Susep abre concurso com 75 vagas e salário inicial de R$ 18.033,52

O edital do novo concurso da Susep (Superintendência de Seguros Privados) foi publicado pelo Cebraspe, banca responsável pela seleção, com 75 vagas imediatas e formação de cadastro reserva.





As vagas são exclusivas para cargos de nível superior e os salários iniciais são de R$ 18.033,52, com jornada semanal de 40 horas. As inscrições poderão ser feitas a partir das 10h do dia 17 de fevereiro até as 18h do dia 10 março, por meio do site do Cesbraspe. As taxas de inscrição serão de R$ 150.





Todas as vagas são para o cargo de analista, com 3 para a área de contabilidade pública; 12 para direito, políticas públicas e desenho institucional; 30 para supervisão e regulação de mercados; e 30 para tecnologia da informação e ciência de dados.





O pagamento da taxa deverá ser feito até o dia 28 de março. Para pedir a isenção do pagamento da inscrição, o candidato deverá enviar documentos para comprovar que está inscrito no CadÚnico (cadastro do governo federal) ou que é doador de medula óssea.





Segundo a banca, 5% das vagas serão reservadas para PcD (pessoas com deficiência) e 20% deverão ser preenchidas por candidatos negros e indígenas.





COMO SERÁ O CONCURSO?





A seleção contará com a aplicação de provas objetivas, uma prova discursiva e avaliação de títulos. As provas terão a duração de 5 horas e serão aplicadas no dia 8 de junho.





As provas objetivas valerão, ao todo, 130 pontos, enquanto a discursiva valerá 30 pontos e consistirá em uma redação de até 30 linhas.





A avaliação de títulos valerá, no máximo, cinco pontos e será possível apresentar:

- Diploma de curso de pós‐graduação em nível de doutorado relacionado ao cargo/tema a que concorre

- Diploma de curso de pós‐graduação em nível de mestrado relacionado ao cargo/tema a que concorre





Leia também: