Universidade Estadual de Londrina aprova alterações nos vestibulares; confira o que muda

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) aprovou, nesta quinta-feira (24), novas normas a serem implantadas a partir do Vestibular 2026, que será aplicado nos dias 26 e 27 de outubro. As alterações buscam aprimorar o modelo implantado na edição de 2025, em fase única, com dois dias de prova.





Pelas mudanças aprovadas pelo Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), a prova do primeiro dia passa a ter cinco horas de duração, com 60 questões objetivas de Conhecimentos Gerais e a prova de Redação. A partir de agora a redação terá uma única proposta, diferente de antes quando os candidatos eram desafiados a redigir diferentes gêneros textuais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O segundo dia permanece com o conteúdo de Conhecimentos Específicos, com questões discursivas, que passará a ter três horas de duração. A prova será aplicada para os vestibulandos inscritos em cursos concorridos, considerando a média da relação candidato/vaga igual ou maior a 10 (sistema universal), nas últimas três edições do Vestibular. Outra alteração ocorrerá na PHE (Prova de Habilidades Específicas) do curso de Música que será feito em data prévia à fase única, no dia 14 de setembro. A prova passa a ser aplicada em um turno somente.





De acordo com a coordenadora da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), professora Sandra Garcia, as alterações representam um aprimoramento sugerido pela Copese (Comissão Permanente de Seleção) a partir de uma avaliação minuciosa do último processo seletivo. Ela lembra que esses ajustes estavam previstos desde quando a Universidade aprovou o sistema de fase única, no final de 2023. “São alterações que não mudam a estrutura de conteúdo e a forma de organização pedagógica. A UEL continua buscando um estudante com visão de mundo, boa leitura, e com capacidade de interpretar conteúdos que dialogam entre si”, afirma.

Publicidade





Ainda segundo a coordenadora, as novas diretrizes do Vestibular UEL 2026 visam possibilitar o amplo acesso ao ensino superior público. “Fizemos uma avaliação mais detalhada, que propiciará melhores condições para que o estudante expresse o conhecimento adquirido na Educação Básica. A UEL é uma universidade pública que zela pela qualidade e pelo acesso de forma justa para todos”, destaca Sandra Garcia.





Peso das provas

Publicidade





Além das alterações nos dias e na duração do processo seletivo, o peso das provas na nota total mudará de acordo com o quadro de vagas e inscrições do Vestibular UEL. Para os cursos cujo número de inscritos for menor que 10 vezes o número de vagas, a Prova de Conhecimentos Gerais valerá 60% e a Prova de Redação 40% da nota total.





Já para os cursos cujo número de inscritos for maior ou igual a 10 vezes o número de vagas, a Prova de Conhecimentos Gerais (objetiva) valerá 30%, a Prova de Redação 30% e a Prova de Conhecimentos Específicos (discursiva) valerá 40% da nota total. Em ambos os casos, o candidato não poderá zerar a redação. Como no ano passado, as provas serão aplicadas somente em Londrina.

Publicidade





Cronograma Vestibular 2026





O período de inscrições inicia dia 1º de julho e vai até 14 de agosto.

Publicidade





Provas:





Provas Habilidades Específicas (14 de setembro) – direcionada aos candidatos aos cursos de Artes Visuais, Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Música.

Publicidade





Conhecimentos Gerais e Redação (26 de outubro) – para todos os candidatos. 60 questões objetivas sobre Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Matemática e Química, além da proposta única de redação.





Conhecimentos Específicos (27 de outubro ) – somente para vestibulandos inscritos em cursos concorridos, considerando a média da relação candidato/vaga igual ou maior a 10 (sistema universal), nas últimas três edições do Vestibular. Nove questões discursivas, distribuídas entre três disciplinas, sendo duas indicadas pelos Colegiados dos Cursos e a terceira de Sociologia, comum a todos.