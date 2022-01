Vacinação de crianças contra Covid-19 traz esperança de aulas mais seguras em Londrina e região

Com a inclusão das crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, a aplicação do imunizante da Pfizer no público infantil está bem próxima de ser realizada, de acordo com o Ministério da Saúde. Não será preciso apresentar pedido médico para aplicação das doses, apenas a autorização dos pais. A imunização não será obrigatória e terá início em crianças indígenas, quilombolas, com comorbidades e deficiência permanente. A expectativa é de que as doses comecem a chegar no Brasil a partir do dia 13 de janeiro e que, até o fim do mês, o País receba um total de 3,7 milhões de doses.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A vacina já foi aprovada pelas principais agências reguladoras de medicamentos e vacinas do mundo, após rigorosos estudos clínicos. Sua segurança e eficácia estão comprovadas e o imunizante está em uso nessa faixa etária (de 5 a 11 anos) em 30 países.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade no Brasil foi aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no dia 16 de dezembro de 2021. A vacina para o público infantil tem dosagem e composição diferentes daquela utilizada para os maiores de 12 anos. Ela será aplicada em duas doses de 0,2 mL (equivalente a 10 microgramas), com pelo menos 21 dias de intervalo entre as doses.







A Anvisa destaca que "as vacinas contra Covid-19 foram desenvolvidas usando métodos científicos que já existem há décadas. Essas vacinas continuam sob o monitoramento de segurança mais intensivo da história mundial em diferentes países com forte estrutura de regulação".





Saiba mais sobre o assunto na Folha de Londrina.