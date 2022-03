UENP divulga edital para ocupação de vagas remanescentes

A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) divulgou a abertura de edital para ocupação de vagas ociosas para o ano letivo de 2022. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 4 e 13 de abril, exclusivamente via e-mail da Divisão Acadêmica do câmpus pretendido.

São abrangidas as categorias de transferência interna, para estudante da UENP que deseja mudar de turno, grau ou campus, desde que seja para o mesmo curso; transferência externa, para estudante de outra instituição que deseja se transferir para a UENP, desde que seja o mesmo curso; portador de diploma de ensino superior para novo grau em curso igual ao de origem e para profissional formado que deseja obter um novo grau no mesmo curso; e reingresso por desligamento – estudante desligado de curso de graduação da UENP.

Por meio do processo seletivo, a UENP oferta, no câmpus de Cornélio Procópio, vagas para os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Geografia, Letras/Inglês, Matemática e Pedagogia vespertino.





No câmpus de Jacarezinho, as vagas são para Ciências Biológicas, Licenciatura em Educação Física, Filosofia, História, Letras – Português e Inglês, Letras – Português e Espanhol, Matemática e Pedagogia vespertino.





Para o Câmpus Luiz Meneghel, em Bandeirantes, as vagas são para os cursos de Ciências Biológicas, Computação, Enfermagem e Medicina Veterinária.

Cronograma





Período de inscrição: 4 a 13 de abril de 2022

Edital de Homologação das inscrições: a partir de 19 de abril

Resultado da seleção e convocação para matrícula: a partir de 2 de maio

Confira o edital completo.