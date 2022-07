UEL: aulas voltam na segunda com uso de máscaras em locais fechados

Cerca de 17 mil estudantes de graduação e de pós-graduação iniciam o ano letivo 2022 nesta segunda-feira (1º) de forma presencial na UEL (Universidade Estadual de Londrina). Na universidade, todos devem manter o uso de máscara facial de proteção individual em ambientes fechados. Os alunos retornam depois de um curto período de férias, após a conclusão do ano letivo 2021, marcado por atividades acadêmicas virtuais no primeiro semestre e, posteriormente, normalizadas com o avanço do esquema vacinal.

O Ato Executivo nº108/2022, assinado pela reitora nesta quinta-feira (29), recomendou a utilização da máscara também em locais abertos do Campus e das demais unidades da instituição, como medida de proteção da comunidade universitária. O documento tem validade até 31 de agosto e considera a necessidade de estudantes, professores e agentes universitários de manterem cuidados com a transmissão do coronavírus em virtude dos ambientes reunirem sempre grande número de pessoas de vários locais.





Cerca de três mil novos estudantes da UEL estarão no Campus pela primeira vez e participam da Semana de Recepção aos Ingressantes (SER-UEL), com atividades programadas entre 1º e 5 de agosto. Todos os ingressantes deverão fazer obrigatoriamente a confirmação de matrícula no Portal do Estudante. Eles terão à disposição um site exclusivo, chamado de SER UEL, no qual estarão reunidas diversas informações sobre a Universidade, em formatos de vídeo, áudio e texto. A programação específica de atividades de cada curso estará disponível no site a partir de 22 de julho. Pelo Campus, serão colocadas diversas faixas com QR Code para que o acesso ao site seja prático e rápido.