Polícia Civil oferta vagas de estágio em Cambé, Londrina e outros 32 municípios do Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) está ofertando 87 vagas para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior. As inscrições estarão disponíveis entre o dia 11 de junho e as 23h59 do dia 17 de julho. A instituição oferece vagas em 34 municípios paranaenses.





Na RML (Região Metropolitana de Londrina), há uma vaga para estudantes de direito na Delegacia de Polícia de Cambé, além de uma vaga uma vaga para estudantes de direito na Delegacia de Proteção à Mulher de Cornélio Procópio e uma vaga para estudantes de direito PCD (Pessoa com Deficiência) na 22ª Subdivisão Policial de Arapongas e uma vaga para estudantes de direito PCD na 10ª Subdivisão Policial de Londrina.

Em todo o Estado, sessenta vagas são do nível superior, 18 são para pessoas de nível superior com deficiência, duas para alunos do ensino médio regular e duas para médio profissional integrado. Além de três para nível técnico subsequente.