UEL retoma atividades do 2º semestre de 2022 na segunda

Após um mês de recesso acadêmico, os cerca de 13 mil estudantes de graduação da UEL retomam as aulas do segundo semestre de 2022 na segunda-feira (23). Neste primeiro momento, os alunos apenas continuarão com o cronograma de 2022, ou seja, sem a chegada de novos estudantes na universidade. As atividades do 2º semestre de 2022 seguem até 2 de junho deste ano. O Vestibular 2023 será realizado somente em março e abril.





Por conta da pandemia da Covid-19, o calendário acadêmico passou por alterações nas atividades nos anos de 2020 e 2021. Neste período, as aulas foram feitas remotamente e foram ampliadas para que alunos e professores pudessem se adaptar. Segundo a pró-reitora de Graduação (Prograd), professora Ana Márcia Fernandes Tucci de Carvalho, a retomada das aulas está prevista para os 52 cursos de graduação presenciais.

Com o objetivo de preparar salas de aula, laboratórios e demais espaços, servidores da Prefeitura do Campus (PCU) da UEL iniciaram um trabalho de limpeza de calhas e verificação dos telhados nos centros de estudos. Equipes também estão fazendo a varrição de todo Calçadão, estacionamentos, calçadas, áreas externas em geral e fazendo o recolhimento de lixo. A expectativa é de que esse trabalho seja finalizado até esta sexta-feira (20).





Segundo o prefeito do Campus, Luís Cláudio Buzeti, uma parte dos servidores que integram a Divisão de Jardinagem trabalhou durante o recesso administrativo e acadêmico (no final de dezembro e na primeira semana de janeiro) para adiantar o corte e a roçagem de grama em toda a extensão do Campus. “Isso não ocorria nos anos anteriores. Tivemos que fazer isto por conta do crescimento acelerado nesta época do ano, quando são registradas chuvas intensas”, destacou.





Além do grande fluxo de estudantes, professores e agentes universitários, os próximos meses prometem muita movimentação no Campus Universitário, com reflexo em vários setores de Londrina e região. Nos dias 9 e 10 de fevereiro, cerca de 700 formandos participam das solenidades de formatura conjunta, que mais uma vez será realizada no Teatro Ouro Verde. As cerimônias serão feitas em duas sessões diárias, a partir das 19h e, posteriormente, às 21h.





Já o Vestibular 2023 está marcado para os dias 5 de março (1ª fase) e em 2, 3 e 4 de abril (2ª fase). Segundo a Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), um total de 20.858 estudantes se inscreveram para o concurso que será realizado em Londrina, Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama. A UEL oferece 3.100 vagas, sendo 2.541 via Vestibular e outras 559 por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu).