619904 SABRINA MENDES HECK
29600428 TAYLINE APARECIDA PAULINO
29605112 THAYNA SILVA AGUIAR
29628710 THAYNARA RIBEIRO DA SILVA
29604738 VITORIA LABA
29610230 YUMI SANTOS AOKI
JORNALISMO (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29618403 ANTONIO RODRIGUEZ
29616449 CAUA TOTINI FERRANTI
29614868 EDUARDO ULYSSES ALBINO MACHADO
29623888 ESTER GOMES DO NASCIMENTO DA ROCHA
29615445 GABRIELLA GIOVANA MAIA BERTESIN MATEUS
29613810 GIANCARLO ALMUDI LOBO DOS SANTOS
29623270 GIOVANNI LUCA DE PAULA
29601639 GIULIA BRITTO GONCALVES
29616497 JOAO IVO BARBIERI PESSOA
29628720 JOAO RICARDO SANTOS SOUZA
29607965 LAIS AMABILE STEFENI
29601303 LUAN MORAES DOS REIS
29616672 LUANA GONCALVES FARIAS
29614922 LUANNY CRISTINY BRITO SIQUEIRA
29615529 LUCAS RIBEIRO DA SILVA
29629679 LUIZ FERNANDO ABREU
29602655 LUZ OTAVIO MARQUES DE SOUZA
29616984 MANOEL CARDEAL DA COSTA NETO
29622871 MANUELA DOMINGUES DE ALMEIDA CHAGAS
29600812 MARIA EDUARDA DO PRADO PEREIRA CHARAMITARO
29609206 MARIANA CRISTINA SOUSA GONCALVES
29613237 MATHEUS VINICIOS BARREIRA
29613200 MAYCON ROCHA DE ALMEIDA NASCIMENTO
29604187 MURILO TRIUNFO DE CARVALHO
29619319 NATHALIA ROCHA ROSA
29628254 PEDRO HENRIQUE SAFRA CAMARGOS
29603745 RAFAEL GUERRA PEREIRA CAMARGO
29619174 SARA BEATRIZ DE SOUZA BARBOSA
29622344 THIAGO PAVAN MAZIO
29623722 YASMIN DE ALMEIDA VIRGILIO
LETRAS ESPANHOL - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29614829 ADELLY ISABEL REINA GOMES
29620057 MARIA CLARA GUBANI DE SOUZA
LETRAS INGLÊS - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29628033 ANA CAROLINA YAMASHITA ISHINI
29616654 BEATRIZ LUCAS TOBIAS DA SILVA
29618168 BIANCA PASCON LEITE DA SILVA
29624636 CAROLINE DE FATIMA CANDIDO
29604095 FERNANDA KIRSCH
29610130 GIOVANNA CAROLINE RODRIGUES RAMOS
29606336 GUILHERME PINAR GOMES
29605152 GUSTAVO MORENO MACHADO
29613077 HECTOR MATHEUS TEODORO DOS SANTOS
29618717 ISABELA MOREIRA
29613659 JOSE EDUARDO DINIZ
29600650 JOSE VICTOR TAVARES RIBEIRO
29611401 JULIA CRISTINA DA SILVA
29600697 LEONARDO KOITI NAKAMURA
29606337 LEONARDO YOSHIO DE MARCO HORI
29619488 LETICIA CANDELARIA DA SILVA RODRIGUES
29611858 LUCAS YUJI YARA YAMASHITA
29615791 LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO TREVISAN
29614543 LUIZA WINKELMANN BECCATI
29607024 MARIA EDUARDA DA COSTA RISSO
29630612 MARIA EDUARDA DA SILVA BRITO DOS SANTOS
29613139 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA
29610470 MARIA EDUARDA FERNANDES STORTI DE SENA
29615555 MARIA VITORIA DE DEUS SANTOS
29615318 MARINA GARCIA BARBOSA
29624777 MATEUS QUEIROZ SILVA
29623414 MATHEUS BRUM MORAES
29600759 MAYNARA JUSTINO DE OLIVEIRA
29615655 NATALIA LUIZA PACHECO SILVA
29609534 PAULO PETRI GIROTTO
29607859 RAFAELLA DE ARAUJO
29629938 RUAN GUSTAVO ZAGO EMIDIO
29614477 THAIS GONCALVES FUJISAO
LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29607894 ALEXANDRO WESLEY DE MELLO DE OLIVEIRA
29624359 ANA GABRIELA CAPRERO
29613806 ANSELMO FERREIRA SOARES JUNIOR
29609307 BEATRIZ VITORIA BOCHI DE ANDRADE
29620725 EMILY KAUHANY DOS SANTOS SILVA
29623287 FREDERICO MANHAES SLONSKI
29628588 GABRIEL PIMENTA MARTINS
29611352 GUILHERME FABRIN TOMAELLI
29621510 GUSTAVO RODRIGUES RUIZ
29603129 JOSE LUIZ OTENIO NETO
29622637 KAWANE ALVES DE ANDRADE
29628773 LUCIENE GARBIN
29600146 MATHEUS DE OLIVEIRA CORDEIRO COSTA
