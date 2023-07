Veja lista de aprovados da prova objetiva do concurso para professores do Paraná

A lista de candidatos aprovados na prova objetiva do concurso público de professores para a rede estadual de ensino do Paraná foi divulgada nesta quarta-feira (12) pelo IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação). O resultado está no site, assim como o gabarito oficial das provas.





A Secretaria da Administração e da Previdência, responsável pela organização do concurso, informa que os candidatos terão até as 17h de sexta-feira (14) para apresentar recurso em caso de eventual questionamento.

Depois da análise dos recursos, serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos aprovados na primeira fase. Os aprovados nesta etapa ainda passarão por prova prática com avaliação de uma banca examinadora, além da prova de títulos e avaliação médica. Todas as informações sobre o andamento do certame serão publicadas no portal oficial do concurso.





“Este é o primeiro concurso público para professores que o Paraná realiza após dez anos e o processo tem sido tranquilo e transparente. O certame foi pensado para atender uma demanda importante da Educação, garantindo um ensino de qualidade que já é referência em todo Brasil, e terá a validade de dois anos, sendo prorrogável para outros dois. Dessa forma, a expectativa é convocar mais candidatos ao longo do período”, aponta a secretária da Administração e Previdência em exercício, Luiza Corteletti.





O concurso público oferta inicialmente 1.256 vagas para professores, sendo 1.109 para docência da Matriz Curricular e 147 vagas para professor-pedagogo, distribuídas nos 32 Núcleos Regionais de Educação.





O candidato pode tirar dúvidas referentes ao concurso público junto ao IBFC pelo e-mail [email protected], telefone (11) 4788–1430 das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.