Segundo dia de provas do Enem 2024 ocorre neste domingo (10); veja horários e o que levar

Neste domingo (10) será realizado o segundo dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024, para o qual se inscreveram mais de 3,42 milhões de estudantes em todo o país.





No primeiro dia houve abstenção de 27% e 4.999 eliminados, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais). Esses estudantes que se ausentaram no dia 3 podem fazer a segunda prova. E alguns ainda podem remarcar o primeiro exame, dependendo do caso.





Assim como no primeiro dia, todos os participantes precisam se atentar às exigências e aos horários para que consigam realizar a prova sem problemas e se concentrar apenas nas questões.





Nesse segundo dia serão aplicadas 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia) e 45 questões de matemática e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas de duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas.





Veja, abaixo, as principais informações para o segundo dia de prova.





QUAL É O HORÁRIO DA PROVA?





Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, com o início da prova às 13h30 (horários de Brasília).





QUAL É O TEMPO DE PROVA?





No segundo domingo, a prova será das 13h30 às 18h30 (19h30 para participantes com tempo adicional e 20h30 para aqueles que farão a videoprova em libras).





Serão corrigidas somente as respostas efetivamente marcadas no cartão-resposta, sem emendas ou rasuras.





QUAL DOCUMENTO PRECISO LEVAR?





Nos dias de provas serão aceitos documentos de identificação originais e com foto.





São documentos impressos válidos:





- Cédulas de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

- Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive refugiados;

- Carteira de Registro Nacional Migratório;

- Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

- Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

- Passaporte;

- Carteira Nacional de Habilitação;

- CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);

- Documentos digitais com foto (e-Título, Carteira Nacional de Habilitação Digital e RG e CIN Digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.br. Capturas de telas não serão aceitas.





O QUE LEVAR NO DIA DA PROVA?





- Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

- Documento de identificação válido (físico ou digital);

- Cartão de confirmação de inscrição;

- Declaração de comparecimento impressa (caso precise justificar sua presença no exame);

- Alimentos leves, como sanduíches naturais, chocolates, barrinhas de cereais etc. Para beber, água é mais recomendada.





O QUE NÃO PODE LEVAR NO DIA DA PROVA?





Será eliminado o participante que portar qualquer um dos itens a seguir fora do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador, ao ingressar na sala de provas:





- Declaração de comparecimento impressa;

- Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;

- Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos;

- Livros, manuais, impressos e anotações;

- Protetor auricular;

- Relógio de qualquer tipo;

- Quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar;

- Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico;

- Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens;

- Bebidas alcoólicas;

- Drogas ilícitas ou cigarros e outros derivados do tabaco;

- Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.





O QUE É E COMO EMITIR A DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO





Algumas pessoas terão de faltar ao trabalho ou a outro compromisso para fazer a prova. Para não perderem o dia, elas têm a possibilidade de conseguir uma declaração de comparecimento do Enem, que serve como uma evidência oficial de que ele esteve presente no local durante a aplicação do exame.





Para isso, basta o estudante entrar na sua página do participante, via portal Gov.br, e imprimir a declaração de comparecimento, que contém informações como o nome do participante, CPF, número de inscrição, data e local da prova.





É importante saber que esse documento precisa ser levado no dia e dado para o aplicador do teste assinar quando for pedido. No entanto, antes de entrar na sala, a declaração precisa estar dentro do envelope porta-objetos fornecido. Caso contrário, o estudante pode até ser eliminado.





QUANDO SAIRÁ E ONDE VER O GABARITO?





O gabarito oficial das provas será divulgado no dia 20 de novembro na seção Provas e Gabaritos do portal do Inep.





QUANDO SAI O RESULTADO?





O resultado final do Enem será divulgado no dia 13 de janeiro de 2025, na página do participante.





O estudante também poderá ter acesso à vista de sua prova de redação exclusivamente para fins pedagógicos 60 dias após a divulgação dos resultados.





O resultado para fins exclusivos de autoavaliação de conhecimentos do participante "treineiro" será divulgado 60 (sessenta) dias após a divulgação dos resultados do Exame.





