UAB Londrina divulga nove vagas para curso de Pedagogia

O Polo Londrina da UAB (Universidade Aberta do Brasil) está oferecendo nove vagas para o curso de Licenciatura em Pedagogia, oferecidas pela Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste). Os cursos são gratuitos e na modalidade EAD (Educação à Distância), para pessoas que já têm diploma de curso superior.

Ao todo, a UAB divulgou 262 vagas para diferentes polos no Paraná, com oportunidades para os cursos de Bacharelado em Administração Pública, Licenciatura em Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa. Porém, estas graduações EAD são ofertadas em outros polos da UAB no estado. O edital completo, com todas os polos e vagas, pode ser acessado aqui.

As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (29), pelo site da Unicentro, mediante pagamento de uma taxa de R$ 50,00. Para participar desta seleção, o candidato deve ter concluído curso superior, com diploma para comprovação. Serão considerados, para fins de classificação e preenchimento das vagas, os seguintes critérios: maior quantidade de disciplinas aproveitadas e, em caso de empate, maior idade.





O resultado com edital de convocação para matrícula será divulgado pela Unicentro até o dia 20 de maio. Como os cursos já estão em andamento, os convocados vão iniciar suas atividades acadêmicas logo após a matrícula. O polo da UAB Londrina fica sediado na Rua Rudolf Keilhold, 173, Conjunto Semíramis, zona norte da cidade.





Embora o curso seja na modalidade EAD, os graduandos precisam comparecer nos polos presencialmente, para a realização de provas, atividades, seminários e apresentação de trabalhos.

A coordenadora do polo da UAB em Londrina, Joice Baldassare, acrescentou que a instituição tem se destacado no Brasil por levar cursos gratuitos e de qualidade à população que enfrenta dificuldades para ingressar em uma formação presencial. As vagas são na modalidade EAD, com chancela de universidades estaduais e federais. “A UAB Londrina já formou mais de 1.600 alunos em graduação e especialização, o que consolida sua participação na educação do município. Atualmente, o polo tem a oferta do curso de Pedagogia pela Unicentro e, entre 2023 e 2024, teremos mais duas turmas. Necessário ressaltar que o curso de Pedagogia é o mais procurado em todo o Brasil e poder ofertá-lo é um privilégio, o que aumenta a importância das pessoas se inscreverem nesse edital”, complementou.





O polo da UAB em Londrina é resultado de um convênio firmado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), órgão vinculado ao MEC (Ministério da Educação).