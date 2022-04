UEM divulga nesta quarta resultado dos vestibulares e terceira etapa do PAS

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) divulgou nesta quarta-feira (20), às 10 horas, os resultados do Vestibular 2021, aplicado no 20 de fevereiro; da 3ª etapa do PAS (Processo de Avaliação Seriada) 2021, e do Vestibular para PcD (Pessoas com Deficiência) 2022, cujas provas foram aplicadas no último dia 27 de março.

Todos os resultados foram publicados no site e os candidatos aprovados farão matrícula para ingresso no ano letivo de 2022.

As matrículas serão aceitas na segunda-feira (25), a partir das 14 horas. O processo será conduzido pela DAA (Diretoria de Assuntos Acadêmicos). O setor alerta às pessoas aprovadas tanto no Vestibular PcD quanto no sistema de cotas para negros no Vestibular 2021 que se atentem para providenciar os documentos que comprovem as respectivas condições.





O Vestibular 2021, realizado, pela primeira vez, em apenas um dia, ofereceu 2.367 vagas, resultado da soma das vagas do Vestibular de Inverno e do Vestibular de Verão. Entre os inscritos, 2.966 concorreram às vagas pelo sistema de cotas sociais, cotas sociais para negros e cotas para negros. O concurso recebeu 14.541 candidatos e candidatas.





O Processo de Avaliação Seriada 2021 teve provas em Maringá e outras dez cidades paranaenses, voltado aos alunos do ensino médio. Ao todo, o PAS registrou 23.848 inscritos (11.342 na etapa 1; 6.880 na etapa 2; e 5.626 na etapa 3).

O Vestibular PcD 2022 recebeu 68 inscritos, dos quais 57 fizeram a prova. O concurso foi aplicado em Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Ivaiporã, Londrina, Paranavaí e Umuarama. Foram oferecidas 189 vagas suplementares.





Este vestibular, cabe esclarecer, cumpriu a Lei Estadual 20.443/20 e a Resolução 41/21 do CEP (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), que garantem o ingresso desse público nas instituições estaduais de educação superior e de ensino técnico. No caso da UEM, as oportunidades englobaram mais de 70 graduações presenciais.





Confira os resultados em: https://www.cvu.uem.br/