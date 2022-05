UEL promove Calçadão da Extensão e da Cultura na terça-feira

A 4ª edição do Calçadão da Extensão e da Cultura da UEL (Universidade Estadual de Londrina) será realizada na próxima terça-feira (24), das 10h às 15h, no Calçadão de Londrina, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde. O evento é promovido pela Proex (Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade) e reúne uma série projetos, programas e serviços desenvolvidos pela Universidade, além de divulgar ações culturais e serviços prestados à comunidade.

Ao todo, mais de 40 atividades de diversas áreas serão expostas no decorrer do dia. Estão confirmados na programação a Farmácia Escola, que fará a medição da pressão arterial e a glicemia capilar dos interessados; o Projeto Sala Verde Sibipiruna: extensão, pesquisa e educação ambientar, que ficará responsável pela exposição de recursos e artesanatos ambientais; e o Projeto Audiovisual para o Fortalecimento da Identidade Indígena no Processo Educativo, que contará com banners e materiais relacionados à Cuia-UEL (Comissão Universidade para os Índios), além de estudantes, vinculados ao projeto, que farão grafismos nos braços do público.

Programação





As pessoas que forem prestigiar o evento também poderão concorrer a prêmios. O Lab Línguas realizará o sorteio de uma bolsa de estudos para curso de idiomas, com início previsto para o segundo semestre deste ano. Já a Divisão de Cinema e Vídeo da Casa da Cultura fará o sorteio de 10 ingressos para a exibição do filme Transtorno Explosivo, que será exibido na sessão das 16h, no Cine Teatro Ouro Verde.

Para quem não dispensa uma boa música, entre 10h30 e 11h30 a OSUEL fará um ensaio aberto ao público no Ouro Verde. No período da tarde, às 14h, o coro Tempos Dourados se apresenta na escadaria externa do Teatro.

Segundo a diretora de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade da Proex, Zilda Aparecida de Freitas Andrade, o evento tem como objetivo divulgar as ações culturais e os projetos de extensão da UEL às comunidades universitária e externa; aproximar a comunidade interna das atividades vinculadas à Proex; e demonstrar as ações da UEL em prol do desenvolvimento da comunidade. “O Calçadão da Extensão e da Cultura é uma oportunidade de demonstrar a relevância da UEL para Londrina e região metropolitana”, explica.