29619676 MATHEUS ONGARO RODRIGUES SOUZA
29628550 MAURO BOCCHI ZAFALON RUIVO
29620474 NATHAN ZACCOLON DE ALMEIDA
29612391 RENAN GABRIEL COINETH DE SOUZA
29618134 SULIANE DA SILVA
29610190 VINICIUS LOPES FERRACINI DOS SANTOS
29600875 VIVIAN CAROLINA SILVA JORGE
LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA (VESPERTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29619314 ANA JULIA SILVA DE PAIVA
29617374 ANA LUISA MALACARNE LIMA
29628687 ANDREIA DE OLIVEIRA RIBEIRO ARAUJO
29615684 DACIO ROSSETTO
29609089 DOMINIQUE VICENTE VIANNA
29601040 EFRAIM RICARDO DE MELLO SOUZA
29613558 ELLEN APARECIDA
29627581 GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA
29621422 ISABELA MEDEIROS TRINDADE
29615577 JOAO ALCANTARA NETO
29625719 JOHN LENON ALVES
29625807 JOSE ALEXANDRE RODRIGUES DE CAMARGO JUNIOR
29616660 JULIA ARAUJO SANCHES
29621556 JULIA EGIDIO SANTOS
29616824 JULIA STRATICO
29616793 LARISSA ITINOCE MENDONCA
29617006 LORRAYNE FAGUNDES DA SILVA
29619584 MARIA LUIZA YUSIASU DOS SANTOS
29629955 SONIA VALERIA DOS SANTOS QUADROS
29619001 WILLIAN PEREIRA DE MELO
MATEMÁTICA - BACHARELADO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29621228 AMANDA DE OLIVEIRA
29609927 DIEGO RAFAEL BICIGO
29617950 KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA
29616829 NICOLLAS SWEIVER DE CARVALHO
29607384 RAFAEL GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS
29616688 RAFAEL SOARES RODRIGUES
29613900 VICTOR LUCAS BATISTA DE AVILA
29621174 WENDELL MARTINS RIZZATO
29611738 WYLLIAN APOLONIO DOS SANTOS
MATEMÁTICA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29616167 ANDREY FELIPE COSTA SILVA
29617771 ANELISE LIMA DE CAMARGO
29624815 FELIPE MINUSSO FIGUEIRA
29625514 FLAVIA RODRIGUES DE ASSIS
29611114 GABRIELA SVERSUT CINQUE
29610658 GUSTAVO DE CARVALHO SICILIANO
29601463 JOAO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
29612850 JULIANA FURLAN COSTA
29619088 LARISSA GRAZIELE MOZER DE CASTRO
29623052 LUIZ GUSTAVO CASTRO CAMARGO
29602763 MARJORIE MONICO FORGHIERI
29609640 MATEUS RIBEIRO COSTA
29602667 PEDRO CHE HAO CHANG
29625902 RAYSSA MARIA GUAIA FERREIRA
29625974 ROBERTO DE MATOS VIALLE
29621107 VITOR AUGUSTO DOS SANTOS BERGANTINI
MEDICINA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
29604207 ALEXANDRE KEN ROSSINI MURAKAMI
29603343 AMANDA SCHLOSSER GABANI
29604360 ANA BEATRIZ TERCIOTTI
29617640 ANA JULIA DE SOUSA DE MENEZES
29607828 ANA LETICIA HONORIO DE REZENDE
29611877 BEATRIZ CAPELLARI LAZARO
29615350 BEATRIZ WENDY MAYUMI SAKAMA
29606626 BRUNA SANTOS DE CAMPOS
29616259 BRUNO ALEXANDRE SAKAMOTO RODRIGUES
29616929 BRUNO SHIMOKAVA
29619746 CAMILA GONCALVES CUSTODIO
29607398 CAMILA RAFAELA DE OLIVEIRA PEDROZO
29606639 CLARA AKEMI IWAKURA
29610158 EDUARDA AKEMI IKEGAMI TAKAHASHI
29608726 ELIAS CAMPOS ABDO
29605315 ELOISE DELATORE CRUZ
29607715 EMANUELE ALVES MORAIS
29605181 EMANUELLE PIOVEZANA
29615369 FELIPE BORTOLOTTI NONINO
29608086 FELIPE PAULINO MATIAS
29617318 GIOVANA BONI TERRA
29607457 GIOVANA TAKESHITA ITIMURA
29602559 GIOVANNA BEATRIZ DE LIMA FAVARO
29621020 GIOVANNA DE ALMEIDA CASTRO
29621732 GUILHERME AOKI ZIEBARTH
29601909 GUILHERME KENZO AZUMA
29619709 GUSTAVO VIEIRA DE OLIVEIRA
29607067 HELOISA BORGES DA SILVEIRA
29600580 HENRIQUE PASSARINI PINHEIRO
29614401 ISABELA CAOBIANCO GOBETI
