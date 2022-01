Universitários da UEL têm acesso a serviços e ferramentas acadêmicas no formato online

O estudante de graduação da UEL (Universidade Estadual de Londrina) tem à disposição diversos serviços e ferramentas que pode ou necessariamente deve acessar para emitir certidões, enviar documentos, etc.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os graduandos possuem três plataformas que oferecem o suporte necessário, sendo elas: portal do Estudante, ATI (Assessoria de Tecnologia de Informação da UEL) e Prograd (Pró- Reitoria de Graduação).

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O portal do Estudante deve ser conhecido o quanto antes. Nele o aluno tem acesso às notas, disciplinas, atestados, formulários da Prograd, Guia Acadêmico e pode emitir sua carteira, entre outros serviços.





Segundo a diretora de suporte ao usuário da ATI, Cecília Shigueko Koyama, o mais importante no primeiro momento, para os novos alunos ou outros que ainda não o tenham feito, é acessar e conhecer o Portal do

Estudante, a rede Wifi e o portal de Periódicos da Capes. Ela reitera que a carteirinha, assim como outros serviços, estão acessíveis pela página da Prograd. Entre outros, ali estão o calendário acadêmico, serviços de apoio e os tutoriais – Confira.

Continua depois da publicidade









Para chegar ao Portal do Estudante, o aluno pode entrar no site da UEL, clicar em portais e, na coluna à esquerda, clicar em ATI. Depois, Serviços Digitais, Portal do Estudante e Tutoriais para o Estudante. Será então direcionado ao site da Prograd. Lá, em destaque, dois tutoriais: confirmação e matrícula e habilitação dos serviços digitais da UEL e criação de login para acesso ao Gmail.





A emissão da carteirinha de estudante também é por essa plataforma. O passo a passo é detalhado – Emissão de carteiras.