UEM divulga mais uma etapa do processo de vagas remanescentes de graduação

A Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) divulga a chamada única da terceira etapa do Processo de Aproveitamento de Vagas Remanescentes para ingresso no ano letivo de 2023, e que prevê uma nova forma de ingresso por meio do Histórico Escolar e uma Redação, a ser redigida de forma on-line no formulário de inscrição.





São 666 vagas em cursos presenciais e 145 em cursos EaD, totalizando 811 vagas. As inscrições serão feitas no site da DAA nos dias 17, a partir das 10h, e 18 de junho, até as 23h59. O candidato precisa indicar, no ato da inscrição, até cinco cursos, em ordem de preferência, para os quais deseja concorrer para vaga remanescente.

A redação deverá ser redigida durante o preenchimento do Formulário de Inscrição. Com valor de zero a 100 pontos, o tamanho estabelecido para o texto é de 10 a 15 linhas digitadas (aproximadamente 850 a 1300 caracteres). Os critérios para a avaliação são a capacidade de produzir o que foi solicitado, atendimento à modalidade culta da língua escrita e a capacidade de estabelecer relações entre ideias na organização textual.





O resultado será divulgado até 21 de julho. Os aprovados deverão realizar a matrícula, exclusivamente no site da DAA, entre os dias 21 a 23 de julho. Os documentos obrigatórios para a efetivação da matrícula são: certidão de nascimento ou casamento; documento de identidade (RG ou CHN) e histórico escolar do Ensino Médio com certificado de conclusão.

Os classificados para o curso de Graduação em Música, em qualquer uma de suas habilitações, devem ser submetidos à prova de habilidades específicas.





O Processo de Aproveitamento de Vagas Remanescentes é gratuito e o ingresso no curso será imediato.

Confira as vagas disponíveis: