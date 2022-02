UEL, UEM e Unespar abrem inscrições para cursos de inglês e francês do Paraná Fala Idiomas

A UEL (Universidade Estadual de Londrina), UEM (Universidade Estadual de Maringá) e Unespar (Universidade Estadual do Paraná) estão com inscrições abertas para os cursos de inglês e francês do programa PFI (Paraná Fala Idiomas). Juntas, as três instituições ofertam 29 turmas de francês e 23 de inglês.

Devido à pandemia do novo coronavírus, as aulas ocorrerão no formato híbrido, com atividades presenciais e remotas, observando os protocolos de biossegurança implementados em cada universidade. Para as turmas online será permitida aos alunos a mobilidade entre as instituições.

Eliane Segati Rios, coordenadora estadual do PFI, destaca a importância da internet na educação diante das restrições impostas pela pandemia. “A pandemia impulsionou a adaptação de modelos de educação online em diversas modalidades de aprendizagem, inclusive no ensino de línguas estrangeiras. A tecnologia tem sido aliada para dar continuidade às atividades e preservar a saúde dos estudantes com o modelo de ensino remoto”.





O PFI é desenvolvido pela Seti (Superintendência da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná), com o apoio das universidades estaduais do Paraná, e tem como objetivo impulsionar a promoção de ações de internacionalização, a partir do ensino de línguas estrangeiras. O programa é viabilizado com recursos financeiros de fomento à ciência, oriundos do Fundo Paraná.





Contemplando diferentes níveis de proficiência, o PFI atua com metodologias específicas para a área acadêmica, sendo direcionado a pesquisadores, professores e estudantes universitários de diversas áreas do conhecimento.

UEL





A UEL contará com sete turmas de francês, que iniciam as aulas no dia 22 de fevereiro, e nove turmas de inglês, que terão aulas a partir de 07 de março.





UEM





A UEM terá 12 turmas de francês, com aulas a partir de 07 de fevereiro, e sete turmas de inglês, que iniciam as aulas em 21 de fevereiro.





Unespar





Na Unespar serão ofertadas 10 turmas de francês, com aulas a partir de 15 março, e sete turmas de inglês, que iniciam as aulas em 22 de março.