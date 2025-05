Olimpíada Brasileira de Matemática tem inscrições abertas até 17 de março

A 20ª edição da Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) está com inscrições abertas até o dia 17 de março. As escolas interessadas devem preencher o formulário de inscrição disponível no site da Obmep . As inscrições são gratuitas para escolas públicas.





Podem participar instituições públicas municipais, estaduais, federais e privadas. A Olimpíada reúne estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, divididos em diferentes categorias - Nível 1 (6º e 7º anos), Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 (Ensino Médio).

Conforme o regulamento da 20ª Obmep, a prova da primeira fase, composta por 20 questões objetivas, será aplicada em 3 de junho, pelas próprias escolas. Os resultados da primeira etapa serão divulgados em 1º de agosto.





Na segunda fase, os estudantes classificados responderão a seis questões discursivas. A prova será em 25 de outubro, às 14h30, em locais a serem definidos. Já a divulgação dos premiados está prevista para 22 de dezembro.