29623319 ISABELA COROLIANO AUGUSTO
29608761 ISABELLY NOVASKI FRANCO
29603370 ISADORA FERRARI HANNICKEL
29612147 JANAINA BEATRIZ FREIBERG
29601758 JOAO EDUARDO YUDI HOEPERS MIYAWAKI
29607229 JOAO GABRIEL COSTA BELAVENUTE
29628046 JOAO PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
29627594 JULIA SCUDELER BARRETO
29622880 JULIANA SAYURI ANDO
29603736 KAMILA APARECIDA LIMA LOPES
29601827 KAUANA DA SILVA PACHECO RABELO
29601894 LAIS GUAYATO BARBINI
29628313 LARISSA MORAIS GUESSO LEAO
29616993 LARISSA MOREIRA DE PONTES
29603832 LAURA MENDES TROMBINI
29623353 LAURA OGATA SANTELLI
29608820 LAVINIA VITORIA DE MELO NOGUEIRA
29613633 LEONARDO MOREIRA LICATI
29608451 LEONARDO TAMIAO BELUZZO
29601889 LETICIA DE SOUZA RIBEIRO
29601284 LUANA ROSSI VAZ
29607182 LUCAS ALEXANDRE FREIRE DE FREITAS
29605435 LUCAS ALVES DE MORAES
29622797 LUIZ GUILHERME TSUNEO CANGUSSU NEMOTO
29608851 LUIZA TACCI BIOLO DE ABREU
29600564 MAIARA CAROLINA VALDERRAMO
29610701 MARCELO HENRIQUE PEREIRA PAINELLI
29604053 MARIA FERNANDA DE CARVALHO SCHIAVINATO
29607201 MARIA GABRIELA ALVES DA SILVA SOUZA
29619858 MARIA GABRIELA DE MELO HORTA
29608758 MARIA HELOISA DE SOUZA BONFIM
29604154 MARIA HELOISA DOMINGOS GARCIA
29619369 MATHEUS AUGUSTO DA COSTA SANTOS
29602424 MILENA YUKO SASAKI
29618972 PABLLO BATISTA MOURA
29615672 PAOLA GIORDANA GREGORIO
29615476 PEDRO CRAVO MELO
29603642 PEDRO HENRIQUE FECCHIO
29615920 PEDRO ONOFRE THOMAZ RAMALHO
29609173 RAFAEL GRION VALENTE
29628741 RAFAEL PRATES FERREIRA DOS SANTOS
29600705 RAFAELA JUSTINI FORCATTO PAES
29618536 RAPHAEL RIBEIRO LOPES
29600111 RAQUEL NEVES BALAN
29609885 SAMUEL ALVES DA SILVA
29600673 TAINARA TRINDADE DE CARVALHO
29604849 VICTOR LUIZ PEDROZA NASCIMENTO
29606730 VINICIUS YUDI KAGAWA FUJIMURA
29603101 VITORIA CAROLINE CAMARGO DOS SANTOS
29600895 YASMIM RAMOS DE SOUSA GALIAN
MEDICINA VETERINÁRIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
29610649 ALINE DEPETRIZ MARCELINO
29604517 AMANDA BERNARDI GALVES
29605831 AMANDA DA SILVA BUENO PEREIRA
29602344 AMANDA DORIGON BALTIERI
29609276 ANA BEATRIZ NUNES PEREIRA
29617252 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA
29624624 ANGELA AKEMI HIROISHI
29606215 ANNA BEATRIZ JESUS SILVA
29618900 BEATRIZ HUTTER PEGORARO DE GODOI
29602873 BIANCA DA SILVA MORAES
29624938 BIANCA DE MATOS FREIRE
29609114 BRUNA MIYUKI NAKAHARA OGASSAWARA
29608617 BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
29617475 CAROLINA AZEVEDO LEITE
29626228 CECILIA CORBACHO MACIEL
29600346 DANILO SALVADOR DE ANDRADE
29629165 DAVI CONESSA DA SILVA
29600087 EDUARDO SOUZA CARRASCO
29624911 ERIKA FERNANDA DA SILVA
29630480 FELIPE CANTU BERTOL
29602625 FRANCISCO DE SOUZA DANTAS MUNIZ CERANTOLA
29615689 GABRIELA FERNANDES LEAL
29628470 GEOVANI DAS MERCES MUNHOZ
29623464 GIOVANA OLIVEIRA NUNES SOUZA
29609311 GISLAINE CRISTINA DA SILVA
29601336 GIULIA CAVALLINI JUNCKEN
29608421 GIULIA GROSSANO COSTA
29603874 ISABELA SILVA BELITARDO
29609786 ISABELA YURI OGATA HIRATA
29629866 ISADORA NOGUEIRA SALOMAO
29622347 JOAO GABRIEL BAZZO
29630564 JOAO PAULO BATISTA
29621857 JOAO PAULO TEIXEIRA ZUIM
29602247 JOAO PEDRO PETILE
29604615 JULIA BORDIGNON ZORZETTO
29621452 JULIA CHAGAS CAPELOTO
29604060 JULIA FARIA DE SOUZA
29622643 JULIA SEYR CARNEIRO
29606378 JULIANA CAROLINA SOARES
29600290 KAUA DE SOUZA DA SILVA
