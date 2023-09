Feira das Profissões da UEL bate expectativas e soma 22.074 visitantes em 2023

A Feira das Profissões 2023 superou todas as expectativas da organização e levou ao campus da UEL (Universidade Estadual de Londrina) 22.074 visitantes, de municípos do Paraná e interior de São Paulo para conhecer a instituição, cursos e projetos oferecidos, na última terça-feira (29).





O número de participantes, conforme a Proex (Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade), é 19,44% maior do que o registrado na última edição do evento, em 2022.

Conforme o professor Paulo Liboni, diretor de Programas, Projetos e Iniciação Extensionista, as análises estatísticas foram realizadas pela equipe do PET (Programa de Educação Tutorial) Matemática UEL.





Liboni é tutor do PET Matemática e comenta que, para proceder a contagem, o grupo usou duas metodologias. Na primeira, antes mesmo da Feira, ao preencher o formulário de inscrição, cada escola recebeu um cartão virtual com código de identificação. Ao chegar ao campus, fez um check-in eletrônico e informou, em tempo real, a quantidade de estudantes e professores participantes.

Já a segunda metodologia, que é estatística e não depende de entrega de documentação, estudantes do PET Matemática desenharam quadrados no chão da UEL com fita adesiva em pontos estratégicos do campus e, ao longo de toda a Feira, de modo sincronizado, fizeram a contagem de quantas pessoas circularam dentro dos espaços demarcados.





O professor frisa que a Feira das Profissões é um evento complexo que envolve órgãos e unidades de toda a UEL, e, por meio deste trabalho de aferição de público, o programa pôde exercitar a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão.





Para a pró-reitora de Graduação, professora Ana Márcia Tucci de Carvalho, o sucesso da Feira se deve, entre vários aspectos, ao reconhecimento de que a UEL é uma instituição pública, gratuita e inclusiva. Enfatiza que, ao percorrer os estandes sobre os 52 cursos de graduação, pôde observar os estudantes reafirmando ou mudando a rota sobre a carreira escolhida, o que significa que o evento cumpriu o papel.





O PET Matemática está preparando um relatório técnico com todos os dados sobre a Feira. O material estará disponível ao público no site do programa nos próximos dias.