Uema oferece cursos gratuitos na área da Educação em parceria com a Capes

Destinado para professores, alunos de Licenciatura e outros profissionais que atuam na Educação, os cursos gratuitos da Uema (Universidade Estadual do Maranhão), oferecidos em parceria com a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), estão com inscrições abertas.

Eles têm como objetivo apresentar aspectos básicos do planejamento para o ensino mediado por tecnologias, com base no cenário atual da relação entre tecnologias digitais e educação.



As aulas acontecem de forma virtual por meio da Plataforma Eskada mantida pela universidade. Os participantes aprendem a produzir os próprios materiais audiovisuais e aperfeiçoam as práticas das aulas presenciais e a distância. As inscrições seguem abertas por tempo indeterminado, na plataforma Eskada Uema. Abaixo, confira as capacitações disponíveis:





Psicologia da Educação: o curso aborda conceitos da Psicologia aplicada à educação e a importância da formação profissional dos professores. A formação tem como foco nas correntes psicológicas básicas que abordam a evolução da Psicologia e da Educação.





Desenho Didático para o Ensino On-line: o curso apresenta os aspectos básicos do planejamento para o ensino mediado por tecnologias. Os participantes conhecerão algumas ferramentas que são utilizadas na produção de materiais didáticos, mediação pedagógica e avaliação.

Como Produzir Videoaulas: a formação é destinada para quem deseja conhecer técnicas básicas para produção de videoaulas, compreendendo a importância do planejamento e construção de um bom roteiro na criação de vídeos educacionais.





Mediação em EaD: o curso aborda os aspectos que envolvem o trabalho da tutoria na EaD como: funções do professor/tutor, competências e habilidades imprescindíveis para trabalhar em cursos mediados por tecnologias, bem como os diversos AVAs (Ambientes Virtuais de Aprendizagem) e as ferramentas utilizadas no processo ensino-aprendizagem.





Sobre a Plataforma Eskada





Desenvolvida e mantida pelo Núcleo de Tecnologias para Educação da Uema (Universidade Estadual do Maranhão), a plataforma Eskada contém cursos em variadas áreas educacionais. As especializações vão do nível básico até o avançado, e no final dos cursos e das avaliações realizadas os participantes podem solicitar o certificado de conclusão.