29630111 LARA FRASSON ARAUJO
29613585 LARISSA DE LOURDES MARTINS
29623434 LARISSA PARAIZO DE MARAES
29622100 LETICIA ALVES LEITE
29617842 LETICIA LIMA FERNANDES
29620514 LETICIA YUKARI ASADA
29610819 LIVIA ARAUJO LIMA
29621767 LUCAS FLAVIO RODRIGUES
29622517 LUCAS NASCIMENTO STRESSER
29612874 MARIA EDUARDA BALDUINO SILVA
29610676 MARIA EDUARDA CALDIERI ROSA
29615299 MARIA EDUARDA DA SILVA ROSA
29606934 MARIA EDUARDA MACHADO
29602673 MARIA FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA
29610051 MARIA JULIA DE SOUZA FERREIRA
29624475 MARIA JULIA VIEIRA
29610293 MARIA LUIZA DE LIMA
29606401 MARIANA AKEMI KOMAGOME
29617798 MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA
29606790 MIRELLA LORUSSO FERREIRA
29604898 NICOLAS MULLER RAMOS
29608443 PEDRO EMILIO KODAMA CALAO
29610879 REBECCA CAMPANA DE CASTRO FAVARO
29624790 SOFIA NAOMI GABRIEL KAMI
29608430 THAIS FUGITA MURANAKA
29605428 THIAGO MATHEUS GOMES
29616267 VICTOR MACEDO NELLESSEN
29617877 VICTORIA PLACIDINO
29630456 VINICIUS DE SOUZA HAYASHIDA
29627505 YASMIM GIOCONDO LOPES
MÚSICA - LICENCIATURA (VESPERTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29606889 ALINE RAISSA OLIVEIRA CANELOSSI
29611364 ANTONIO CANDIDO NOGUEIRA NETO
29606914 ELOISE GALDINO DE ARAGAO
29616061 ERIK EDUARDO SILVA
29609119 FELIPE AUGUSTO BATISTA
29604814 FELIPE GONZAGA PANOBIANCO
29606595 FERNANDO RIBEIRO COSTA
29620912 GABRIELE HADASSA PEREIRA
29609900 GIOVANA FARIAS SILVA
29613619 JOAO TAINAN BARRAL
29616894 JOSE VINICIUS INACIO DE SOUZA
29621438 LEONARDO TEIXEIRA MELO DA SILVA
29617372 LUAN MULLER RISSATI BARBOSA
29606317 LUCAS ALBERGONE DE OLIVEIRA
29617654 LUIZ GUILHERME DEMEZ ANDRADE
29605243 MARIA LUIZA BRITO SIQUEIRA
29620161 MAYCON LUAN BENTO DA SILVA
29620431 SAMIRA MAYNARD MELO
29619918 VINICIUS HENRIQUE CALIXTO DE GOUVEA
29624533 WILLIAN TAKESHI DEGUCHI HANGAI
NUTRIÇÃO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
29602940 BRENO PIRES FAGGION
29629158 EDUARDA ZANIN TAVARES
29619487 FELIPE GOES STOCKI
29609679 GABRIEL SOUZA BRESCIA
29605276 GABRIELA CONTO PASCHOALOTTI
29602458 GABRIELA FERNANDA COSTA
29608665 GABRIELA PALERMO THOME
29609895 GEOVANNA LACERDA TOMAZI
29614074 GIOVANA APARECIDA RIBEIRO
29605888 GIOVANNA CAROLINE LOPES
29622120 GWINIFFER SHAIANE SPOLOM
29616315 HELOISE FRANCIOLI
29621054 ISABELA DA SILVA FERRAZ
29610717 ISADORA MESTRE DA GLORIA
29611733 JUAN CANOVA MANGUESI
29622362 JULIA APARECIDA CAMBAROTO TRISTAO
29601235 JULIA GONCALVES DE MORAIS
29622358 LAURA DE OLIVEIRA BORTOLETTO
29602178 LUIZA VIEIRA MIORALI
29613794 MAISA GABRIELLE RODRIGUES TEIXEIRA
29613785 MANUELA GOUVEIA
29602486 MARIA CLARA MATOCANOVIC BASSAM
29618127 MARIA ELOISA FERNANDES TOZATTI
29601520 MARIA LUIZA NANTES
29627568 MARIANE MEGUMI UMEBARA
29614108 MILENA FAVA
29625615 MURILO MEDEIROS MATTHIESEN
29616544 NATALIA ALVES MENDES
29621235 NATHALIA DE ARAUJO BARROS
29606442 OLAVO AUGUSTO DO AMARAL
29620106 QUEREN PONTES UHDRE
29626321 RAFAELLY DE ALMEIDA AVANCINI
29600600 SARAH BEATRIZ NOGUEIRA SABINO
29606674 SOPHIA DE ASSUNCAO CARNEIRO DA SILVA
29607078 VITOR SCAGNOLATO BERGER
ODONTOLOGIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
29607318 ALICIA THOMAZINI TERRA
29613889 ALLAN CAYMI RAMIREZ MONTECELLI
29622704 AMANDA CASTOLDO BATISTA
29602058 ANA CLARA GONGORA PEDRAZANI
