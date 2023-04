UEL prorroga inscrições de transferência externa com 764 vagas

As inscrições para o Processo Seletivo de Transferência Externa da UEL foram prorrogadas até dia 11, conforme o Edital Prograd/Cops nº 07/2023. São ofertadas 764 vagas distribuídas 45 cursos de graduação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), com pagamento de taxa de R$ 154,00.





Podem se inscrever estudantes de instituições públicas e privadas brasileiras e de outros países, desde que estejam frequentando ou tenham trancado a matrícula na Instituição de Ensino Superior de origem, em curso de graduação com denominação ou habilitação análogas aos ofertados pela UEL. Também é necessário que o candidato tenha concluído as séries ou semestres anteriores à pleiteada na UEL, sem reprovação ou adaptação curricular pendente.





A seleção é feita por meio da análise da média aritmética do histórico escolar ou por prova escrita e/ou prática, conforme o Edital N° 04/2023. Há vagas para os cursos de Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Engenharia Civil, Psicologia, entre outros; o quadro de vagas completo pode ser conferido aqui.