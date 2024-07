Colégio estadual de Londrina recebe apoio da Itaipu para projeto socioambiental

O Colégio Estadual Professora Maria José Balzanelo Aguilera, localizado no Conjunto Cafezal (zona sul de Londrina), recebeu, na última sexta-feira (26), 1.200 copos personalizados da Itaipu Binacional. Na entrega, alunos e professores participaram de uma palestra sobre conscientização ambiental.







A ideia do projeto surgiu quando a diretora da escola, Karina Mafra Furtado, ao perceber a precariedade dos bebedouros, organizou rifas para adquirir três novos aparelhos. Com a chegada dos bebedouros, a escola se deparou com um novo problema: a utilização de copos descartáveis geraria uma questão ambiental.

A solução surgiu após um encontro entre a secretária da escola, Poliana Santos, e o diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, que aprovou a ideia de contribuir com copos reutilizáveis.





“É uma iniciativa totalmente alinhada à missão da empresa, de gerar energia elétrica com responsabilidade social e ambiental, e para nós é muito gratificante ver esse tipo de iniciativa desde as escolas”, disse o diretor.

O que era para ser apenas uma questão de higiene (copos individuais para serem usados no bebedouro) se tornou, de acordo com a diretora, um projeto para conscientizar os mais de mil alunos sobre a importância da redução do uso de copos descartáveis e a diminuição da quantidade de lixo gerado pela escola.





“Os alunos são fundamentais para nos ajudar a cuidar do meio ambiente. Se eles evitarem o uso de copos descartáveis, já faremos uma grande diferença”, afirmou a assessora da Diretoria Geral da Itaipu, Zuleide Terezinha Maccari.





Durante a entrega dos brindes, foi enfatizada a importância de evitar o uso de produtos de plástico descartáveis, devido ao seu impacto no meio ambiente. Professores também abordaram a história da Itaipu e seu papel na produção de energia no Brasil e no mundo.