29610231 ANA EDUARDA STOCKI
29610105 ANA JULIA DE SOUZA ROCHA
29612337 ANA VITORIA GONCALVES DE PAULA
29612342 BEATRIZ CASSIANO RODOLFO
29627535 BEATRIZ CRISTINA DA SILVA
29616327 BEATRIZ MARIA DE OLIVEIRA
29624829 BEATRIZ TALIELE SILVA
29625478 BIANCA ALVES DE CARVALHO
29610329 CAROLINE MENDES
29622627 CATHERINE FLEISCHFRESSER
29603406 CLARA PEREIRA FERNEDA
29606424 CLARA RABELLO DE MARTINI
29602704 DEBORA NEUMANN DA SILVA
29604103 EDUARDA RUSSO LOPES
29604044 EMILLY VICTORIA DIAS VITOR
29615195 FERNANDA MARCAL AMANCIO
29601388 GABRIEL MASAMI BERNARDES UTIYAMA
29612174 GABRIELY VITORIA JULIO
29607581 GEOVANA BOSSATO MARIANO EMILIANO
29621567 GEOVANNA DOS SANTOS SCRAMIN
29609800 GIULIA ESTEVAM DE OLIVEIRA
29617577 GUSTAVO COELHO DE CARVALHO
29614949 GUSTAVO EIDI MOTOORI FERNANDES
29605113 GUSTAVO ZANATA DE ALMEIDA SILVA
29619560 ISABELLA MACHADO ROZADA
29602956 JULIA ANDREA ROMAO PINHO
29627771 JULIA KODAMA CASAROLI
29615438 JULIA SILVA DE BARROS
29606742 KAUAN HENRIQUE NEVES BALAN
29614560 KELLY LINA HASHIMOTO
29624525 LAURA MARIA SEQUIS MASSETTO
29602923 LAURA TOFFOLI LOBO
29601171 LIVIA SCHURMANN LEONARDI
29609122 LUISA CALIZOTTI
29621741 MANUELA MONIQUE MAIA REIS
29625553 MARIA EDUARDA AYA HAYASHI
29609029 MARIA EDUARDA BOSO MEDEIROS
29608646 MARIA EDUARDA PRADO
29625549 MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA CAMPOS PRAZERES
29603503 MARIA FERNANDA DORNELLES SOBERON
29618662 MARIA JULIA GAMBA
29621140 MARIANA MENDES CAMARGO
29616766 MATEUS KIUJI YANO KAYAMORI
29630391 MATHEUS MENDES DE ALMEIDA
29629831 MIRELA DA COSTA OLIVEIRA
29606335 RAFAEL YUDI DE OLIVEIRA MIYASIRO
29616134 RAFAEL YUTA HISATOMI
29619809 REBECA KAORI TUDA RORIZ SILVA
29629292 VICTOR HUGO MARIN
29629763 VITOR HUGO LIMA DE PAULA
PEDAGOGIA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29600352 ADRIANE RIBEIRO GAUDENCIO
29611854 ALINE MAGALHAES DE OLIVEIRA
29627338 AMANDA VELLO MATTOS PIRES
29614887 ANA BEATRIZ TSUZUKI
29626619 ANA CLARA MAGALHAES MACHADO DAEFIOL
29622058 ANA CLARA NEVES SOUZA
29620470 ANA CLARA TAVARES PADUAN
29613556 ANA JULIA DE OLIVEIRA RUIZ
29628680 ANA PAULA SILVA
29613468 ANA RITA DE CASSIA BAPTISTONE
29615537 ANABELA RUIZ
29621615 BRENDA ARAUJO BETAMIN
29615281 BRENDA CAROLINNY LIRANCA
29615325 BRUNA IZABELA BATISTAO
29610452 BRUNA SINDRAILTON LEAO
29630002 BRUNO HIDEKI SHIRABE
29600906 BRYAN ALVES DA SILVA
29620392 CAIO TUMIATE GONCALVES
29600726 CAMILLY VITORIA AMERICO
29610425 CLARA YUMI ABE BISPO
29623610 DANIELE FERREIRA GALLO
29600829 ELIETE CRISTINA DOS SANTOS
29619774 ELOISA DA SILVA DE SOUZA
29624087 EVELYN CRISTINA DE SOUZA LIMA
29618855 FELIPE MARINHO GROU TEIXEIRA
29601110 FERNANDA VALENCA MARCELINO DE OLIVEIRA
29625636 GRAZIELA ANDRADE BARDINI
29623320 ISABELLA AYUMI BORGES ASSEGA
29621930 JESSICA FERNANDA SATYRO DE OLIVEIRA
29617576 JULIA FERNANDA ROMANHOLI DAGNONI
29607122 JULIA GAMA CABRERA
29626243 JULIA IANCKIEVICZ VASCONCELLOS
29628929 JULIANE KOGIKOSKI MOREIRA
29627153 KAROLINE MARTINS PEREIRA
29601653 LETICIA CRISTINA DUARTE DE MELO
29618268 LIVIA MARIA MENEZES BARROSO
29600161 LUCIANE DE SOUZA SOLON
29620849 MANOELLA MALDONADO SANCHES WIELGANCZUK
29601066 MARIA BEATRIZ OLIVEIRA VILA
29619015 MARIA EDUARDA BRAZ SIEWERDT DE LEMOS
29610107 MARIA FERNANDA DE ALMEIDA FERNANDES
29621745 MARIANA NOGUEIRA AZEVEDO
