UEM define protocolos de biossegurança para retomada das aulas presenciais

As aulas presenciais dos cursos de graduação da UEM (Universidade Estadual de Maringá) retornam na segunda-feira (17), seguindo rigorosos protocolos de biossegurança. Nesta data, o retorno é destinado para as turmas a partir dos segundos anos e, em 31 de janeiro, para os calouros, ou seja, as turmas de primeiro ano.

Nesta segunda (10), as aulas retornam de forma remota, pelo ERE (Ensino Remoto Emergencial), para viabilizar a organização dos campus para receber os alunos e professores, de forma segura, após o recesso de fim de ano.

Para uma retomada segura, estabelecida pela Resolução Nº 032/2021-CEP, a Universidade elaborou protocolos de biossegurança: um aos estudantes e um dos servidores, disponíveis no site da Pró-Reitoria de Ensino (PEN). O objetivo é oferecer orientações a respeito do uso do espaço físico e o comportamento adequado de convivência nos ambientes.





Uma das ações da UEM é quanto à elaboração de material gráfico e personalizado que será fixado em lugares estratégicos do campus. Dentre esses, estão cartazes contendo protocolos para uso dos banheiros e laboratórios.





Outra estratégia adotada é indicar a capacidade máxima de pessoas permitida nos ambientes universitários, além de expor informações com a orientação do que fazer caso alunos ou servidores identifiquem os sintomas da Covid-19.

Além do cumprimento dos protocolos, alunos e professores deverão apresentar o comprovante de vacinação com o esquema vacinal completo, ou seja, com as duas doses da vacina (ou uma dose, no caso da vacina da Janssen). Os discentes farão isso via Sisav (Secretaria Acadêmica Visual), e os docentes e técnicos via portal do servidor.





O primeiro protocolo de biossegurança foi elaborado pela UEM em agosto de 2021, para receber os alunos dos últimos anos da área da saúde nas disciplinas de práticas profissionalizantes presenciais.





“As ações orientativas foram planejadas cuidadosamente por nossos especialistas para garantir todos os cuidados aos alunos e servidores, nos preparando para, gradativamente, retornarmos às atividades presenciais em segurança”, explica Ricardo Dias Silva, vice-reitor da UEM.