Segundo dia da 2ª fase do Vestibular da UEL acumula abstenção de 13,59%

Um total de 67 candidatos deixaram de comparecer no segundo dia da 2ª fase do Vestibular 2023 da UEL, totalizando 920 ausentes nos dois dias, o que corresponde à uma abstenção de 13,59%. Na 1ª fase foram aprovados 6772 estudantes. Nesta segunda-feira (4) os candidatos fizeram as provas de Conhecimentos Específicos, que trouxeram 12 questões discursivas de três disciplinas selecionadas pelos Departamentos e Colegiados dos cursos de Graduação da UEL.





Nesta terça-feira (4) será realizada a Prova de Habilidades Específicas para cerca de 700 candidatos de quatro cursos de graduação. São 120 inscritos no curso de Arte Visual, 259 em Arquitetura, 157 em Design Gráfico e 165 em Design de Moda. As provas serão nos períodos da manhã e da tarde, no Centro de Tecnologia e Urbanismo (CTU) e no Centro de Estudos Sociais Aplicados (Cesa), no Campus da UEL.

Publicidade

Publicidade





Segundo a responsável pela Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), professora Sandra Garcia, pesquisa recente demonstrou que os candidatos aprovam a prova do segundo dia da segunda fase. As questões são todas discursivas, porém oferecem ao estudante a possibilidade de expressar o conhecimento acumulado durante o Ensino Médio. “Os candidatos compreendem que têm condições de acerto maiores. Defendemos um modelo de vestibular interdisciplinar, que busca fazer a integração entre as matérias exigidas no Ensino Médio”, definiu ela.





A UEL inicia o processo de correção das provas já na próxima semana, ao mesmo tempo em que começam os preparativos para o Vestibular 2024, que este ano será realizado em outubro e novembro.





Nesta 2ª fase foram utilizadas 231 salas, nos oito Centros de Estudos, no Campus da UEL – CCA, CCB, CCE, CLCH, CTU, Ceca, Cesa e Cefe. As provas ainda foram aplicadas na PEL I, II e III; Casa de Custódia, Creslon, Cadeia Feminina e no Patronato Penitenciário para 111 candidatos apenados, aprovados na 1ª fase.





A Universidade divulga o resultado do Vestibular (1ª convocação) no dia 4 de maio, às 12 horas, no Portal da Cops. A pré-matrícula dos novos alunos será realizada de 4 a 14 de maio, no Portal do Estudante. Os aprovados deverão iniciar as aulas do ano letivo 2023 no dia 17 de julho.