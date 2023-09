UEM abre inscrições para pós-graduação em Letras

O Programa de Pós-Graduação em Letras - mestrado e doutorado da Universidade Estadual de Maringá (UEM) está com inscrições abertas para alunos regulares. O processo seletivo visa o preenchimento de até 37 vagas para o curso de mestrado e 23 de doutorado. O prazo vai até 15 de outubro.





Segundo o Departamento de Teorias Linguísticas e Literárias (DTL), do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, serão destinadas, dentro do quadro geral, quatro vagas de mestrado na área de Estudos Literários, cinco vagas de mestrado de Estudos Linguísticos, três de doutorado na área de Estudos Literários e três vagas na área de Estudos Linguísticos para cotas, conforme resolução nº 212/2022, que consta no edital.

As vagas de mestrado destinam-se a candidatos portadores de diploma de curso superior, em qualquer área de conhecimento. Já as de doutorado para os candidatos portadores de diploma de mestrado, fornecidos por cursos autorizados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).





A inscrição do mestrado tem valor de R$ 100 e a do doutorado de R$150 e é feita exclusivamente pela internet, conforme o edital. A homologação das inscrições ocorrerá por meio de edital, expedido pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e divulgado neste site.





O processo de seleção tanto de mestrado como de doutorado será desenvolvido em duas etapas: avaliação do projeto de dissertação e entrevista/análise do currículo lattes, ambas com caráter eliminatório e classificatório.





Os resultados parciais e finais serão divulgados pela internet, no site. Outras informações pelo telefone (44) 3011-4830 ou e-mail [email protected].