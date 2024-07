UEM faz concurso com 82 vagas para docentes efetivos; salários até R$ 16,5 mil

A UEM (Universidade Estadual de Maringá), por meio da PRH (Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários), abriu concurso público para preencher 82 vagas de professores para o quadro de servidores da instituição. As remunerações para as vagas variam de R$ 3.982,70 a R$ 16.565,27, dependendo da classe (assistente ou adjunto) e do regime de carga horária (integral com dedicação exclusiva ou parcial). As inscrições começam no dia 16 de agosto e prosseguem até 13 de setembro.





As oportunidades de cargo efetivo abrangem 77 áreas de conhecimento de todos os centros de ensino da instituição. O CCA (Centro de Ciências Agrárias) está ofertando 13 vagas; o de CCB (Ciências Biológicas), quatro; os de CCE (Ciências Exatas) e de CCH (Humanas, Letras e Artes), nove vagas; o da CCS (Saúde), 21; o de CSA (Sociais Aplicadas), duas; e o de CTC (Tecnologia), 24.

O pró-reitor da PRH, José Maria de Oliveira Marques, destaca a importância da abertura do edital para a comunidade universitária e relembra que, pelo segundo ano consecutivo, a UEM lança um concurso público para contratar mais professores efetivos.





“Em 2023 foi aberto um concurso para contratar 152 professores efetivos. Este ano, estamos abrindo mais 82 vagas. Antes de 2023, a contratação de docentes efetivos era uma reivindicação de sete anos, pois o último concurso público havia sido realizado em 2016, com poucos nomeados”, disse. “Entendemos que a contratação de professores efetivos é essencial para manter a qualidade do ensino já consolidada da UEM, que é uma das melhores universidades públicas do Brasil, além de trazer maior segurança aos novos contratados”.

A seleção será feita em quatro etapas. Além da prova escrita, os inscritos vão passar por prova didática, prova prática e/ou projeto de atividades acadêmicas (optativas) e avaliação de títulos e currículo. O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação. Esse prazo poderá ser prorrogado por igual período.







De acordo com o edital, serão reservadas 13 vagas para PcD (pessoas com deficiência), sendo cinco referentes à reserva de 5% do total das vagas ofertadas neste edital e oito à compensação da mesma reserva nos concursos públicos para docente lançados em 2023, que não foram providas no sorteio realizado em abril de 2024. Aos candidatos afrodescendentes (pretos ou pardos) serão reservadas 22 vagas, sendo oito relacionadas à reserva de 10% do total de vagas neste edital e 14 vagas de reserva também não providas em abril de 2024.

O número de vagas reservadas para PcD e para afrodescendentes será distribuído entre as áreas de conhecimento especificadas no edital, por meio de sorteio no dia 30 de julho, às 9h, presencialmente no Nead (Núcleo de Educação a Distância) e transmitido ao vivo na página do Núcleo no YouTube.





O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 483,56, deve ser efetuado até 16 de setembro de 2024 em qualquer agência do Banco do Brasil ou pagamento via pix. De acordo com o edital, embora o pagamento da taxa de inscrição possa ser feito até três dias após o término das inscrições, o boleto bancário, gerado no momento da inscrição, fica disponível para download ou impressão apenas até o último dia de inscrição (13).





A homologação das inscrições da primeira etapa será divulgada por meio de edital no dia 20 de setembro e as provas devem ser realizadas até o dia 30 de novembro, prazo que pode ser prorrogado por 30 dias, caso haja necessidade. Cada departamento irá estabelecer a data, o horário e o local da prova escrita, por meio de edital a ser publicado com antecedência mínima de 15 dias corridos antes da data. O resultado final do concurso será publicado no dia 13 de dezembro.