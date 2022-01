Confira 4 grandes temas de biologia para o vestibular da UEL

Quando se pensa em biologia no Vestibular da UEL, logo vem à cabeça cursos com grande concorrência, como medicina e biomedicina. Isso sem falar na variedade de assuntos que podem ser abordados pela disciplina. Contudo, o novo formato também afetou a biologia, que ficará em um modelo mais engessado, devido à barreira imposta pela prova com menos questões.

Professor de biologia do Colégio Marista de Londrina, Gabriel Souza acredita que a fatia destinada à disciplina das Ciências Biológicas deva ficar em cerca de cinco questões, assim como o Vestibular 2021. “Não tem como dar um peso para uma disciplina ou outra, por mais que os cursos mais concorridos sejam dessa área. Por isso, acredito que vão manter o padrão da prova passada”, afirmou.

Sem a prova de conhecimentos específicos, Souza não vê um prejuízo na parte pedagógica, mas no sentido de seleção dos candidatos mais preparados. “Comparado com o vestibular anterior, as questões de biologia tiveram o mesmo padrão. Vejo que a limitação fica por conta de aprovar o candidato que estudou mais, já que a segunda fase, com as questões dissertativas, também servia para mediar mais conhecimento dos alunos. Pode ser um diferencial para o estudante de humanas ter uma melhor colocação, por exemplo. Já para o ‘medicineiro’, não. Para os cursos mais concorridos, a forma de seleção ficou mais vaga”, comentou. Na sua visão, a redação terá esse papel. “Ela (redação) está equivalendo a quase 40% da nota total do Vestibular. Então vale a pena treinar bastante redação”, completou.





