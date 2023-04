UEL: Primeiro dia da 2ª fase do vestibular tem abstenção de 12,60%

De acordo com a UEL (Universidade Estadual de Londrina), 853 pessoas, ou 12,60% dos 6.772 candidatos, não compareceram ao primeiro dia da segunda fase do vestibular 2023, que foi neste domingo (2). O índice foi considerado dentro dos parâmetros dos concursos de duas fases.

Redação







Foram duas propostas de redações dos candidatos. Um texto dissertativo-argumentativo de 16 a 20 linhas, sobre inteligência artificial, a partir de um conteúdo divulgado no portal Seja Relevante, da Fundação Dom Cabral, de Minas Gerais. Havia ainda uma charge que mostrava um trabalhador e um robô, ambos desempregados pelo desenvolvimento tecnológico.

A segunda era a produção de um texto de cinco a oito linhas a partir de uma tirinha onde se via estudantes em uma sala de aula rindo de um colega careca. Em seguida, o professor aparecia com o cabelo e barba raspadas, semelhante à vítima de bullying, à frente de uma sala surpresa. Conforme a coordenadora da Cops, essa produção solicitava uma análise opinativa sobre temas como bullying e empatia.





Na segunda-feira (3), ocorre a prova discursiva de Conhecimentos Específicos, com 12 questões. Na terça (4) ,será a vez da Prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Artes Visuais.

Nesta fase, são utilizadas 231 salas, nos oito Centros de Estudos, no Campus da UEL – CCA, CCB, CCE, CLCH, CTU, Ceca, Cesa e Cefe. As provas ainda serão aplicadas na PEL I, II e III; Casa de Custódia, Creslon, Cadeia Feminina e no Patronato Penitenciário para 111 candidatos apenados aprovados na 1ª fase.





Em 2023, são 3.100 vagas, das quais 2.541 via vestibular e outras 559 por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificado). A universidade vai divulgar o resultado do vestibular (1ª convocação) no dia 4 de maio, às 12h. A pré-matrícula dos novos alunos será de 4 a 14 de maio, no portal do estudante. Os aprovados deverão iniciar as aulas do ano letivo 2023 no dia 17 de julho.



