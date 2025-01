Prefeito de Londrina promete 'medidas rígidas' contra terrenos baldios com mato alto

O prefeito Tiago Amaral (PSD) alertou nesta segunda-feira (27) que a administração municipal vai tomar medidas mais rígidas contra proprietários de terrenos baldios que não fizeram a limpeza dentro do prazo estabelecido, até o dia 18 deste mês. A determinação busca combater o avanço do mato alto e evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.





“Tudo o que já foi comunicado à população e pedido como engajamento será seguido de responsabilizações firmes. Eu costumo priorizar o diálogo e o pedido inicial, mas, caso não haja adesão, entraremos com punições. Não podemos permitir que o descaso de alguns afete toda a comunidade”, disse o prefeito após a apresentação da campanha “Londrina Sem Dengue – Sua Ação Salva Vidas”.

Segundo o prefeito, os responsáveis por terrenos em situação irregular estarão sujeitos a multas e outras medidas previstas em lei, que serão aplicadas de forma rigorosa. A intenção é garantir que o problema seja enfrentado com seriedade e que a comunidade não seja prejudicada pela falta de comprometimento de alguns contribuintes.





Além disso, o prefeito reforçou o planejamento da administração municipal para intensificar as ações de limpeza em locais públicos e promover mutirões nos bairros. O cronograma, que será iniciado a partir do dia 7 de fevereiro, contará com a participação de diversas secretarias e focará nos pontos mais críticos identificados pelas equipes de saúde.

No dia 3 de janeiro, a Prefeitura de Londrina notificou os proprietários de terrenos no perímetro urbano a executarem os serviços de conservação, limpeza e roçagem dos imóveis dentro do prazo de 15 dias. A notificação vale, também, para área de calçadas e segue vigente para todo o ano de 2025.





Os terrenos que forem flagrados sem a devida manutenção estão sujeitos a multa de R$ 2 por metro quadrado não roçado, além de arcar com o pagamento do corte do mato efetuado por servidores, ao qual recai uma taxa de administração de 10% sobre o custo dos serviços prestados.





