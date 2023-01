UEL: uso da máscara passa a ser recomendado a partir desta segunda

O uso da máscara de proteção facial contra a Covid-19 no Campus da UEL e órgãos suplementares e de apoio deixa de ser obrigatório a partir desta segunda-feira (23), data do retorno às aulas dos estudantes dos 52 cursos de graduação. Entretanto, o uso do equipamento ainda é recomendado para toda a comunidade universitária em ambientes abertos e fechados, sendo obrigatório para estudantes, servidores, funcionários e visitantes que apresentaram sintomas respiratórios ou estiveram próximos de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 nos últimos dez dias.









As novas regras foram estabelecidas no Ato Executivo nº 003/2023, assinado nesta sexta- feira (20) pela reitora, Marta Favaro, seguindo as recomendações do Comitê Técnico de Enfrentamento à Covid-19. O grupo de trabalho foi instituído pela Portaria nº 2.396, de 29 de junho de 2022.





Ao mesmo tempo, conforme determinação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o uso de máscaras segue sendo obrigatório em estabelecimentos e unidade de saúde. Desse modo, o uso de máscara ainda é obrigatório em espaços como o Hospital Universitário (HU) a pacientes, estudantes, servidores e professores que transitem pelo local.





O Comitê Técnico de Enfrentamento à Covid-19 realiza análises do cenário epidemiológico, considerando dados como o índice de transmissão da doença nos municípios atendidos pela 17ª Regional de Saúde. A equipe continuará em constante vigilância acerca dos casos de Covid-19 para garantir que novas medidas sanitária sejam tomadas, caso necessário.