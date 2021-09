Prefeitura de Londrina divulga classificação de Teste Seletivo

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMRH (Secretaria Municipal de Recursos Humanos), divulgou na segunda-feira, 27, novos editais para o Teste Seletivo n° 106/2021. Será publicada a classificação preliminar para os 3.262 candidatos que realizaram a prova objetiva, incluindo os que concorrem em reserva de vagas para PCD (pessoas com deficiência) e afro-brasileiros. Os documentos podem ser conferidos na página do Teste Seletivo no Portal da Prefeitura (acesse aqui).

Os cargos oferecidos no Teste Seletivo n° 106/2021 são para professor de Educação Básica, professor de Educação Física e preparador de cadáver, totalizando 136 vagas de contratação temporária pelo período de 12 meses. A secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci, afirmou que o Teste Seletivo n° 106/2021 foi operacionalizado dentro dos parâmetros estabelecidos para nível de concurso público.

“No último final de semana tivemos as entrevistas para candidatos afro com 100% de convalidação dentre os presentes. Neste sentido, posso dizer que, apesar do grande esforço da equipe para resultar na lista de classificados em apenas 40 dias após a publicação do edital, o teste seletivo ocorreu em total conformidade e já estamos preparados para as próximas fases, que compreendem a homologação e convocação”, adiantou.





Foram classificados apenas os candidatos que atingiram, no mínimo, 50% da nota máxima da prova objetiva. Além da avaliação presencial, que ocorreu no dia 19 de setembro, os candidatos puderam apresentar títulos profissionais para somar pontos em sua classificação.

Os candidatos que discordarem da sua contagem de pontos poderão solicitar a revisão até às 17h de quarta-feira, 29. Os pedidos de recursos devem ser enviados exclusivamente pelo e-mail [email protected]





Todos os pedidos registrados dentro deste prazo serão analisados, e a classificação final com homologação do Teste Seletivo n° 106/2021 está prevista para ser publicada nesta sexta-feira, 1° de outubro. Na ocasião, também será publicado o primeiro edital de convocação para preenchimento das vagas disponíveis.





Vagas para afro-brasileiros – No último sábado, 25, e domingo, 26, foram realizadas entrevistas de confirmação da autodeclaração de afro-brasileiros, para concorrerem dentro da reserva especial de 10% das vagas, como prevê a legislação.





Foram convocados para as entrevistas 368 candidatos que se autodeclararam afro-brasileiros. As entrevistas foram realizadas no auditório da Prefeitura de Londrina, com avaliação feita pela Comissão de Acompanhamento do Ingresso de Afro-brasileiros. Integram a Comissão servidores municipais e representantes do Movimento Negro, do CMPIR (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial) e da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Londrina.





Dentre todos os convocados, apenas 52 não compareceram. Dessa forma, deixam de concorrer na reserva especial e disputam as vagas na concorrência geral. De forma inédita, todos os que foram avaliados tiveram sua autodeclaração confirmada pela banca.





Em caso de dúvidas sobre o Teste Seletivo n° 106/2021, a SMRH disponibiliza o SAC (Serviço de Atendimento ao Candidato). O serviço fica disponível de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, pelos telefones 3372-4038 e 3372-4850.