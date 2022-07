UEL abre nesta segunda seleção para preencher 22 vagas na Moradia Estudantil

O Sebec (Serviço de Bem-Estar à Comunidade) abre, nesta segunda-feira (25), o Processo de Seleção Socioeconômica para preenchimento de vagas remanescentes na Moradia Estudantil. São ofertadas 22 vagas para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. As inscrições seguem até o dia 8 de agosto, às 17h, na página do Sebec.

O Processo de Seleção tem como base a situação socioeconômica do candidato e do seu grupo familiar. Podem se inscrever, estudantes com renda familiar per capita de até dois salários-mínimos federais (R$ 2.424) e que não residam em Londrina ou em cidades atendidas por linhas de ônibus metropolitanas (Ibiporã, Assaí, Cambé, Bela Vista do Paraíso, Jataizinho, Rolândia, Sertanópolis e São Sebastião da Amoreira). As informações estão no Edital 018/2022.

As vagas são ofertadas para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica (Foto: Divulgação)

Os estudantes interessados em participar da seleção devem fazer a inscrição por meio do formulário eletrônico e anexar todos os documentos solicitados digitalizados em formato PDF ou imagem.





O edital com as inscrições deferidas e indeferidas será publicado no dia 22 de agosto, às 17h. Os candidatos com inscrição indeferida poderão entrar com pedido de recurso entre às 8h do dia 23 e às 17h do dia 24. O resultado da convocação será publicado no dia 29, a partir das 17h, na página do Sebec. Os convocados deverão assinar o termo de ocupação de vaga diretamente na Moradia Estudantil, localizada no Campus Universitário, nos dias 30 e 31, das 8h às 11h e das 13h às 18h.

O direito à vaga na Moradia Estudantil é valido até o próximo Processo de Seleção Socioeconômica.