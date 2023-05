O VestibaFest já começou: confira tudo sobre o evento de comemoração do resultado do Vestibular 2023 da UEL

Folha e UEL promovem VestibaFest nesta quinta, no aterro do Igapó

A celebração do resultado do Vestibular 2023 da UEL tem data, hora e local para acontecer. A 14ª edição do VestibaFest será nesta quinta-feira (4), a partir das 10h, no aterro do Lago Igapó 2.