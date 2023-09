Três universidades estaduais estão com inscrições abertas para 126 graduações no Paraná

As universidades estaduais de Londrina (UEL), Ponta Grossa (UEPG) e Centro-Oeste (Unicentro) estão com inscrições abertas para o vestibular 2024. Os interessados em ingressar na UEL ou na Unicentro têm até o dia 5 de setembro para se inscrever. Na UEPG, as inscrições seguem até 5 de outubro. Juntas, as três instituições de ensino superior juntas ofertam 5.295 vagas para 126 cursos de graduação em licenciatura e bacharelado. A universidades reservam vagas para ações afirmativas como cotas sociais, raciais e para pessoas com deficiência.



UEL

Publicidade

Publicidade



A universidade oferta 2.500 vagas no vestibular para 51 cursos. As provas da 1ª fase serão aplicadas no dia 29 de outubro em Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama. A 2ª fase ocorre nos dias 26, 27 e 28 de novembro em Londrina. O resultado será divulgado em 16 de janeiro de 2024.



Inscrições até 5 de setembro Publicidade

Provas: 29 de outubro (1ª fase)

26 a 28 de novembro (2ª fase) Publicidade

Taxa de inscrição: R$ 176,00

Manual do Candidato Publicidade



UEPG



As provas do processo seletivo estão marcadas para 26 de novembro em quatro cidades: Curitiba, Ponta Grossa, Maringá e Cascavel. A convocação dos aprovados será publicada no dia 22 de dezembro. São 1.495 vagas distribuídas em 39 cursos de graduação. Nesta edição, os candidatos aos cursos de licenciatura estão isentos da taxa de inscrição.

Publicidade

Inscrições até 5 de outubro

Provas: 26 de novembro Publicidade

Taxa de inscrição: R$ 195,00 (isento para cursos de Licenciatura)

Manual do Candidato Publicidade



UNICENTRO



Os candidatos realizarão as provas no dia 15 de outubro em Guarapuava, Irati, Cascavel, Chopinzinho, Coronel Vivida, Londrina, Pitanga e Prudentópolis. A universidade oferta mais de 1.300 vagas em 36 cursos nos sete campus da instituição. O resultado do Vestibular será divulgado até 1º de dezembro.



Inscrições até 5 de setembro

Provas: 15 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 160

Manual do Candidato