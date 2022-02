Universidades estaduais do Paraná ofertam 3,7 mil vagas para o SiSU 2022

As universidades estaduais UEL (de Londrina), UEM (de Maringá), Unicentro (do Centro-Oeste), do UENP (Norte do Paraná) e do Paraná (Unespar) ofertam 3.790 vagas para o ingresso de estudantes nos cursos de graduação, por meio do SiSU (Sistema de Seleção Unificada). Totalmente gratuitas, as inscrições começam nesta terça-feira (15) e seguem até sexta-feira (18), pelo site sisu.mec.gov.br.

A Unespar soma 1.520 vagas, sendo 759 para ampla concorrência e as demais destinadas à lei de cotas sociais e raciais. Unicentro e UEM têm 725 e 622 vagas, respectivamente. UEL e UENP ofertam 616 e 307 vagas, nessa ordem. Os cursos são de bacharelado, licenciatura e tecnológicos.

O SiSU permite a escolha de duas opções de cursos, por ordem de preferência. Os estudantes serão selecionados com base nas notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021, realizado entre novembro de 2021 e janeiro de 2022, pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) do MEC (Ministério da Educação). Os candidatos não podem ter zerado a redação.





O sistema recupera, automaticamente, as notas obtidas no Enem 2021, válidas para a seleção, e calcula imediatamente as notas, conforme as especificações das universidades, que podem adotar pesos diferentes para as provas.





Durante o período de inscrições, os candidatos podem modificar as opções de cursos e universidades quantas vezes julgarem conveniente. Será considerada válida apenas a última inscrição confirmada. Uma vez por dia, o SiSU calcula a nota de corte (menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados) para cada curso, com base no número de vagas disponíveis e no total de candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.

Em caso de aprovação, os estudantes devem estar atentos aos documentos solicitados pelas instituições de ensino superior para a efetivação da matrícula. Tais informações estarão disponíveis no sistema, no momento das inscrições.





Nesta edição 2022/1 do SiSU, a UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) não ofertam vagas para os cursos de graduação.

Serviço:





Inscrições para o SiSU (Sistema de Seleção Unificada) – Edição 2022/1





Inscrições: 15 a 18 de fevereiro





Resultado da Chamada Regular: 22 de fevereiro





Matrícula de candidatos aprovados na Chamada Regular: 23 de fevereiro a 8 de março









Período para participar da lista de espera: 22 de fevereiro a 8 de março





Convocação dos candidatos em lista de espera: a partir de 10 de março