29619753 MARILEIA FRANCA DOS SANTOS
29610770 QUEREN JHULIANE ROSSI MACHADO
29628788 RHAFAELA ROSA FERNANDES
29626419 SARA HARUMI MIRANDA MATSUBARA
29627835 SUEILA BARBA LOPES
29615480 THALITA JULIA DA SILVA VIEIRA
29601263 VALENTINA ZORZENONE TOLARDO FRACISCO
29617775 VICTOR LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA
PEDAGOGIA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29610956 AGDA GONCALVES RIBEIRO PORTO
29624828 ALINE MILLER DO ROSARIO
29608854 AMANDA GABRIELLE MARINHO
29610392 ANA ALICE CAMARGO
29618324 ANA FUJIKO FUKADA
29611252 ANNA LAURA PONTES GESTAL SANTOS
29620904 BRENDA ALINE DIAS PERUCCI
29623302 CAIO JOSE FONTEQUE GASPAR
29600594 CAROLINE FUKAGAWA PIROLO
29621499 CINTIA DA SILVA NOGUEIRA
29611047 ELAINE APARECIDA LEITE
29615866 EMANUELI AYUMI TRAUTWEIN
29614428 ESTEVAN CORREIA BATISTA
29629762 FLAVIA ALINE RIBEIRO DA SILVA
29626391 FLAVIA DA SILVA PEREIRA
29600251 GABRIELA ALMEIDA
29607746 GABRIELLE TOBIAS MONTEIRO CORREIA
29622061 GIOVANA LOPES ARAUJO
29600316 GIOVANA MARIA DOMICIANO LIMA
29629317 GIOVANNA ALMEIDA DE OLIVEIRA
29621954 HELOISA LOURENCO BENEDITO
29605149 HELOISA PEREIRA HIRAYAMA BENTO
29600637 HELOISE DE ALMEIDA ALVES
29604121 HINGRIDY BETANIA FARIAS
29610572 ISABELY DE QUEIROZ BENICIO
29616459 ISADORA RODRIGUES DIAS
29628571 JULIA NERIS SILVEIRA
29618648 JULIA ROMI LIMA
29605349 JULIANA APARECIDA DE SOUZA
29621009 JULIO CESAR DE CARVALHO
29618626 KAYLANE ROCCA
29610445 LINDA HADASSA SALES GUINAIA
29616055 LUCILA JUSSARA SAVINIEC DA SILVA
29614463 MANUELA GOLDONI FRAUSINO
29619443 MARIA EDUARDA BURHOFF DA SILVA
29624253 MARIA EDUARDA SANTOS CONCEICAO
29629414 MARIA VITORIA ROSA DO NASCIMENTO
29629869 MURILO MOREIRA RODRIGUES
29603753 NAYARA PARREIRA CAETANO
29613926 RAFAELA SANTANA SILVA DO NASCIMENTO
29618129 RAYSSA GABRIELA FRANCO HERRERO
29619189 REGINA BISPO ABRAHAO DE LIMA
29629564 RENATA CAROLINE OLIVEIRA
29619887 RODRIGOORLANDO DE OLIVEIRA
29613583 SERGIO CUNHA GOMES
29609569 STEFANI DA SILVA MIRANDA
29623902 THAISSA MORAES DOS SANTOS
29607734 VILMA APARECIDA ALVES
29618070 VITORIA FERNANDA JEREMIAS FELIX
29617930 ZENAID MARTINS ALVES
PSICOLOGIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
29628026 ADRIELLI DIAS DO PRADO
29602773 ANA BEATRIZ LACERDA DA SILVA
29612382 ANA CAROLINA DE AGUIAR GONCALVES
29625706 ANA CLARA CONTE MAIA DE SOUZA
29622268 ANA CLARA ZANONI DO REGO
29603288 ANA JULIA DALAQUA DE SANTI
29620180 ANA LAURA CAMPOS DOS SANTOS
29605486 ANA LIVIA MELLO
29613801 BRUCE KENSHIN ZENKE E DIAS
29614148 CAUANY MEIRA DA COSTA
29617787 CLARA DE SOUZA LULA SANCHES
29610398 CLARA LUISA MENDES DE SOUZA
29619497 ELLEN CRISTINA APARECIDA DE AZEVEDO
29611069 ELOISA MIRANDA LIMA
29612843 GABRIEL BAGIO FURTOSO
29604902 GABRIEL DELLA COLLETA FONSECA
29604152 GABRIEL TOLOCZKO FERREIRA
29621136 GABRIELA EMY ARAI
29613520 GIOVANNA CATARINA NUNES BAGNI
29627325 GIOVANNA KAWANA LIMA
29618637 GREICIELY SOARES DOS SANTOS
29629097 HELENA TENAN DE SOUZA LIMA
29619994 ISABELA MARIA DE SOUZA
29615541 ISABELA SASAKI SERATTI
29605161 ISABELLA MELLO TURETA
29601280 ISABELLA SOARES DE OLIVEIRA NADER
29611045 ISADORA APARECIDA GONCALVES ALVES
29603282 ISADORA FRANCISCA MOURA DOI
29615134 JADY TEIXEIRA CARVALHO
29619678 JHUAN PABLO GUERREIRO BAHIA
29628615 JOAO PEDRO SANTANA MAZIERO
29613035 JOAO VITOR SASTRE DEBEI
