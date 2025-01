Especializações lato sensu estão com as inscrições abertas na UEL

O prazo de encerramento das inscrições para pós-graduações lato sensu (especializações) ofertadas pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) no primeiro período letivo de 2025 se aproxima. Divulgado em novembro de 2024, pela ProPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) através do Edital PROPPG/DPG/DAM Nº 046/2024 , há um total de 36 cursos referentes a diversas áreas, com início previsto para 10 de março de 2025. O encerramento varia conforme indicado pelos coordenadores dos cursos.





Os cursos de especialização da modalidade lato sensu são destinados a candidatos diplomados em cursos superiores e se voltam à capacitação dos profissionais em campos de atuação específicos e adaptação diante das reivindicações do mercado de trabalho. A pós-graduação na UEL representa uma oportunidade de qualificação, inclusive para aqueles graduados de demais instituições que desejam aprimorar seus currículos. Os cursos de MBA (Master of Business Administration), fazem parte da pós lato sensu.

Os interessados deverão inscrever-se de forma exclusivamente online, neste endereço , mediante pagamento da taxa de R$ 81,00. No mais, durante o momento de inscrição, os candidatos também devem apresentar cédula de identidade, fotocópia do CPF, documento militar para os candidatos de até 45 anos, certidão de nascimento ou casamento e cópia frente e verso do diploma de graduação. Demais exigências podem ser requeridas nos editais específicos.





Demais Informações sobre as datas de inscrições e divulgação dos resultados, número de vagas e critérios de avaliação podem ser encontradas nos editais de cada curso, conforme constado:

Centro de Ciências Biológicas





*Especialização Em Biologia Tecidual E Do Desenvolvimento – Clique Aqui

*Especialização Em Clínica Psicanalítica – Clique Aqui

*Especialização Em Neurociências – Clique Aqui

*Especialização Em Genética Aplicada – Clique Aqui

*Especialização Em Pesquisa Translacional E Inovação Em Saúde – Clique Aqui

Centro de Ciências da Saúde





*Especialização Em Análises Clínicas – Clique Aqui

*Especialização Em Controle De Infecção Relacionada À Assistência À Saúde – Clique Aqui





Centro de Ciências Exatas

*Especialização Em Engenharia De Software – Clique Aqui

Especialização Em Ensino De Geografia – Clique Aqui

*Especialização Em Estatística Com Ênfase Em Pesquisa Quantitativa – Clique Aqui

*Especialização Em Machine Learning, Bigdata – Clique Aqui





Centro De Educação, Comunicação E Artes





*Especialização Em Direção De Arte: Design E Comunicação – Clique Aqui

*Especialização Em Ergonomia – Clique Aqui

*Especialização Em Mídias Digitais: Design E Comunicação – Clique Aqui

*Especialização Em Psicopedagogia – Clique Aqui





Centro de Educação Física E Esporte





Especialização Em Educação Física Na Educação Básica – Clique Aqui





Centro de Estudos Sociais Aplicados





*Especialização Em Contabilidade E Controladoria Empresarial – Clique Aqui

*Especialização Em Direito Civil E Processo Civil – Clique Aqui

*Especialização Em Direito De Família E Sucessões – Teoria E Prática – Clique Aqui

*Especialização Em Direito Do Estado – Clique Aqui

*Especialização Em Direito E Processo Penal – Clique Aqui

*Especialização Em Direito Empresarial Aplicado À Era Digital – Clique Aqui

*Especialização Em Direito Previdenciário – Clique Aqui

*Especialização Em Filosofia, Política E Jurídica – Clique Aqui

*Especialização Em Finanças Corporativas – Clique Aqui

*Especialização Em Gestão Industrial E Negócios – Clique Aqui

*Especialização Em Gestão E Tributária E Contabilidade – Clique Aqui

*Especialização Em MBA Em Gestão De Marketing E Mídias Digitais – Clique Aqui

*Especialização Em MBA Em Gestão De Pessoas E People Experience – Clique Aqui

*Especialização Em MBA Em Gestão De Projetos – Clique Aqui

*Especialização Em Perícia Contábil E Auditoria – Clique Aqui





Centro de Tecnologia e Urbanismo





*Especialização Em Engenharia De Estruturas – Clique Aqui

*Especialização Em Engenharia De Segurança Do Trabalho – Clique Aqui

*Especialização Em Projeto Arquitetônico: Composição E Tecnologia Do Ambiente Construído – Clique Aqui





Centro de Letras e Ciências Humanas





Especialização Em Língua Portuguesa – Clique Aqui

Especialização Em Ensino De Sociologia – Clique Aqui





A oferta dos Cursos Lato sensu que serão ministrados em Convênio está condicionada à aprovação do Acordo de Cooperação pelo Conselho de Administração da UEL até o início da matrícula de cada Curso.





