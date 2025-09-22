Ministério Público do Paraná abre concurso público com salário de R$ 34 mil

Estão abertas até 16 de outubro as inscrições para o concurso público para ingresso na carreira do MPPR (Ministério Público do Paraná). Serão ofertadas inicialmente dez vagas para o cargo de promotor substituto, além de eventuais novas vagas que surgirem durante a validade do certame. A remuneração inicial é de R$ 34.083,42.





Podem concorrer bacharéis em Direito com pelo menos três anos de atividade jurídica, prevendo o edital de seleção a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, nos termos da legislação vigente.





A primeira etapa de seleção compreenderá a aplicação de prova preambular com questões objetivas, no dia 14 de dezembro. Em seguida, serão realizadas as provas escritas (no total de cinco, divididas por grupos), de 2 a 6 de março de 2026; os exames de sanidade física e mental; a sindicância; a prova oral; e a prova de títulos. A taxa de participação é de R$ 340.





O regulamento com a descrição de todos os critérios em cada etapa de seleção, o edital de abertura e o cronograma completo do concurso público, bem como o formulário de inscrição, estão disponíveis neste link.

