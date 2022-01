Volta às aulas: aprenda a escolher a mochila ideal para cada criança

Com as aulas prestes a voltar, os pais já começam a comprar os materiais escolares dos filhos. Um dos itens mais aguardados pelas crianças é a mochila. Para muitos, parece uma escolha simples, mas optar pelo modelo correto em meio a tantas opções é importante para garantir a segurança e bem-estar dos pequenos. Pensando nisso, o Mark at Place separou algumas dicas para fazer essa escolha.

Um dos primeiros pontos a ser analisado é o tamanho, para garantir que todos os materiais caibam de forma organizada. Para não colocar a criança em risco, a Sbot (Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia) recomenda que a criança carregue no máximo 10% do seu peso corporal dentro da mochila. Além disso, as alças devem ser largas e acolchoadas para não machucar os ombros do estudante.

Para as crianças menores, a opção com rodinhas facilita o transporte durante a rotina. E quem desejar essa opção deve se atentar ao tamanho da alça, para que não seja muito grande ou pequena demais. Todas essas medidas devem ser analisadas para que não ocorra nenhum problema com a coluna, descartando ao máximo a possibilidade de dores ou lesões.

Existem mochilas de diversas cores e estampas no mercado, para que cada criança escolha o modelo com o qual se identifique.

Para quem gosta das princesas, as personagens estão presentes em várias estampas, sempre chamando a atenção de quem tem afeição pelo mundo da fantasia. Já àqueles que gostam de velocidade, os carros também têm presença garantida nas estampas.

Crianças mais velhas podem optar por estampas mais modernas ou mochilas com cores chamativas e sem estampas.

Após a escolha, é importante que os pais cuidem corretamente da mochila para que ela não desbote ou perca a estampa. Se conservada corretamente, ela pode ser usada por até um ano e meio, sem sair de moda.