29628140 JULIA ALCARDE ARAUJO
29608869 JULIA DE GRANDE ALMEIDA
29610521 JULIA RABELO TEIXEIRA SALMEN
29604126 KAIO AUGUSTO CANDIDO NARTIS
29605434 KARLA MARILEIDE MARTINS MEDEIROS
29600648 KAROLINE AGNES DUHATSCHEK HAMPF
29607075 KELLY CRISTINA LIMA DEFACCI
29615378 LAIS MARIA SOUZA DE CERQUEIRA
29611438 LETICIA VIEIRA SALLES
29625125 LIVIA EDUARDA LEMOS ALEXANDRE
29601613 LORENNA ROCHA
29623238 LOUIS OLIVEIRA MACEDO
29616110 MANUELLA BROSSO SAID
29611687 MARCELLO CHRISTIANO GORLA JUNIOR
29623657 MARCUS VINICIUS RODRIGUES ANIZELLI
29600569 MARIA FERNANDA GARCIA MIRANDA
29608827 MARINA FRUNGILLO TEIXEIRA
29604824 MELISSA MARTINS PEIXOTO
29611395 NARA FERREIRA ROSA PEREIRA
29606650 RAYANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
29623298 SAMUEL BELLO STRASS
29609936 SARA LUANA DO VALE CARNEIRO
29606780 SARAH ISABELE SANTOS NEVES
29611175 SERGIO AUGUSTO KENZO YAMAMOTO
29615062 STEPHANI MAHL DE FREITAS
29603219 TALITA DA SILVA GUERINI
29616655 THAIS DIAS PEREIRA
29620320 VINICIUS FERNANDO KLAUCK CAVALCANTE
QUÍMICA - BACHARELADO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
29604229 ANA ELIZA DE ARAUJO ZIELINSKI
29621951 ANTONIO BERNARDELLI SCARTON
29607654 CAUAN DE CARVALHO LEMES
29606566 DAFINI DA CONCEICAO GAMEIRO
29612969 DAVI CURSINO PINTO
29608013 ERICA BREHMER SCHERLOWSKI
29601175 FERNANDA OLIVEIRA GRANJEIA MENDES
29607621 GABRIEL DE FREITAS BORBA
29622178 JULIA YOKOYAMA MASSAKI
29600949 MARIANA BATISTA BONIFACIO
29619152 MATHEUS LOPES
29620962 PIETRO SARACINI CIRIELLO MAZZETTO
29604655 POLIANA GABRIELY LEME
29616300 YASMIM MENDES ROSA YOSHIDA
29601015 YASMIN MUNARIN DA SILVA
QUÍMICA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29629312 ESTHER SILVA COSTA
29628436 HUGO MORETE FELIX
29622052 PIETRO DE FARIA LAVORATO
RELAÇÕES PÚBLICAS (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29629343 ANA CLARA DE ALMEIDA ZOTELLI
29619859 ANDRESSA ELIS PASTORI LONARDONI
29600616 ANNA CLARA BATISTELA BERTO
29609085 ARIANA VITORIA ALVES
29600642 BEATRIZ BAPTISTA SILVA
29615191 CHARLES PETRUS OLIVEIRA MORAIS
29625208 EDUARDO MATEUS LIUTI DE ALMEIDA
29605753 EMANUELA MORGADO
29611110 EMILLY VITORIA SOUZA DE ALMEIDA
29622779 FABIANO DA SILVA CANDIDO
29610584 GABRIELA APOLONIO
29623854 GUILHERME CORTEZ
29620014 JOAO KENNEDY SANTIAGO DA SILVA
29615295 JULIA BEATRIZ CASTIQUINI
29609308 LARISSA LOPES BROCANELLI
29610951 LARISSA NATSUMI UENO
29623168 MARIANA MONTEMOR
29624371 NATALIA LARISSA DO CARMO PEREIRA
29601457 NATASHA NATALIA PRESTES FERREIRA
29603093 NAYARA ROSANA RODRIGUES BRANDINE
29615607 NICOLAS HARDER DE ARAUJO
29617863 NICOLLAS CILIRO DE CARVALHO SILVA
29612683 REBECA VITORIA PEREIRA DE JESUS
29630366 REGIS GABRIEL ITSUO CATARINHUK
29613911 TALYNE VICTORIA FERREIRA
RELAÇÕES PÚBLICAS (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29618452 AMANDA LOPES DA SILVA
29628595 ANNA KAROLINA COLLE
29623395 ANNALICE OLIVEIRA MOLIN DA SILVA
29615189 ARIEL ROSSI TIROLI
29600318 BEATRIZ RODRIGUES DOMICIANO
29607266 BRUNA MORANDI RIZZO
29623185 BRUNO HENRIQUE NOVAES DE SOUZA
29600884 GEOVANNA GOMES SIQUEIRA
29625230 GUILHERME SANTA CLARA DE PAULA
29603438 ISABELLA FERNANDA QUEIROZ DOS SANTOS
29630268 JEFERSON FERREIRA
29604954 JOAO PEGO FERREIRA
29610274 JULIA DE JESUS SILVA
29607239 JULIA PEREIRA DOMINGOS DINIZ
