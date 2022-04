Unespar abre vagas para especialização e residência técnica em Gestão Cultural

A Unespar (Universidade Estadual do Paraná) abriu vagas para o curso de Especialização em Gestão Cultural e Residência Técnica em Gestão Cultural, para atuar na Seti (Superintendência-Geral da Cultura, Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) e nas instituições de ensino superior do Estado.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As atuais vagas são remanescentes e destinadas apenas para as áreas de Direito e Administração. As inscrições podem ser feitas neste LINK.

Continua depois da publicidade





Os estudantes precisarão cumprir carga de 30 horas semanais em um dos departamentos das instituições. Pelo trabalho receberão R$ 1.900,00 em cada um dos 21 meses, a partir de maio de 2022.









A Residência Técnica e Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Gestão Cultural é uma proposta de capacitação oferecida a recém-graduados e a servidores da administração pública do Paraná, como agentes e administradores da Cultura, com a participação de renomados docentes da área da gestão cultural.





Partindo do PPGARTES (Programa de Pós-Graduação em Artes), Mestrado Profissional em Artes, o curso, ofertado na modalidade de EaD (educação a distância) pauta-se na demanda por formação de gestores culturais da área da administração pública. A Unespar participa na produção de conhecimento na área das artes e da cultura, oferecendo uma fundamentação sólida e única no Brasil, para que gestores públicos de cultura possam lidar com uma diversidade de desafios e potências na gestão de um espaço cultural.

Continua depois da publicidade





Com 24 meses de duração, a carga horária totaliza 500 horas distribuídas entre módulos, seminários e a produção escrita final.







Serviço:





Seleção de Bolsistas para o Curso de Residência Técnica e Pós-Graduação





Inscrições: até 25 de abril





Acesse AQUI