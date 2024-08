UEM ainda disponibiliza vagas para curso gratuito de empreendedorismo

O curso de nível avançado de Empreendedorismo para Negócios, ministrado na UEM (Universidade Estadual de Maringá), está com inscrições abertas para quatro módulos, que serão ministrados em agosto, a partir do dia 7.





De maneira gratuita, o curso disponibiliza 120 vagas, sendo 30 vagas para cada módulo. Os temas de formação são: estratégias de negócios, de marketing, de inovações e financeiras. As incrições podem ser feitas pelo site .

De acordo com a coordenação do curso, vinculada ao Departamento de Economia, as inscrições seguem até o término das vagas e as pessoas interessadas podem se inscrever em um ou mais módulos. Ao final de cada curso, os participantes receberão o certificado de conclusão.

As aulas de todos os módulos serão ministradas pelos professores de forma presencial no Bloco B12 (Contabilidade), no câmpus sede da UEM, das 19h15 às 22h30. Já as mentorias com os professores são opcionais e devem ser agendadas pelo e-mail: [email protected].