UEL, Unicentro, UEPG e Unioeste abrem inscrições para pós-graduação

A UEL (Universidade Estadual de Londrina), Unicentro (Universidade Estadual do Centro Oeste), UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) e a a Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) estão ofertando novos programas de especialização para a .UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) e a a Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) estão ofertando vagas nos programas de especialização para a comunidade. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE



UEL



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade



Na UEL, são 34 cursos de pós-graduação lato sensu (especialização), em diversas áreas do conhecimento, com início em 2022. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site da Proppg (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) e custam R$ 81,00.

A seleção dos candidatos será conduzida pela Comissão Coordenadora ou Comissão Examinadora, de acordo com os critérios de cada curso de especialização. Os resultados serão divulgados na página da Proppg e de cada curso, assim como as informações para a efetivação da matrícula. Os candidatos devem observar as regras dos editais para garantir que atendem os requisitos necessários até a data da matrícula.

Os cursos de especialização em Design, por exemplo, estão com inscrições abertas até o dia 9 de fevereiro. Continua depois da publicidade

Até esta data, os estudantes podem se inscrever nos cursos de Direção de Arte, Ergonomia e MBA em Gestão de Design por meio do site do Ceca (Centro de Educação, Comunicação e Arte).

Os cursos serão ofertados com aulas remotas e síncronas. Mais informações podem ser obtidas por meio dos e-mails dos professores coordenadores: [email protected] (Direção de Arte), [email protected] (Ergonomia); e [email protected] (Gestão de Design).



Unicentro



O Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais da Unicentro (PPGF) está com inscrições abertas para novos estudantes no primeiro semestre de 2022.

Estão sendo ofertadas 25 vagas no curso de mestrado e 18 vagas no doutorado.

O PPGF tem a área de concentração em Manejo Sustentável de Recursos Florestais, sendo as linhas de pesquisa e atuação Solos e Nutrição de Plantas, Geotecnologia Florestal, Ergonomia, Colheita e Logística Florestal, Manejo de Florestas Nativas e Plantadas, Melhoramento Florestal, Otimização Florestal, Patologia Florestal, Silvicultura Clonal e Viveiros Florestais, Silvicultura Urbana e Tecnologia de Produtos Florestais.

Até o momento, o programa já formou 160 mestres e 33 doutores. O PPGF tem por missão promover a formação para atuar na docência, na pesquisa ou como profissionais e empreendedores e contribuir para a produção e disseminação de conhecimento científico, tecnológico e de inovação para o desenvolvimento da região e do Brasil.



As inscrições seguem abertas até o dia 21 de fevereiro.

Para participar, o candidato deve seguir as instruções dos editais disponíveis no site do Programa e enviar toda a documentação necessária por e-mail ([email protected]ro.br).

Os candidatos terão sua proposta de projeto de pesquisa analisada, bem como passarão por classificação a partir da pontuação do currículo. Os concorrentes também deverão realizar uma prova escrita no dia 14 de março. Após essa data, serão feitas entrevistas com os inscritos.



UEPG





O Programa de Pós-Graduação em Agronomia da UEPG (PPGA-UEPG) está com inscrições abertas para os cursos de Mestrado e Doutorado, com início das aulas no primeiro semestre deste ano.

O PPG em Agronomia oferece o Mestrado e Doutorado desde 2003 e 2012, respectivamente. Com conceito máximo (nota 5), na avaliação da Capes, o Programa apresenta, em sua essência, a formação de pessoas qualificadas para o exercício das atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico em agronomia.

O PPG apresenta duas áreas de concentração – Ciência do Solo e Recursos Ambientais; e Fitotecnia e Fitossanidade.

O período de inscrições para os cursos segue aberto até 03 de fevereiro. Documentos necessários para inscrição e informações sobre as etapas do processo seletivo se encontram neste link.

A Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Materiais da UEPG (PPGECM-UEPG) também está com inscrições abertas para os cursos de mestrado e doutorado, com ingresso no primeiro semestre de 2022. As inscrições estão abertas até 04 de fevereiro (aqui).

O Programa tem o Desenvolvimento e Caracterização de Materiais como área de concentração, com três linhas de pesquisa – Processamento de Materiais; Caracterização de Materiais; e Degradação e Meio Ambiente. No total, são 14 docentes habilitados para orientação. O processo de seleção será desenvolvido em duas etapas – análise de inscrição e prova escrita, seguida de entrevista – sendo que só farão a segunda etapa os aprovados na primeira.



Unioeste