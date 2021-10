Terminam na quinta-feira as inscrições de PSS para contratar professores temporários na UEM

Encerram nesta quinta-feira (28) as inscrições para concorrer às 40 vagas do PSS (processo seletivo simplificado) voltado à contratação de professores temporários em diversas áreas do conhecimento para atuarem em quatro campi da UEM (Universidade Estadual de Maringá). Para professores do curso de Medicina as inscrições vão até 3 de novembro. Contratos poderão ter prazo máximo de duração de dois anos.

Para inscrever-se às vagas das diversas áreas é necessário preencher o formulário (disponível aqui). Já para os professores do curso de Medicina, o formulário está disponível aqui.





No ato da inscrição é obrigatório anexar, em formato digital, o RG (Cédula de Identidade) e os demais documentos exigidos nos editais (edital para diversas vagas; edital para vagas de Medicina).

A taxa de inscrição é de R$ 153. A relação das inscrições homologadas será publicada na página de processos seletivos docentes em 9 de novembro (diversas áreas) e 12 de novembro (Medicina). Os candidatos serão submetidos a uma prova didática (somente para diversas áreas, entre 6 e 12 de dezembro) e posterior avaliação de títulos e currículo (para todos os cargos).





Os resultados finais serão divulgados em 13 de janeiro (Medicina) e 31 de janeiro de 2022 (diversas áreas).

Confira as vagas disponíveis:

Centro de Ciências Agrárias

Departamento de Agronomia: 5 vagas – Maringá.

Departamento de Engenharia Agrícola: 4 vagas para cadastro de reserva – Cidade Gaúcha.

Departamento de Zootecnia: 3 vagas para cadastro de reserva – Maringá.

Centro de Ciências Biológicas

Departamento de Biologia: 2 vagas – Cianorte e Maringá.

Departamento de Bioquímica: 1 vaga – Maringá.

Centro de Ciências da Saúde

Departamento de Ciências do Movimento Humano: 1 vaga – Ivaiporã.

Departamento de Medicina: 3 vagas – Maringá.

Departamento de Odontologia: 1 vaga – Maringá.

Centro de Ciências Exatas

Departamento de Estatística: 1 vaga para cadastro de reserva – Maringá.

Departamento de Matemática: 2 vagas para cadastro de reserva – Maringá.

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes

Departamento de Fundamentos da Educação: 6 vagas (sendo 2 para cadastro de reserva) – Maringá.

Departamento de Geografia: 1 vaga para cadastro de reserva – Maringá.

Departamento de Letras Modernas: 2 vagas para cadastro de reserva – Maringá.

Departamento de Música e Artes Cênicas: 1 vaga para cadastro de reserva – Maringá.

Departamento de Pedagogia: 1 vaga – Cianorte.

Departamento de Teorias Linguísticas e Literárias: 1 vaga para cadastro de reserva – Maringá.

Centro de Tecnologia

Departamento de Engenharia Civil: 1 vaga – Maringá.

Departamento de Engenharia de Produção: 2 vagas – Maringá.

Departamento de Engenharia Química: 2 vagas – Maringá.