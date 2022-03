Vaga de estágio para pessoa com deficiência é disponibilizada pela Secretaria de Comunicação Social do Paraná

A Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura abriu um processo seletivo para contratação de estagiário de pós-graduação para atuar na pasta. A vaga é exclusiva para PcDs (Pessoas com Deficiência), que estejam cursando especialização em Comunicação Pública em instituições de ensino que tenham convênio vigente com o governo do estado

A jornada de estágio é de 30 horas semanais (6 horas por dia, de segunda a sexta) e deve ser compatível com as atividades escolares. Será paga uma bolsa-auxílio de R$ 13,63 por hora e vale-transporte. O contrato tem duração de seis meses, podendo ser renovado até três vezes por igual período.

As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de abril e, para isso, o estudante precisa se cadastrar no site da Central de Estágios do Paraná, onde pode fazer a seleção para a vaga ofertada.





O candidato que necessitar de atendimento especial para fazer as provas deve preencher a declaração no formulário de cadastro, no campo “Observação de Adaptação”, para que sejam tomadas as providências cabíveis com antecedência.

