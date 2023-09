UEL anuncia novo curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial para Vestibular 2024

O governado do Paraná, Ratinho Júnior, assinou nesta quarta-feira (27) o decreto governamental nº 3530, que autoriza a criação da 53ª graduação da UEL, o curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. A Universidade anuncia, agora, a abertura de inscrições para interessados em concorrer a uma das 50 vagas que serão oferecidas no Vestibular 2024, no período noturno. As inscrições para o novo curso serão realizadas entre 2 e 6 de outubro, no portal da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), e custam R$ 176,00.





As novas inscrições serão acrescidas aos 16.049 estudantes que se já se inscreveram para o Vestibular 2024, que será realizado em 29 de outubro (1ª fase) e nos dias 26, 27 e 28 de novembro (2ª fase).

A reitora da UEL, Marta Favaro, lembra que será necessário realizar ajustes para inserir o novo curso no processo do Vestibular 2024, que já está em andamento. Ela explica, por outro lado, que a nova graduação atende a uma demanda da sociedade civil organizada. No Paraná, o curso é oferecido somente em instituições privadas.





Marta destacou que o curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial é bastante atual e vai ao encontro da necessidade de Londrina e região, que busca a transformação econômica e do mercado de trabalho por meio do fomento do setor de Tecnologia da Informação. O curso contou, desde o início da estruturação interna, com grande apoio das entidades da sociedade civil, vereadores, deputados e de toda força política local. “Temos um excelente corpo docente e vamos oferecer aulas no período noturno, de modo que possamos abrigar, também, todos aqueles que já estão no mercado e desejam buscar sua qualificação na UEL”, resumiu a reitora.

Mudança

Interessados poderão fazer a inscrição candidatando-se ao novo curso no Vestibular 2024, a partir da próxima segunda-feira (2). Candidatos que já realizaram a inscrição no Vestibular 2024 e que desejarem transferir a inscrição para o novo curso poderão aproveitar a taxa pública que já foi paga. Nesse caso específico, os candidatos deverão realizar nova inscrição, atentando-se em preencher o requerimento de mudança de opção de curso no ato da inscrição. Todas as normas poderão ser acessadas no portal da Cops.





A responsável pela Cops, professora Sandra Garcia, salienta que o novo curso será vinculado ao Centro de Ciências Exatas (CCE). Ela lembra que a proposta da graduação foi debatida no ano passado, com grande participação de representantes da sociedade e que o foco será a formação de recursos humanos com capacidade para extrair informação relevante de grandes volumes de dados, fazendo uso intensivo de técnicas avançadas de computação para coleta, integração, preparação e análise de dados, concepção e modelagem de soluções, descoberta de conhecimento e aprendizado automatizado na resolução de problemas e desenvolvimento de aplicações para as mais diversas áreas. A nova graduação também colabora para melhorar o ambiente de transformação digital e do Ecossistema de Inovação de Londrina.