UEL: Eduel tem livros com 30% de desconto

A Edual (editora da Universidade Estadual de Londrina) disponibiliza 40 títulos com 30% de desconto ao longo desta semana. As publicações estão em exposição no Ceca (Centro de Educação, Comunicação e Artes), na programação do IX Secin (Seminário em Ciência da Informação), e do 6º Coaic (Colóquio em Organização, Acesso e Apropriação da Informação e do Conhecimento).





A exposição iniciou na segunda-feira (22) e segue até sexta (26).

A promoção é do Departamento de Ciência da Informação e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UEL, com apoio da Proex (Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade) e Fauel (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina).





Além de comprar os títulos presencialmente, os interessados ainda podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (43) 3371-4674.

