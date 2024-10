USP move processo pela expulsão de cinco alunos acusados de antissemitismo

Cinco alunos da USP (Universidade de São Paulo) podem ser expulsos sob acusação de antissemitismo. Desde novembro de 2023, eles enfrentam um processo disciplinar movido pela pró-reitoria de graduação. A conclusão deve ocorrer no próximo mês.





As diligências correm em sigilo, por isso a instituição declarou que não comentaria o caso. Um dos investigados disse à reportagem ser vítima de perseguição política por grupos de extrema-direita.





Tudo começou com uma assembleia do Centro Acadêmico Favo de 22, de ciências moleculares, realizada em 23 de outubro do ano passado. Nela, foi distribuído um informe sobre a recém-iniciada guerra entre Israel e o Hamas. A confecção do documento foi motivada por mensagens em grupos pedindo doações ao Exército do Estado judeu.





O texto dos estudantes chamava a ofensiva do grupo terrorista ao sul de Israel -que marcou o início do conflito- de "histórica" e dizia que o país governado por Binyamin Netanyahu praticava uma política "genocida, fascista, colonialista e racista" ao contra-atacar a Faixa de Gaza, território habitado por palestinos e comandado pelo Hamas.





A repercussão foi negativa, e o centro acadêmico divulgou nota pedindo desculpas e afirmando não ter redigido o informe. Isso, segundo a entidade, teria sido feito por outro grupo da USP, o Estudantes em Solidariedade ao Povo Palestino, que move uma campanha pelo fim de convênios com universidades israelenses.





Tal explicação foi insuficiente para a coordenadora do curso de ciências moleculares. Merari de Fátima Ramires Ferrari encaminhou um relatório sobre a assembleia e propôs punições administrativas aos envolvidos.





Ela argumentou que os envolvidos feriram o código de ética da universidade e a própria Constituição Federal ao supostamente propagar discurso de ódio.





O pró-reitor de graduação da USP, Marcos Garcia Neira, aceitou a justificativa de Ferrari e, em 30 de novembro, determinou a instauração de um processo contra cinco estudantes. Três deles são acusados de escrever o informe, e dois são suspeitos de disseminar discurso antissemita nas redes sociais.





De acordo com Neira, caso seja constatado que condutas investigadas são verdadeiras, os estudantes ficam sujeitos a "sanção suspensória ou sanção expulsória previstas no artigo 249 do Regimento Geral da USP".





O trecho evocado por ele foi aprovado em 1972, durante a ditadura militar, e proíbe a prática de "ato atentatório à moral ou aos bons costumes", a perturbação aos "trabalhos escolares" e ainda "a manifestação ou propaganda de caráter político-partidário, racial ou religioso".





Uma comissão formada pelos professores Gustavo Ferraz de Campos Monaco, professor da Faculdade de Direito e ex-procurador-geral da USP, José Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres, professor da Faculdade de Medicina, e Ianni Régia Scarcelli, professora do Instituto de Psicologia, foi convocada para julgar o caso.





Todos os estudantes acusados foram ouvidos. O processo estava paralisado desde julho deste ano, e os envolvidos acreditavam em seu arquivamento.





Porém, nesta terça-feira (22), a pró-reitoria de graduação encaminhou email intimando as testemunhas de defesa à prestação de depoimentos em 14 de novembro. Depois disso, o rito indica uma decisão do colegiado.