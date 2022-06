UEL prorroga prazo para vagas remanescentes do vestibular até domingo

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) prorrogou as inscrições para preenchimento de 391 vagas remanescentes do vestibular 2022. O novo prazo termina domingo (19), às 23h59, segundo o edital Prograd (Pró-Reitoria de Graduação)/Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) nº 010/2022. Podem participar da seleção os candidatos que fizeram a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021. As inscrições devem ser feitas no site da Cops.

As vagas são para 27 cursos de graduação como Pedagogia, Educação Física, entre outros. O início das aulas é em agosto.

Para se inscrever, é necessário preencher o formulário eletrônico e efetuar o pagamento da taxa de R$ 50,00, de acordo com o edital Prograd/Cops nº 009/2022. O pagamento pode ser feito até segunda-feira (20). Ficam isentos os candidatos que efetivaram a inscrição no vestibular 2022.





A seleção é feita pela Cops e Prograd, baseada na nota do Enem 2021. Os candidatos devem ter obtido resultado igual ou superior a 400 pontos na média aritmética das cinco notas das provas, incluída a redação, e ainda não podem ter zerado em nenhuma delas.