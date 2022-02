Sistema de prova para revalidar diploma estrangeiro de médico tem falhas

Candidatos que prestaram o Revalida, exame aplicado para revalidar diplomas de médicos formados no exterior, estão tendo dificuldades para acessar o sistema com seus resultados, divulgados na última segunda-feira (21).



Os concorrentes já fizeram tanto a primeira etapa, com questões objetivas, em setembro, quanto a segunda, quando passaram por avaliação de habilidades clínicas, em dezembro. Nesta prova prática, gravada, o candidato atende atores que interpretam problemas de saúde e precisam diagnosticar as doenças correspondentes.

Após a divulgação do gabarito e dos resultados preliminares, os candidatos que não passaram têm até a próxima sexta (25) para entrar com recurso.

Porém, existem queixas de que não é possível ver os vídeos de atendimentos. Ou, quando a plataforma funciona, há acesso a filmagens de concorrentes.





Candidatos relatam que tentam por horas acessar suas filmagens, mas sem sucesso. "Teve gente que viu o vídeo de umas cinco pessoas até chegar ao dela", diz Natalia de Souza, 26.

"E tem o desespero de o tempo estar correndo, só tem cinco dias para o recurso, a gente ainda tem que analisar todos esses vídeos, o que dá uns 50 minutos."





Há reclamações também sobre a falta de resolução do problema, apesar de contatos por email e telefone com os órgãos responsáveis. Outra crítica é a falha ter acontecido apesar do alto preço da inscrição, de R$ 450 para a primeira etapa e de R$ 3.300 para a segunda.





O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela disponibilização das filmagens da prova e pelo recebimento dos recursos, atribuiu ao grande número de acessos a instabilidade da plataforma.





"A instituição está atuando de modo a corrigir, da forma mais ágil possível, a instabilidade apresentada no sistema", afirmou o órgão em nota.





O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) disse que está acompanhando o trabalho do Cebraspe e que prorrogará o prazo dos recursos conforme o tempo de duração da instabilidade.

Apesar da mudança de datas, a divulgação do resultado final está mantida para 21 de março. "A mudança no prazo para interposição de recursos sobre as notas preliminares não causará impactos nas outras datas do cronograma", afirmou o Inep.





No início do mês, o Inep esteve envolvido em outro problema digital, mas desta vez com o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021. No dia 9, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, antecipou em dois dias a divulgação dos resultados.





O anúncio ocorreu, porém, antes que o Inep, responsável pela prova, finalizasse o carregamento dos dados, o que frustrou candidatos que tentavam acessar suas notas.