29619892 KLEBERSON SILVA SANTOS
29616884 LARISSA EVANGELISTA DA SILVA
29623375 MARCUS VINICIUS LEAL VENTURA RODES
29623470 MARIA CLARA BERTAIA AUGUSTO
29610977 MARIA EDUARDA ANTUNES
29604093 MARIA EDUARDA SIMOES ARAUJO
29616500 NICOLAS ALVES DOMINGUES
29617689 PRICILA NASCENTE OLIVEIRA
29623851 SARA ZANCHIETA
29610533 VICTOR HUGO HERNANDES
29612310 VITORIA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIADO EXECUTIVO (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29629723 ALEXANDRE HENRIQUE JAVORSKI ADAM
29611147 BARBARA FERREIRA PAIXAO
29609898 JHULIA DUARTE DIAS PASSOS
29617020 KAMILLY REBECA NASCIMENTO CAMPOS
29617028 LARISSA LANGARO DA SILVA
29617737 LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO
29625373 NAIELY THAIS GONCALVES DOS SANTOS
29600246 PAOLA LOPES
29616828 RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS
29601572 TATIANE ALINE MOURA
SERVIÇO SOCIAL (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
29616849 ADRIELE FERREIRA DOS SANTOS
29629988 BRUNA APARECIDA PERRUD DE FARIA
29611917 BRUNA SOUZA MEDEIROS
29611966 DAIANE LOPES RUSSO
29629576 DEBORA DA SILVA SCHELEGER
29625999 EVELYN YASMIN FERREIRA
29604244 FABIO MENDONCA GONCALVES
29624161 GIOVANNA MEDEIROS FERREIRA PINTO
29610022 HERBER LUAN DA SILVA
29609142 ISABELLE RODRIGUES MIRA
29624186 JHONATA ROCHA OLIVEIRA
29624202 JOAO BATISTA GUEDES RODRIGUES
29612746 JOSUEL MARCOS FERREIRA
29619565 KAWANE SOARES DA SILVA
29615146 KEVEN OWEN NEVE VILDOSO
29625729 LEONARDO ANTONIO DA SILVA
29623436 LINCON RODRIGO DA SILVA ROSA
29625738 LUCAS BECHELLI DE OLIVEIRA
29617153 MARIA EDUARDA SANTOS BATISTA
29625075 MARIA FERNANDA SILVA
29622028 MARIA VITORIA PEREIRA DOSSANTOS
29623923 NOEMI NAYARA MACHADO DE OLIVEIRA
29611692 RENAN ELIAS CASTELANI
29618840 RENATO FERNANDES
29612600 RICARDO MACIEL DOS SANTOS
29612578 VALDECIR VIEIRA DE LIMA
29622962 VINICIUS GEOVANI DA SILVA
29611724 WAGNER LUIZ DE MELLO
SERVIÇO SOCIAL (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
29619356 ALORA GEYSA GALHARDE
29627919 ANA KAROLINA OLIVEIRA DE SOUZA
29609259 ANA PAULA APARECIDA SELVONE
29625997 ARIADNE VITORIA DE LIMA
29622125 BELLIZA CIANCA FORTES
29620371 CAMILA FERREIRA DA GAMA
29613476 EDEOVAIS DIAS SANTOS MARQUES
29623396 EDUARDO VINICIUS TOLEDO DA SILVA DUARTE
29628910 EMELLY RAYANE PEREIRA LIMA
29610523 GIOVANA OLIVIERI FONSECA
29612708 GIULIANA DE ASSIS FURTADO
29625016 GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS
29610903 JOANNE FLORIANO ARAUJO
29601690 LUIZ MATHEUS PIRES DA SILVA
29623154 MARIA CLARA FERREIRA DOS SANTOS
29602772 MARIA EDUARDA DE SOUZA MORAES
29619548 MARIA IZABEL DA SILVA LAVES
29610179 MARIANA BORTOTI DA FONSECA
29627041 NATALYA PAULA DE JESUS FERREIRA
29601186 TAYNARA CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA
29628376 THAINA CRISTINA DA SILVA
29628258 VANESSA CARDOSO DE OLIVEIRA
ZOOTECNIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
29618773 BEATRIZ LIMA RIBEIRO
29617822 GABRIEL VICTOR DE NOGUEIRA E SILVA
29627156 HELOISA BIANCA RODRIGUES SILVA
29611464 HELOISA SOARES PALOMBO
29619296 LELLIS GONCALVES DOS SANTOS
29630668 LETICIA CAMERLENGO LEDO
29600691 LIRIAN LOURENCO MARINHO
29606614 LUCAS HILL MARTINS
29617705 LUIS GUSTAVO SHOITI MASUTA
29619849 LUIS OTAVIO DA SILVA
29624271 RAPHAEL DE MORAES GONCALVES