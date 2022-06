UEL abre processo seletivo para contratar professores temporários

A taxa de inscrição varia de R$ 85,05 a R$ 196,08. Conforme o Edital , há ainda a possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal), doadores de sangue ou medula óssea, e prestadores de serviço eleitoral. O pedido é até 20 de junho.

A Pro-RH (Pró-Reitoria de Recursos Humanos ) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) abriu inscrições para PSS (Processo Seletivo Simplificado) para contratação de professores temporários. Há vagas para 57 áreas, para formação de cadastro de reserva. As inscrições e envio da documentação podem ser feitos até 27 de junho, às 18h, no site da ProRH .

Seleção

O processo seletivo contará com três fases, sendo a primeira delas uma prova didática; a segunda, uma prova prática, caso seja necessário; e a terceira, prova de títulos. As duas primeiras fases são eliminatórias e a última, classificatória. O detalhamento de cada etapa está no item oito do edital .

Prazos

A relação de inscritos, banca examinadora, datas, horários e locais de provas serão divulgados no dia 15 de julho, após as 17h. As provas serão realizadas entre 1º e 12 de agosto. Já o resultado final do PSS está previsto para ser divulgado em 23 de agosto, após as 17h, na página da Pro-RH.