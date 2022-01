UEL faz mutirão de limpeza e se prepara para a volta às aulas

A PCU (Prefeitura do Campus Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) iniciou nesta segunda-feira (10) o mutirão de limpeza e higienização dos espaços com vistas à retomada das aulas presenciais, no próximo dia 24 de janeiro. Para dar conta da demanda, a Prefeitura conta com uma equipe de servidores terceirizados, que deverão atuar das 8 às 18 horas. A partir do início das aulas, as equipes serão divididas em turnos (6 às 15 horas e 13 às 22 horas) para atender as especificidades dos oito Centros de Estudos, localizados no Campus Universitário – CCB, CLCH, CESA, CEFE, CECA, CTU, CCA e CCE.

O trabalho foi planejado considerando a necessidade de manter higienizados todos os espaços. O Campus da UEL tem 1,5 milhão de metros quadrados de área construída, 780 laboratórios e salas de aulas práticas, de acordo com dados oficiais da ProPlan (Pró-reitoria de Planejamento).

Conforme o prefeito em exercício do Campus, Daniel Correia, além da limpeza dos espaços, é preciso manter a rotina de manutenção e roçagem da área verde, sem contar o trabalho constante de verificação e reparo de telhados, calhas, alvenaria, rede lógica, elétrica e hidráulica. Segundo ele, este trabalho é realizado pelos servidores de carreira e seguem o fluxo normal, considerando a necessidade de deixar tudo pronto antes do retorno das aulas presenciais.





Ele explica que o contrato com a empresa terceirizada prevê limpeza dos espaços, além do abastecimento dos sanitários. Segundo Daniel, além do pessoal terceirizado, a PCU ainda conta com os servidores antigos do setor de zeladoria, que permanecem nos Centros e nas demais unidades. Inicialmente, os espaços serão higienizados uma vez ao dia, com a manutenção sendo feita pelos servidores da Prefeitura.





“A equipe terceirizada passará em todos os Centros diariamente para realizar a higienização. Os centros continuarão com os servidores. No caso de necessidade de retorno e de reforço da limpeza, os Centros poderão contatar a divisão de zeladoria da Diretoria de Serviços da Prefeitura”, explica.

