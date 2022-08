UEL inicia inscrições do vestibular 2023 nesta quinta-feira

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) iniciar, nesta quinta-feira (25), o período de inscrições para o vestibular 2023, edição que marca a volta do modelo em duas etapas e a ampliação dos locais de prova para outras quatro cidades do Paraná.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de outubro somente no site da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos). As orientações constam do Manual do Candidato do Vestibular 2023, disponível no site da Cops.

Para acessar o formulário de inscrição, é preciso fazer um cadastro prévio, com login e senha. Nesta etapa, deve ser feita a leitura e aceite dos termos previstos na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) para avançar até o formulário online de inscrição. “No formulário, os candidatos farão a opção pelo curso e encontrarão o número de vagas e percentual de cotas. Também deve indicar se é ou não candidato treineiro e optar pela língua estrangeira. A primeira recomendação é ler o Manual do Candidato”, explica a coordenadora da Cops, Sandra Garcia.

Em seguida, os candidatos devem pagar uma taxa de R$ 167,00. A confirmação da inscrição se dá após o pagamento, com exceção dos candidatos que conseguiram isenção do valor.

Garcia pontua que, dentre todos os candidatos que passaram pela análise socioeconômica, 1920 candidatos poderão contar com a isenção de 100% da taxa de inscrição. O valor foi reajustado com base no que foi praticado na edição de 2019, o que ocorreu devido o retorno ao modelo tradicional.



Provas



A UEL promove a 1ª fase no dia 5 de março de 2023, com 60 questões de Conhecimentos Gerais (Geografia, História, Filosofia, Artes, Química, Física, Biologia, Sociologia e Matemática).

Os aprovados seguem para a 2ª fase, nos dias 2, 3 e 4 de abril, quando serão cobradas questões de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação, no dia 2; a prova discursiva de Conhecimentos Específicos, no dia 3; e a Prova de Habilidades Específicas direcionada aos candidatos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Artes Visuais, no dia 4.



A prova de Habilidades Específicas do curso de Música, aplicada no próximo dia 4 de dezembro, ocorrerá exclusivamente em Londrina.

O resultado final do Vestibular 2023 será divulgado em 4 de maio, no site da Cops, data em que será publicada a lista da 1ª convocação.

“O Vestibular em duas etapas traz características muito específicas da UEL. É uma prova que preza pela interpretação, com questões envolvem diversos conhecimentos. É uma prova temática e as questões são interdisciplinares. O estudante precisa ler com atenção para interpretar aquilo que está sendo solicitado”, comenta.

A lista de obras literárias da edição deste ano está no site da Cops. São sete novos autores, alguns bastante novos, como por exemplo o paranaense Miguel Sanches Neto, que além de escritor é professor universitário e atual reitor da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa). Somente três da antiga lista foram mantidos: o gaúcho Moacyr Scliar, contista, cronista e romancista autor de mais de 70 livros; Mário de Andrade, poeta, romancista, e um dos fundadores do modernismo; e Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras escritoras negras do país.



Ampliação